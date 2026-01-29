Kreisliga A Düsseldorf: Spitzenreiter Unterbach eröffnet am Donnerstag

Nur selten steht ein Kreisliga-Spieltag so im Zeichen eines Spiels, wie dies zum Wiederbeginn der Düsseldorfer Kreisliga A mit dem Gerresheimer Derby der Fall ist. Bei der Partie zwischen dem TuS Gerresheim und den Sportfreunden Gerresheim am Samstag um 17 Uhr wird mit einer viertstelligen Zuschauerzahl gerechnet, absolut herausragend für den Kreisligafußball. Geht es für die Gastgeber vor allem erst einmal um den Derbysieg, so befinden sich die Sportfreunde voll im Aufstiegsrennen. Nicht umsonst präsentieren wir Euch das Spiel am Samstag als das "FuPa-Topspiel des Monats", und ihr dürft Euch jetzt schon darauf freuen, was wir Euch rund um diese Partie so alles bieten werden.
Den Auftakt zum 18. Spieltag macht die Liga jedoch bereits am Donnerstagabend, wenn der SC Unterbach die DJK Tusa 06 zu Gast hat. Die Gastgeber sind als Spitzenreiter klarer Favorit gegen den Zwölften. Zu einer Top-Partie aus dem oberen Tabellendrittel kommt es am Sonntag, an dem dann alle übrigen Partien angesetzt sind. Dann hat es der Dritte VfL Benrath mit dem Sechsten Sportvereinigung Hilden 05/06 zu tun. Die Teams auf den Abstiegsplätzen haben derweil keine leichten Aufgaben vor sich. Der TSV Urdenbach, auf Platz 15 ebenfalls akut gefährdet, hat es mit dem Elften AC Italia Hilden zu tun.
19. Spieltag
So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach
So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach
20. Spieltag
So., 22.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TuS Gerresheim
So., 22.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Rot-Weiß Lintorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Türkgücü Ratingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - AC Italia Hilden
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
