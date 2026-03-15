 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf: Sportfreunde Gerresheim verlieren weiter Boden

In der Düsseldorfer Kreisliga A ging der 23. Spieltag am Freitag los, auch am Samstag wurde mit dem Duell zwischen Schwarz-Weiß und dem DSC II ein Spiel ausgetragen. Die Sportfreunde Gerresheim liegen nach dem 2:4 bei Hilden 05/06 nun sieben Zähler hinter dem SC Unterbach.

von Sascha Köppen · Heute, 18:51 Uhr · 0 Leser
Den Sportfreunden Gerresheim fehlen nun schon sieben Zähler auf den Spitzenreiter SC Unterbach.
Den Sportfreunden Gerresheim fehlen nun schon sieben Zähler auf den Spitzenreiter SC Unterbach. – Foto: Michael Heinz Kelleners

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Seit Wochen marschieren die beiden Top-Teams der Kreisliga A Düsseldorf im Gleichschritt, der SC Unterbach bleibt Woche für Woche die aktuellen vier Zähler vor den Sportfreunden Gerresheim. Demnach war es nicht unwahrscheinlich, dass es auch am 23. Spieltag so weiter gehen könnte. Die Unterbacher waren dabei bei Rot-Weiß Lintorf, das aktuell einen Abstiegsplatz belegt, der haushohe Favorit, während die Gerresheimer beim Siebten Hilden 05/06 die deutlich schwierigere Aufgabe hatten - und das sollte sich bewahrheiten.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Der mit den Lintorfern punktgleiche Vorletzte DSC 99 II hatte es seinerseits im Abstiegskampf mit Schwarz-Weiß 06 zu tun, das Spiel wurde am Samstagnachmittag angepfiffen. Der TSV Urdenbach, der in der Vorwoche als 15. der Tabelle den davor liegenden ASV Tiefenbroich auf zwei Punkte an sich herangezogen hatte, versuchte, beim TuS Gerresheim den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Wollten die Tiefenbroicher ein weiteres Abrutschen verhindern, mussten sie gegen den Vierten VfL Benrath etwas bewegen. Bereits am Freitag hatte Tusa 06 nach dem engen Duell mit den Sportfreunden Gerresheim den FC Büderich II zu Gast.

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So läuft der 23. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Am Freitag traten an:

Tusa 06 Düsseldorf unterliegt daheim dem FC Büderich II

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
0
2
Gegen die Sportfreunde Gerresheim waren die Kicker von Tusa 06 nah dran an einem Punktgewinn, diesemal wurde es daheim gegen den FC Büderich II nichts mit einem eigenen Treffer. Stattdessen war es Kevin Holland, der nicht nur in der 28. Minute zur Führung für die Gäste traf, sondern auch in der 72. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das Spiel entschied. Sein persönliches Konto hat er damit auf 26 Saisontore nach oben geschraubt. Die Büdericher bleiben damit im Kampf um das obere Tavellendrittel im Rennen, während die Gäste sich auf ihr ordentliches Polster auch die Gefahrenzone verlasen müssen - und wohl auch dürfen.

DJK Tusa 06 Düsseldorf – FC Büderich II 0:2
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Niklas Hampe, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (23. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Deniz Emre Mert Akyüz (63. Pierre Kerschowski), Daniel Dix, Noah Rugamba, Theo Morfeld, Umut Mert Akyüz (77. Maximilian Kuhs), Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
FC Büderich II: Rico Ix, Niklas Püllen, Lucas Wienands (89. Niklas Meinhard), Fabio Orlean, Jan Sturhan, Benedikt Niesen (85. Julian Platte), Robin Henkel, Max Krause, Simon Bulst (65. Matthias Bogie), Marc Bergmann, Kevin Holland (77. Kai Breuer) - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 33
Tore: 0:1 Kevin Holland (28.), 0:2 Kevin Holland (72.)

Am Samstag spielten:

Schwarz-Weiß 06 siegt deutlich gegen den DSC 99 II

Gestern, 16:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
4
1
Abpfiff
Vor der Pause verlief die Partie ergebnistechnisch noch ausgeglichen, Achraf-Amine El Asassi traf zur Führung für Schwarz-Weiß 06, kurz vor der Pause glich Abel Mokonen per Foulelfmeter für den DSC 99 II aus. Nach dem Wechsel setzte sich aber doch der Favorit durch. Oskar Schaefers traf zum 2:1 nach einer Stunde, Amir Cosic legte das 3:1 nach (74.), ehe drei Minuten später Kingsley Annointing das Spiel mit dem 4:1 endgültig entschied. Damit hat der DSC eine weitere Chance liegengelassen, noch einmal an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken.

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf II 4:1
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Bastian Wüster (75. Kingsley Onomah Annointing), Jonathan Passens, Mohamad Jeha (80. Mouhriz Etemovski), Oskar Schaefers (83. Raul Hernandez Enriquez), Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig (83. Christos Stefou), Albert Nehls (83. Lukas Lange), Yutaro Ichimura, Amir Cosic - Trainer: David Breitmar
DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Johannes Wickenkamp (80. Valdrin Avdiu), Felix Mörike (59. Kevin Rabe), Paul Schoemaker, Stephanos Alemu, Joris Themann (57. Ante Katusic), Niklas Baetz, Emirkan Karadeniz (72. Samir Aouladali), Abel Mokonen, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Can-Andrea Esposito - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Achraf-Amine El Asassi (14.), 1:1 Abel Mokonen (41. Foulelfmeter), 2:1 Oskar Schaefers (59.), 3:1 Amir Cosic (74.), 4:1 Kingsley Onomah Annointing (77.)

Am Sonntag treten an:

AC Italia Hilden - KSC Tesla abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
Abgesagt
Die Partie des AC Italia Hilden gegen den KSC Tesla fiel noch aus, nachdem die offiziellen Mannschaftsaufstellungen bereits hinterlegt waren.

Türkgücü Ratingen - SV Wersten

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
7
0
Abpfiff

FC Bosporus mit 9:0 gegen den SC West

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
9
0
Abpfiff
Beim Schützenfest des FC Bosporus gegen den SC West war es vor allem der Nachmittag von Özgür Beser. Gleich vier Tore gingen beim 9:0-Erfolg des Schlusslichts auf sein Konto.

Rot-Weiß Lintorf keine Hürde für den SC Unterbach

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
0
2
Abpfiff
Zu Beginn der Partie sah es so aus, als wolle der Spitzenreiter SC Unterbach bei Kellerkandidat Rot-Weiß Lintorf ein Schützenfest veranstalten. Albion Ilazi traf bereits in der ersten Spielminute, doch dabei blieb es dann lange. Nach 70 Minuten half den Gästen dann zudem nicht, dass sie eine Ampelkarte zu verkraften hatten. Sechs Minuten vor dem Ende glang ihnen dennoch das 2:0 durch Tamar Sürmeli, und das sollte an diesem Sonntag dann sogar dazu führen, dass der Vorsprung an der Tabellenspitze deutlich ausgebaut wurde.

ASV Tiefenbroich unterliegt VfL Benrath

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
0
1
Abpfiff
Für den ASV Tiefenbroich wird nach unten die Luft dünner, auch wenn es gegen den VfL Benrath nur einen Gegentreffer gab. Den erzielte Alpha Kojo Baah Tandoh in der 80. Minute. Die Lage wird aber deshalb nicht noch bedrohlicher, weil unterhalb der Tiefenbroicher auch kein anders Team gepunktet hat.

TuS Gerresheim - TSV Urdenbach

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
2
1
Abpfiff

SP.-VG. Hilden 05/06 schocken die Sportfreunde Gerresheim

Heute, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
4
2
Abpfiff
Dass es bei Hilden 05/06 für die Sportfreunde Gerresheim nicht leicht werden würde, war vorher zu vermuten. Nicht jedoch, dass die Gäste von Trainer Issam Haj Haddou tatsächlich stolpern würden. Doch nach 24 Minuten stand es nach Toren von Anil Kerim Yazir und Thomas Jarosch schon 2:0 für die Hildener, ehe Elijah Dobo-Makaya vor der Pause verkürzte. Die Gerresheimer glichen nach einer Stunde durch Giuliano Leonardo Nizeti Panebianco sogar zum 2:2 aus, wurden dann in der Schlussphase aber eiskalt erwischt. Jarosch brachte Hilden wieder in Führung (80.), mit einem Strafstoß machte Florian Müller dann in der 90. Minute alles klar.

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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