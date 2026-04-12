Kreisliga A Düsseldorf: SF Gerresheim patzen, Kellersieg für Urdenbach

Spitzenreiter SC Unterbach hatte in der Kreisliga A Düsseldorf vor Ostern nach einer Weile mal wieder zwei Punkte abgegeben, liegt aber immer noch entspannt ganz vorne, so lange keine weiteren Patzer passieren. Mit acht Zählern Vorsprung ging die Mannschaft von Trainer Axel Bellinghausen am Sonntag in das Duell mit dem TuS Gerresheim. Hätten die Gäste etwas mitgenommen, hätte das den Zweiten, den TuS-Lokalrivalen Sportfreunde Gerresheim, sicher gefreut, der es seinerseits auswärts mit dem im Abstiegskampf steckenden Rot-Weiß Lintorf zu tun hat. Dazu kam es aber nicht, während die Sportfreunde selbst zwei Punkte liegenließen.
Ob auch der Tabellenzweite noch aufsteigt, hängt von den Niederrhein-Teams in der Regionalliga ab. Soll Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren, dürfen nicht die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV absteigen, sondern maximal einer von beiden. So ist für die Gerreheimer auch der Blick auf Platz drei entscheidend. Hier hat Türkgücü Ratingen den Rückstand auf vier Zähler verkürzt. Auch der Abstiegskampf bleibt spannend. Vier Teams haben unten ein wenig den Anschluss verloren (der SC West ist schon nicht mehr zu retten), der ASV Tiefenbroich hat auf Platz 15 wiederum fünf Zähler Vorsprung, aber auch fünf Zähler Rückstand auf einen sicher rettenden Platz. Das ist allerdings nur sehr theoretisch noch ein Thema, weil es fast unmöglich ist, dass alle Absteiger in der Bezirksliga, Gruppe 1 aus dem Kreis kommen. Bereits am Samstag hatte es der ASV Tiefenbroich mit dem KSC Tesla zu tun - und landete einen wichtigen Sieg.
ASV Tiefenbroich – KSC Tesla 07 4:3
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Kürsat Ceylan (90. Marc Badura), Maximilian Kränzler, Valdrin Salihi (51. Syle Bajrami), Maximilian Miljesevic, Oliver Wlodarkiewicz (63. Kurt Luis Effertz), Jack Lehmann, Okan Yasin Yavuz (51. Alexandros Kiprizlis), Ardian Halili (71. Jan Albrecht), Berke Ali Turgut - Co-Trainer: Yalcin Kilic - Trainer: Sera Kaya
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Darko Tomic (56. Konstantinos Parassidis), Stevo Sucevic, Abubakar Mumuni, Matej Gjorgijevski, Ognjen Petrovic (63. Dimitrios Vasiliadis) - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Farbod Poorvash (Düsseldorf) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Noah Ziegler (6.), 2:0 Berke Ali Turgut (7.), 2:1 Stevo Sucevic (18.), 3:1 Ardian Halili (31. Foulelfmeter), 3:2 Clinton Akyem (47.), 4:2 Syle Bajrami (76.), 4:3 Aleksandar Lukic (79. Foulelfmeter)
TSV Urdenbach – SV Wersten 04 2:0
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Marco Seidel, Jona Albrecht, David Mohr (70. Julian Fein), Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel (90. Luca Schneider), Angelo Catgiu (70. Alexander Gustav Dill) - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Philipp Fey, Devin Temur, Babacan Citak, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Emanuele Frasca, Bastian Adoma, Minister Antwi - Trainer: Olaf Faßbender
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Julian Fein (74.), 2:0 Tom Benett Nagel (86.)
VfL Benrath – SC Düsseldorf-West 9:0
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Amin Baghouse, Ali Kassar, Stefan Behnke, Immanuel Kwarteng, Zakaria Arian, Zakari Kassar (60. Ouassim El Aboussi), Zakaria Bouchakai, Idriss Amadou Peki (60. Thierno Barry), Kutaiba Kassar (66. Hüseyin Cakici), Alpha Kojo Baah Tandoh (75. Rene Schmidt) - Trainer: Ali Gürcali
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar (32. Fabian Müller), Simon Hörster, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Mustafa Furkan Bayraktar, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi (46. Kai Kienast), Leon Karl-Heinz Heser, Mohamed El Quitar, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 76
Tore: 1:0 Zakaria Bouchakai (24.), 2:0 Zakaria Bouchakai (27.), 3:0 Alpha Kojo Baah Tandoh (40.), 4:0 Zakari Kassar (52.), 5:0 Alpha Kojo Baah Tandoh (55.), 6:0 Zakaria Bouchakai (60.), 7:0 Zakaria Bouchakai (67.), 8:0 Zakaria Bouchakai (74.), 9:0 Ali Kassar (84.)
