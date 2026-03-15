Kreisliga A Düsseldorf: Sportfreunde Gerresheim verlieren weiter Boden

Der mit den Lintorfern punktgleiche Vorletzte DSC 99 II hatte es seinerseits im Abstiegskampf mit Schwarz-Weiß 06 zu tun, das Spiel wurde am Samstagnachmittag angepfiffen. Der TSV Urdenbach, der in der Vorwoche als 15. der Tabelle den davor liegenden ASV Tiefenbroich auf zwei Punkte an sich herangezogen hatte, versuchte, beim TuS Gerresheim den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Wollten die Tiefenbroicher ein weiteres Abrutschen verhindern, mussten sie gegen den Vierten VfL Benrath etwas bewegen. Bereits am Freitag hatte Tusa 06 nach dem engen Duell mit den Sportfreunden Gerresheim den FC Büderich II zu Gast.

Am Freitag traten an: Tusa 06 Düsseldorf unterliegt daheim dem FC Büderich II

Gegen die Sportfreunde Gerresheim waren die Kicker von Tusa 06 nah dran an einem Punktgewinn, diesemal wurde es daheim gegen den FC Büderich II nichts mit einem eigenen Treffer. Stattdessen war es Kevin Holland, der nicht nur in der 28. Minute zur Führung für die Gäste traf, sondern auch in der 72. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das Spiel entschied. Sein persönliches Konto hat er damit auf 26 Saisontore nach oben geschraubt. Die Büdericher bleiben damit im Kampf um das obere Tavellendrittel im Rennen, während die Gäste sich auf ihr ordentliches Polster auch die Gefahrenzone verlasen müssen - und wohl auch dürfen.

DJK Tusa 06 Düsseldorf – FC Büderich II 0:2

DJK Tusa 06 Düsseldorf: Niklas Hampe, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (23. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Deniz Emre Mert Akyüz (63. Pierre Kerschowski), Daniel Dix, Noah Rugamba, Theo Morfeld, Umut Mert Akyüz (77. Maximilian Kuhs), Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen

FC Büderich II: Rico Ix, Niklas Püllen, Lucas Wienands (89. Niklas Meinhard), Fabio Orlean, Jan Sturhan, Benedikt Niesen (85. Julian Platte), Robin Henkel, Max Krause, Simon Bulst (65. Matthias Bogie), Marc Bergmann, Kevin Holland (77. Kai Breuer) - Trainer: Kay Schmidt

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 33

Tore: 0:1 Kevin Holland (28.), 0:2 Kevin Holland (72.) Am Samstag spielten: Schwarz-Weiß 06 siegt deutlich gegen den DSC 99 II

Vor der Pause verlief die Partie ergebnistechnisch noch ausgeglichen, Achraf-Amine El Asassi traf zur Führung für Schwarz-Weiß 06, kurz vor der Pause glich Abel Mokonen per Foulelfmeter für den DSC 99 II aus. Nach dem Wechsel setzte sich aber doch der Favorit durch. Oskar Schaefers traf zum 2:1 nach einer Stunde, Amir Cosic legte das 3:1 nach (74.), ehe drei Minuten später Kingsley Annointing das Spiel mit dem 4:1 endgültig entschied. Damit hat der DSC eine weitere Chance liegengelassen, noch einmal an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken.

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf II 4:1

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Bastian Wüster (75. Kingsley Onomah Annointing), Jonathan Passens, Mohamad Jeha (80. Mouhriz Etemovski), Oskar Schaefers (83. Raul Hernandez Enriquez), Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig (83. Christos Stefou), Albert Nehls (83. Lukas Lange), Yutaro Ichimura, Amir Cosic - Trainer: David Breitmar

DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Johannes Wickenkamp (80. Valdrin Avdiu), Felix Mörike (59. Kevin Rabe), Paul Schoemaker, Stephanos Alemu, Joris Themann (57. Ante Katusic), Niklas Baetz, Emirkan Karadeniz (72. Samir Aouladali), Abel Mokonen, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar

Schiedsrichter: Can-Andrea Esposito - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Achraf-Amine El Asassi (14.), 1:1 Abel Mokonen (41. Foulelfmeter), 2:1 Oskar Schaefers (59.), 3:1 Amir Cosic (74.), 4:1 Kingsley Onomah Annointing (77.) Am Sonntag treten an: AC Italia Hilden - KSC Tesla abgesagt

Die Partie des AC Italia Hilden gegen den KSC Tesla fiel noch aus, nachdem die offiziellen Mannschaftsaufstellungen bereits hinterlegt waren. Türkgücü Ratingen - SV Wersten

FC Bosporus mit 9:0 gegen den SC West

Beim Schützenfest des FC Bosporus gegen den SC West war es vor allem der Nachmittag von Özgür Beser. Gleich vier Tore gingen beim 9:0-Erfolg des Schlusslichts auf sein Konto. Rot-Weiß Lintorf keine Hürde für den SC Unterbach

Zu Beginn der Partie sah es so aus, als wolle der Spitzenreiter SC Unterbach bei Kellerkandidat Rot-Weiß Lintorf ein Schützenfest veranstalten. Albion Ilazi traf bereits in der ersten Spielminute, doch dabei blieb es dann lange. Nach 70 Minuten half den Gästen dann zudem nicht, dass sie eine Ampelkarte zu verkraften hatten. Sechs Minuten vor dem Ende glang ihnen dennoch das 2:0 durch Tamar Sürmeli, und das sollte an diesem Sonntag dann sogar dazu führen, dass der Vorsprung an der Tabellenspitze deutlich ausgebaut wurde. ASV Tiefenbroich unterliegt VfL Benrath

Für den ASV Tiefenbroich wird nach unten die Luft dünner, auch wenn es gegen den VfL Benrath nur einen Gegentreffer gab. Den erzielte Alpha Kojo Baah Tandoh in der 80. Minute. Die Lage wird aber deshalb nicht noch bedrohlicher, weil unterhalb der Tiefenbroicher auch kein anders Team gepunktet hat. TuS Gerresheim - TSV Urdenbach

SP.-VG. Hilden 05/06 schocken die Sportfreunde Gerresheim

Dass es bei Hilden 05/06 für die Sportfreunde Gerresheim nicht leicht werden würde, war vorher zu vermuten. Nicht jedoch, dass die Gäste von Trainer Issam Haj Haddou tatsächlich stolpern würden. Doch nach 24 Minuten stand es nach Toren von Anil Kerim Yazir und Thomas Jarosch schon 2:0 für die Hildener, ehe Elijah Dobo-Makaya vor der Pause verkürzte. Die Gerresheimer glichen nach einer Stunde durch Giuliano Leonardo Nizeti Panebianco sogar zum 2:2 aus, wurden dann in der Schlussphase aber eiskalt erwischt. Jarosch brachte Hilden wieder in Führung (80.), mit einem Strafstoß machte Florian Müller dann in der 90. Minute alles klar.