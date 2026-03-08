Kreisliga A Düsseldorf: Sportfreunde Gerresheim mit Krimi gegen Tusa

Fest steht aber: Als die Ratinger am Freitagabend beim SC West den 22. Spieltag eröffneten, war zumindest nicht damit zu rechnen, dass es an der Spitze noch deutlicher wurde. Am Sonntag dann hatten die Unterbacher es daheim mit dem Fünften FC Bosporus zu tun - also die zumindest deutlich schwierigere Aufgabe auf dem Papier. Die Sportfreunde Gerresheim, die mit vier Punkten Rückstand noch Tuchfühlung zu Unterbach haben, maßen sich daheim mit dem Zwölften Tusa 06. Zu einem Kellerduell kam es zwischen dem TSV Urdenbach und dem ASV Tiefenbroich. Gewännen die Gastgeber, könnten die Gäste aus Ratingen wieder tiefer in den Abstiegssumpf gezogen werden - denn der TSV käme dann auf zwei Zähler an den Gegner heran. Der TuS Gerresheim musste sich nach seinem Umbruch (wir berichteten hier) mit dem DSC 99 II auseinandersetzen.

Bereits am Freitag spielten: Türkgücü Ratingen löst Pflichtaufgabe beim SC West

Die Gäste von Türkgücü Ratingen haben am Freitagabend in der Tat keine Überraschung produziert und die Partie beim hoffnungslosen Schlusslicht SC West mit 3:0 für sich entschieden. Vor der Pause traf dabei Nathanael-Victor Ndoyi, nach einer guten Stunde war die Partie nach dem 2:0 von Johnny Schmidt dann praktisch entschieden. Für den Schlusspunkt sorgte Tim Potzler sieben Minuten vor dem Ende.

SC Düsseldorf-West – Türkgücü Ratingen 0:3

SC Düsseldorf-West: Charly Klein, Anton Bobyrew, Mustafa Furkan Bayraktar, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Kai Kienast, Emilio Sanchez Conrad, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew

Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Mahmut Karaca (81. Tugay Can Özer), Talha Yücelay, Melik Aydin (64. Bertan Serif), Abdul Baki Aydin (46. Berat Sakiri), Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Besim Dalmis, Arda Tokat (46. Johnny Schmidt), Nathanael-Victor Ndoyi (46. Eren Sunman) - Trainer: Ali Aytekin

Schiedsrichter: Batuhan Aslan - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Nathanael-Victor Ndoyi (30.), 0:2 Johnny Schmidt (65.), 0:3 Tim Potzler (83.) Die Spiele am Sonntag: TuS Gerresheim zeigt sich erholt beim DSC 99

Beim TuS Gerresheim scheint, bezieht man das mal auf den ersten Sonntag, der Umbruch im Verein eine Wirkung gezeigt zu haben. Die Gerresheimer setzten sich glatt mit 6:2 beim Abstiegskandidaten DSC 99 II durch. Ein Dreierpack gelang dabei Alexander Nour, doppelt war noch Akom Kevin Twum-Barimah erfolgreich. Für den DSC hatte Emirkan Karadeniz in der ersten Minute zur Führung getroffen, vor der Pause glich Oumar Bah noch zum zwischenzeitlichen 2:2 aus.

SV Wersten - AC Italia Hilden

KSC Tesla - Hilden 05/06

Sportfreunde Gerresheim siegen knapp gegen Tusa 06

Ein großer Kampf in einem sehenswerten Spiel gegen Tusa 06 war für die Sportfreunde Gerresheim erforderlich, um als 3:2-Sieger das Feld zu verlassen. Damit bleiben die Sportfreunde vier Zähler hinter Spitzenreiter SC Unterbach - wie seit einigen Wochen. Daniel Dix brachte Tusa nach einer Viertelstunde in Führung, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Marco Meyer für die Gäste aus. Knapp 70 Minuten waren gespielt, als Christian Pira für die erste Gerresheimer Führung sorgte. Diese glich jedoch Domenic Abdel-Ahad in der 74. Minute aus - um dann der tragische Held zu werden, weil ihm auf der Gegenseite spät das entscheidendes Eigentor unterlief. In der Schlussphase gab es zuvor noch eine Rote Karte gegen die Gäste. FC Büderich II - Schwarz-Weiß 06

TSV Urdenbach gewinnt Kellerduell gegen ASV Tiefenbroich

Der TSV Urdenbach hat das Kellerduell gegen den ASV Tiefenbroich mit 4:2 gewonnen, als 15. damit nun sechs Zähler Vorsprung auf die drei fixen Abstiegsplätze und den Rückstand auf den gegner auf zwei Zähler verkürzt. Ein Elfmeter durch Tom Benett Nagel brachte Urdenbach in Führung, in der 18. Minute glich Berke Ali Turgut zum 1:1 aus. Kevin Bauer sorgte fünf Minuten vor der Pause für den 2:1-Pausenstand zugunsten des TSV. Angelo Catgiu baute nach dem Seitenwechsel auf 3:1 aus, ehe Turgut noch einmal den Anschluss schaffte. Catgiu war es, der dann ebenfalls einen Doppelpack schnürte und zum 4:2-Endstand traf. VfL Benrath - Rot-Weiß Lintorf

SC Unterbach - FC Bosporus Düsseldorf

Der SC Unterbach hat das Duell mit dem Fünften FC Bosporus klar mit 5:1 gewonnen und seine Spitzenposition mit vier Punkten Vorsprung behauptet. Je einen Doppelpack erzielten für den Spitzenreiter Till Arne Consilius und Jannik Behrens, zudem war Kimi Leon Thedens erfolgreich. Für Bosporus hatte Özgür Beser in der 54. Minute einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelt.