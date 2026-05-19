Kreisliga A Düsseldorf: SF Gerresheim vierfach in der Elf der Woche

Groß war der Aufstiegs-Jubel beim SC Unterbach am Sonntag, den Sieg des Tages landete in der Kreisliga A Düsseldorf aber der Verfolger Sportfreunde Gerresheim beim 14:0 gegen den SC West, der zwar ohne Saisonsieg dasteht, aber selten so übel abgewatscht wurde wie vom Tabellenzweiten. Das zeigt sich natürlich auch in der FuPa-Top-Elf der Woche, in der vier Spieler der Sportfreunde vertreten sind. Doch auchd er Meister ist dabei, und gleich drei Akteure des SV Wersten.
Auf den SC Unterbach wartete am Sonntag der nöchste Matchball im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg in der Kreisliga A Düsseldorf. Beim FC Büderich II am Bandsbusch konnte am Sonntag die Party beginnen. Auf Unterstützung des Verfolgers durfte das Team von Axel Bellinghausen dabei aber nicht hoffen, traten die Sportfreunde Gerresheim doch daheim gegen Schlusslicht SC West an, das nach wie vor ohne Saisonsieg ist. Es bedurfte also eines eigenen Sieges, um dann zwei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte vorne zu sein.
Im Abstiegskampf der Düsseldorfer A-Liga wird noch eine Weile unklar bleiben, ob es nun drei oder vier Absteiger geben wird, im Zweifel bis nach der Abstiegs-Relegation in der Bezirksliga. Denn für drei Absteiger darf es dort nicht mehr als ein Team aus dem Kreis erwischen. Rot-Weiß Lintorf könnte als 16. also aktuell gesichert sein, der zwei Punkte besser platzierte AC Italia Hilden wäre es auf jeden Fall. Punkten sollten alle Teams weiter. Lintorf hat das zuletzt großartig gemacht, hatte es nun als Gast mit der SP.-VG. Hilden zu tun. Ganz dringend weiter punkten musste der TSV Urdenbach, der bei Schwarz-Weiß 06 antritt. AC Italia empfing derweil den FC Bosporus, der ASV Tiefenbroich spielte bei Tusa 06 und der SV Wersten beim KSC Tesla. Die Plätze 12 und 15 trennen derzeit fünf Punkte. Bereits abgestiegen sind der SC West und der DSC 99 II.
Türkgücü Ratingen – TuS Gerresheim 3:3
Türkgücü Ratingen: Noel Maurice Maczionsek, Burak Yildiz (46. Berat Sakiri), Flakrim Islami, Bertan Serif (32. Tugay Can Özer), Berkay Özer, Eren Sunman, Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Besim Dalmis (63. Nathanael-Victor Ndoyi), Arda Tokat, Johnny Schmidt - Trainer: Ali Aytekin
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß, Tim Aydt, Youssef Benali, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Christian Kudimba (91. Sufian-Enis Vesal), Piere Zilles, Alexander Nour (87. Henrik Boßmann), Leon Fischer (80. Joseph Tshunza Madimba) - Trainer: Andre Lautermann
Schiedsrichter: Batuhan Aslan - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Yildiray Yarar (37.), 1:1 Alexander Nour (43.), 2:1 Arda Tokat (49.), 2:2 Philipp Layer (59.), 2:3 Joseph Tshunza Madimba (85.), 3:3 Yildiray Yarar (90.)
KSC Tesla 07 – SV Wersten 04 1:2
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic (80. Stefan Dordevic), Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis (46. Ivano Knezovic), Aleksandar Savic (67. Abubakar Mumuni), Miljan Stojanovic, Ognjen Petrovic (46. Darko Tomic), Nikola Aleksic (70. Dimitrios Vasiliadis) - Trainer: Zoran Stanisic
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Yaroslav Vovchuk, Devin Temur, Dylan Wackes (68. Philipp Fey), Florian Spanke, Patrick Trautner, Norman Schlömer, Jan-Tiberius Vintila, Eray Abacioglu (86. Thomas Rushe), Emanuele Frasca (94. Babacan Citak), Bastian Adoma (80. Salvatore Mazza) - Trainer: Olaf Faßbender
Schiedsrichter: Torsten Ledor - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Patrick Trautner (30.), 1:1 Nikola Aleksic (51.), 1:2 Bastian Adoma (54.)
Besondere Vorkommnisse: Bastian Adoma (SV Wersten 04) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Benjamin Beciri (80.). Dusan Petrovic (KSC Tesla 07) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jakob Bongers (87.).
Sportfreunde Gerresheim – SC Düsseldorf-West 14:0
Sportfreunde Gerresheim: Ismael Diomande (70. Thomas Kroker), Yassin Farhat, Ayyoub Jidan (55. Dejan Schmitz), Faouzi El Makadmi, Salih Enes Çolak, Soufiane Azhil, Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Yassir Daou (70. Marco Meyer), Timo Braun, Walid El Kadiri - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar (46. Felix Heistermann), Simon Hörster, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi (57. Kai Kienast), Preben Augustin, Mohamed El Quitar, Bruno Neuschäfer, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (3.), 2:0 Walid El Kadiri (10.), 3:0 Yassir Daou (17.), 4:0 Walid El Kadiri (24.), 5:0 Walid El Kadiri (28.), 6:0 Walid El Kadiri (30.), 7:0 Faouzi El Makadmi (36.), 8:0 Ayyoub Jidan (42.), 9:0 Walid El Kadiri (53.), 10:0 Yassir Daou (57.), 11:0 Walid El Kadiri (60.), 12:0 Faouzi El Makadmi (67. Foulelfmeter), 13:0 Walid El Kadiri (82.), 14:0 Marco Meyer (87.)
FC Büderich II – SC Unterbach 0:2
FC Büderich II: Piet Rieger, Pablo Jülch, Fabio Orlean, Maximilian Vijgeboom, Linus Püllen, Matthias Bogie, Benedikt Niesen (70. Tim Lüstraeten), Max Krause, Marc Bergmann (84. Kai Breuer), Kevin Holland - Trainer: Kay Schmidt
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Albion Ilazi (76. Colin Koberg), Jannik Behrens (46. Uros Markovic), Ognjen Vucic (46. Sasa Jovanovic), Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Tamer Sürmeli (84. Maurice Stocker), Michael Kijach (60. Kimi Thedens), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Jannik Behrens (19.), 0:2 Kimi Thedens (73.)
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – TSV Urdenbach 2:2
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Bastian Wüster, Mohamad Jeha (71. Mouhriz Etemovski), Yannik Toholt, Hiroki Mizuno, Albert Nehls (82. Suguru Matsumoto), Lukas Lange, Yutaro Ichimura (23. Adrian-Thiago Rosemund), Amir Cosic, Kingsley Onomah Annointing (68. Joshua Yaw Poku) - Trainer: David Breitmar
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Manuel De Marcos Calles, Kevin Bauer (77. Oliwier Pacewicz), Moritz Benjamin Brehmer, Maximilian Garsztka (85. Luca Schneider), Julian Fein, Jona Albrecht, David Mohr (46. Nils Gruben), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu (46. Alexander Gustav Dill) - Co-Trainer: Kamil Cavallo
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Amir Cosic (30.), 2:0 Joshua Yaw Poku (79.), 2:1 Maximilian Garsztka (80.), 2:2 Dennis Hanuschkiewitz (87.)
DJK Tusa 06 Düsseldorf – ASV Tiefenbroich 3:3
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski, Christopher Fuchs, Yuuki Hasegawa, Robin Weyrather (57. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Daniel Dix (4. Leon Schüler), Noah Rugamba, Darius-Valentino Paul, Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag (81. Deniz Emre Mert Akyüz), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Marc Badura, Maximilian Kränzler, Mohamed El Quardiji, Berkay Düdük, Valdrin Salihi, Oliver Wlodarkiewicz, Ardian Halili, Berke Ali Turgut, Syle Bajrami - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Ardian Halili (30. Foulelfmeter), 1:1 Lennart Barenbrügge (38.), 1:2 Mohamed El Quardiji (58.), 2:2 Dominic Abdel-Ahad (77.), 3:2 Dominic Abdel-Ahad (80.), 3:3 Berke Ali Turgut (84.)
Gelb-Rot: Yuuki Hasegawa (86./DJK Tusa 06 Düsseldorf/)
Rot: Berkay Düdük (86./ASV Tiefenbroich/)
SP.-VG. Hilden 05/06 – Rot-Weiß Lintorf 5:4
SP.-VG. Hilden 05/06: Tomasz Wojcik, Florian Müller, Giacomo Russo (70. Jan Laufen), Taoufik Baouch, Alessio Cucci (46. Florian Heuschkel), Niklas Strunz (73. Thomas Jarosch), Jan Hallmann, Hicham Bajut (59. Steven Joshua Jefferson), Paul Felix Hoffmeister (59. Timo Kunzl), Constantin Schnabel, Darius Wischnewski - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider, Max Osper (61. Jonas Keimer), Jannik Decker, Danylo Sydorenko, Robin Schwarzbach, Marcus Zur (86. Pascal Wallrich), Rabbie Aurang, Luis Kunda, Lasana Dansoko (73. Eren Semiz) - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Taoufik Baouch (15.), 1:1 Robin Schwarzbach (39.), 1:2 Luis Kunda (39.), 1:3 Max Osper (48.), 2:3 Giacomo Russo (55.), 2:4 Mehmet Yildiz (60. Foulelfmeter), 3:4 Darius Wischnewski (62.), 4:4 Taoufik Baouch (76.), 5:4 Florian Müller (84. Foulelfmeter)
AC Italia Hilden – FC Bosporus Düsseldorf 2:5
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Lorenzo Madonia, Marvin Kucznierz, Tugay Kaan Sezek, Dino Salkanovic, Robin Bondorf, Jeremy Dykoff, Harun Gür, Lilian Stirbu, Jason Beiler, Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Berkay Ünlü, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah (46. Bilal Mouhia), Tijan Saidy Sally, Kevin Heise (66. Shuto Yoneyama), Özgür Beser (46. Enes Bilgicli), Aksel Berk Altun (84. Evans Werle), Gürkan Gülten, Eren Bilgicli, Maximielian Prince Wayne Andam (77. Enes-Malik Inci) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Jannis Remhof (16.), 1:1 Kevin Heise (42.), 2:1 Jannis Remhof (47.), 2:2 Maximielian Prince Wayne Andam (54.), 2:3 Maximielian Prince Wayne Andam (56.), 2:4 Gürkan Gülten (63.), 2:5 Gürkan Gülten (90.)
Rot: Onur Kocak (86./AC Italia Hilden/)
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
