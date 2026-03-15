Kreisliga A Düsseldorf: Sportfreunde Gerresheim verlieren weiter Boden

Seit Wochen marschieren die beiden Top-Teams der Kreisliga A Düsseldorf im Gleichschritt, der SC Unterbach bleibt Woche für Woche die aktuellen vier Zähler vor den Sportfreunden Gerresheim. Demnach war es nicht unwahrscheinlich, dass es auch am 23. Spieltag so weiter gehen könnte. Die Unterbacher waren dabei bei Rot-Weiß Lintorf, das aktuell einen Abstiegsplatz belegt, der haushohe Favorit, während die Gerresheimer beim Siebten Hilden 05/06 die deutlich schwierigere Aufgabe hatten - und das sollte sich bewahrheiten.
Der mit den Lintorfern punktgleiche Vorletzte DSC 99 II hatte es seinerseits im Abstiegskampf mit Schwarz-Weiß 06 zu tun, das Spiel wurde am Samstagnachmittag angepfiffen. Der TSV Urdenbach, der in der Vorwoche als 15. der Tabelle den davor liegenden ASV Tiefenbroich auf zwei Punkte an sich herangezogen hatte, versuchte, beim TuS Gerresheim den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Wollten die Tiefenbroicher ein weiteres Abrutschen verhindern, mussten sie gegen den Vierten VfL Benrath etwas bewegen. Bereits am Freitag hatte Tusa 06 nach dem engen Duell mit den Sportfreunden Gerresheim den FC Büderich II zu Gast.
DJK Tusa 06 Düsseldorf – FC Büderich II 0:2
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Niklas Hampe, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (23. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Deniz Emre Mert Akyüz (63. Pierre Kerschowski), Daniel Dix, Noah Rugamba, Theo Morfeld, Umut Mert Akyüz (77. Maximilian Kuhs), Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
FC Büderich II: Rico Ix, Niklas Püllen, Lucas Wienands (89. Niklas Meinhard), Fabio Orlean, Jan Sturhan, Benedikt Niesen (85. Julian Platte), Robin Henkel, Max Krause, Simon Bulst (65. Matthias Bogie), Marc Bergmann, Kevin Holland (77. Kai Breuer) - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 33
Tore: 0:1 Kevin Holland (28.), 0:2 Kevin Holland (72.)
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf II 4:1
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Bastian Wüster (75. Kingsley Onomah Annointing), Jonathan Passens, Mohamad Jeha (80. Mouhriz Etemovski), Oskar Schaefers (83. Raul Hernandez Enriquez), Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig (83. Christos Stefou), Albert Nehls (83. Lukas Lange), Yutaro Ichimura, Amir Cosic - Trainer: David Breitmar
DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Johannes Wickenkamp (80. Valdrin Avdiu), Felix Mörike (59. Kevin Rabe), Paul Schoemaker, Stephanos Alemu, Joris Themann (57. Ante Katusic), Niklas Baetz, Emirkan Karadeniz (72. Samir Aouladali), Abel Mokonen, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Can-Andrea Esposito - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Achraf-Amine El Asassi (14.), 1:1 Abel Mokonen (41. Foulelfmeter), 2:1 Oskar Schaefers (59.), 3:1 Amir Cosic (74.), 4:1 Kingsley Onomah Annointing (77.)
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II
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