SC Unterbach – TuS Gerresheim 5:0
SC Unterbach: Laurin Beer, Timo Bischoff, Mohamed Boussollami, Colin Koberg, Albion Ilazi (46. Rachid Adda), Jannik Behrens, Dennis Nuha, Dennis Uiberall (75. Kimi Thedens), Tolga Ceylan (69. Lars Insel), Tamer Sürmeli, Till Arne Consilius (85. Maurice Stocker) - Trainer: Axel Bellinghausen
TuS Gerresheim: Niklas Brodrück, Felix Koß, Youssef Benali, Fabian Kasten (79. Dominik Onay), Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Christian Kudimba, Piere Zilles, Akom Kevin Twum-Barimah, Alexander Nour (69. Angelo Tommaso Papa), Leon Fischer - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler
Schiedsrichter: Michael Menden (Düsseldorf) - Zuschauer: 192
Tore: 1:0 Tolga Ceylan (5.), 2:0 Till Arne Consilius (60.), 3:0 Till Arne Consilius (71.), 4:0 Till Arne Consilius (71.), 5:0 Colin Koberg (90.+1)
SP.-VG. Hilden 05/06 – DJK Tusa 06 Düsseldorf 2:2
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Phil Horsch, Giacomo Russo, Gianluca Ticali, Jan Laufen, Taoufik Baouch, Niklas Strunz, Jan Hallmann, Timo Kunzl, Anil Kerim Yazir, Steven Joshua Jefferson
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Pierre Kerschowski (59. Deniz Emre Mert Akyüz), Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (90. Yannik Bohlmann), Yuuki Hasegawa (77. Darius-Valentino Paul), Luke Rehn, Daniel Dix, Noah Rugamba, Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag (60. Maximilian Schlüß), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jan Hallmann (20.), 1:1 Dominic Abdel-Ahad (33.), 2:1 Taoufik Baouch (85.), 2:2 Dominic Abdel-Ahad (90.)
Rot: Niklas Strunz (90./SP.-VG. Hilden 05/06/)
AC Italia Hilden – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 3:3
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Sascha Hofrath (19. Dominik Cikac), Tugay Kaan Sezek (84. Philipp Schottke), Robert-Andrei Ciopeica, Jeremy Dykoff, Harun Gür, Lilian Stirbu, Jason Beiler (90. Marvin Kucznierz), Jannis Remhof, Kevin Nassen (73. Lorenzo Madonia) - Trainer: Thomas Priebke
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Mohamad Jeha (64. Jonathan Passens), Yannik Toholt, Mouhriz Etemovski, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig, Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund (54. Suguru Matsumoto), Amir Cosic (82. Kingsley Onomah Annointing), Shunta Murakami - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 52
Tore: 0:1 Shunta Murakami (23.), 1:1 Jeremy Dykoff (40.), 1:2 Yutaro Ichimura (57.), 1:3 Yutaro Ichimura (67.), 2:3 Jannis Remhof (69. Handelfmeter), 3:3 Jason Beiler (90.)
Türkgücü Ratingen – DSC 99 Düsseldorf II 5:1
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Talha Yücelay, Bertan Serif (75. Berat Sakiri), Berkay Özer, Eren Sunman, Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Besim Dalmis (48. Abdul Baki Aydin), Arda Tokat (79. Tugay Can Özer), Johnny Schmidt - Trainer: Ali Aytekin
DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar (58. Ante Katusic), Timo Bormann, Paul Schoemaker, Stephanos Alemu, Joris Themann (79. Felix Mörike), Samir Aouladali (75. Hamza Ihadian), Valdrin Avdiu (64. Niklas Baetz) (75. Marco Riethmüller), Emirkan Karadeniz, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Eren Sunman (12.), 2:0 Arda Tokat (56.), 3:0 Johnny Schmidt (66.), 3:1 Joris Themann (68.), 4:1 Eren Sunman (77.), 5:1 Emre Rüstü Tokat (86.)
FC Bosporus Düsseldorf – FC Büderich II 6:1
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Semih Yildiz (61. Osei Kwadwo Appiah), Tijan Saidy Sally, Fatih Yalcinkaya (34. Enes-Malik Inci), Mahmoud Conde (70. Aksel Berk Altun), Özgür Beser, Shuto Yoneyama, Bilal Mouhia, Sinan Korkmaz, Eren Bilgicli, Maximielian Prince Wayne Andam (61. Kevin Heise) - Co-Trainer: Lukas Müller - Trainer: Muhammed Özdilek
FC Büderich II: Piet Rieger, Pablo Jülch (71. Rachad Ibrahim), Lucas Wienands (40. Maximilian Vijgeboom), Fabio Orlean, Linus Püllen, Benedikt Niesen, Artur Paul (71. Kai Breuer), Robin Henkel, Niklas Meinhard, Max Krause, Marc Bergmann - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Luis-Nico Fenzl (Düsseldorf ) - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Sinan Korkmaz (4.), 2:0 Lucas Wienands (36. Eigentor), 3:0 Eren Bilgicli (45.), 4:0 Sinan Korkmaz (50.), 5:0 Eren Bilgicli (51.), 5:1 Marc Bergmann (85.), 6:1 Eren Bilgicli (90.)
Rot-Weiß Lintorf – Sportfreunde Gerresheim 2:2
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider, Jannik Decker, Robin Schwarzbach, Marcus Zur, Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Andreas Ellert, Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ismael Diomande, Ergün Aksoy (77. Tom Reinwart), Idrissa Koulibaly, Faouzi El Makadmi, Salih Enes Çolak (73. Tobias Malchin), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (86. Yassir Daou), Nikolaos Georgiou (67. Elijah Dobo-Makaya), Timo Braun (59. Ayyoub Jidan), Walid El Kadiri - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Sergio Percoco - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Faouzi El Makadmi (13. Foulelfmeter), 0:2 Walid El Kadiri (22.), 1:2 Luis Kunda (47. Handelfmeter), 2:2 Robin Schwarzbach (61.)
28. Spieltag
Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Unterbach
So., 19.04.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TSV Urdenbach
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Wersten 04 - VfL Benrath
So., 19.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich
So., 19.04.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 19.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim
29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04
So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: