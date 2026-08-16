Kreisliga A Düsseldorf: SF Gerresheim und Türkgücü erste Spitzenreiter

Einer der drei Aufsteiger stand am Samstag auf dem Platz, als die Kreisliga A Düsseldorf in die neue Saison startete. Der SV Oberbilk trat um 17 Uhr daheim gegen Schwarz-Weiß 06 an. Die beiden übrigen Neulinge, die aus der Kreisliga B aufgestiegen sind, griffen dann erst am Sonntag in den verbleibenden sieben Partien des ersten Spieltags ein.
Dann kam es nämlich gleich zu einem Aufsteiger-Duell zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf, das es demnach gleich in sich haben sollte. Positionieren wollten sich fraglos gleich auch die beiden Teams, die in der Bezirksliga den Abstieg hinnehmen mussten. So trat Rhenania Hochdahl gegen den SV Wersten an, während der CfR Links den AC Italia Hilden zu Gast hatte. Spannend war sicher auch, wie sich die knapp am Aufstieg gescheiterten Sportfreunde Gerresheim schlagen würden, die es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekommen. In der Tat ging es für die Gerresheimer gleich wieder an die Tabellenspitze - gemeinsam mit Türkgücü Ratingen.
________________
So lief der 1. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf
Am Samstag traten an:
SV Oberbilk kann Führung gegen Schwarz-Weiß 06 nicht halten
Das erste Tor der Saison in der Düsseldorfer Kreisliga A gebührte vor stattlichen 600 Zuschauern am Samstag in Person von Pascal Santo (35.) dem Aufsteiger SV Oberbilk, doch die Freude darüber sollte nicht lange halten. Denn nur eine Minute später sorgte Yutaro Ichimura für den 1:1-Pausenstand. Dabei blieb es dann bis in die Schlussphase der Partie, in der die Schwarz-Weißen das Spiel dann noch für sich entschieden. Ichimura traf in der 78. Minute zum 2:1 für die Gäste, den 3:1-Endstand in der Nachspielzeit stellte dann Shunta Murakami her.
Die Partien am Sonntag:
Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus
MSV Hilden - BV 04 Düsseldorf
Im Aufsteigerduell zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf gab es am Sonntag keinen Sieger. Der MSV führte zur Pause durch Amin El Hamri mit 1:0, was die Gäste nach 54 Minuten auszugleichen vermochten.
Rhenania Hochdahl siegt mit Prah-Dreierpack gegen Wersten
Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat sich Rhenania Hochdahl mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Wersten in der Kreisliga A zurückgemeldet. Ein Dreierpack gelang dabei Sommer-Zugang Benjamin Prah zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung, die Gäste machten es durch Treffer von Mustafa Beydagi (79.) und Kwadwo Antwi (86.) immerhin noch einmal spannend.
CfR Links siegt deutlich gegen Italia Hilden
Auch der zweite Bezirksliga-Absteiger CfR Links hat am ersten Spieltag der Kreisliga A drei Punkte gegen den AC Italia Hilden eingefahren. Beim 3:0-Erfolg traf Yuto Matsuda zur Pausenführung, nach dem Seitenwechsel erhöhten dann Marvin Mainz (49.) und Kasimir Meyer (88.)
SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim
VfL Benrath - KSC Tesla
Türkgücü Ratingen siegt klar beim FC Büderich II
Mit einem 4:1-Auswärtssieg beim FC Büderich II geht es für Türkgücü Ratingen am ersten Spieltag an die geteilte Tabellenspitze. Nach der frühen Gästeführung durch Tim Potzler half dabei sicherlich auch die Rote Karte gegen die Gastgeber ein wenig (7). Zwar glich Artur Paul in der 21. Minute zunächst aus, doch nach einer halben Stunde führten die Ratinger durch Yildiray Yarar wieder. Nach der Pause erhöhten dann Muhammet Ucar und Arda Tokat.
Sportfeunde Gerresheim siegen spät gegen ASV Tiefenbroich
Dank des 4:1-Erfolges über den ASV Tiefenbroich haben die Sportfreunde Gerresheim gleich am ersten Spieltag die Tabellenführung übernommen. Nach einem solchen Ergebnis sah es in der Partie aber lange Zeit überhaupt nicht aus. Denn erst in der 75. Minute fiel das erste Tor der Partie, und zwar für die Gäste. Erst dann wurden die Sportfreunde wach. Fljorim Muharemi, Oussim El Aboussi und Norman Frey drehten das Spiel noch in der regulären Spielzeit, Faouzi El Makadmi stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.
Das sind die nächsten Spieltage
2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - CfR Links Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rhenania Hochdahl
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - MSV Hilden
So., 23.08.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SV Oberbilk 09
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 23.08.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06
3. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04
So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
_______________
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: