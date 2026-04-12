 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf: SF Gerresheim patzen, Kellersieg für Urdenbach

Das nächste Kapitel im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Düsseldorf stand am Sonntag an. Der SC Unterbach ging mit acht Zählern Vorsprung auf die Sportfreunde Gerresheim in den 27. Spieltag. Im Abstiegskampf haben der ASV Tiefenbroich und der TSV Urdenbach wichtige Siege gelandet.

von Sascha Köppen · Heute, 19:53 Uhr
Der TSV Urdenbach hat im Abstiegskampf wichtige Punkte geholt.
Der TSV Urdenbach hat im Abstiegskampf wichtige Punkte geholt. – Foto: Dennis Kemmerling

Spitzenreiter SC Unterbach hatte in der Kreisliga A Düsseldorf vor Ostern nach einer Weile mal wieder zwei Punkte abgegeben, liegt aber immer noch entspannt ganz vorne, so lange keine weiteren Patzer passieren. Mit acht Zählern Vorsprung ging die Mannschaft von Trainer Axel Bellinghausen am Sonntag in das Duell mit dem TuS Gerresheim. Hätten die Gäste etwas mitgenommen, hätte das den Zweiten, den TuS-Lokalrivalen Sportfreunde Gerresheim, sicher gefreut, der es seinerseits auswärts mit dem im Abstiegskampf steckenden Rot-Weiß Lintorf zu tun hat. Dazu kam es aber nicht, während die Sportfreunde selbst zwei Punkte liegenließen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Ob auch der Tabellenzweite noch aufsteigt, hängt von den Niederrhein-Teams in der Regionalliga ab. Soll Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren, dürfen nicht die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV absteigen, sondern maximal einer von beiden. So ist für die Gerreheimer auch der Blick auf Platz drei entscheidend. Hier hat Türkgücü Ratingen den Rückstand auf vier Zähler verkürzt. Auch der Abstiegskampf bleibt spannend. Vier Teams haben unten ein wenig den Anschluss verloren (der SC West ist schon nicht mehr zu retten), der ASV Tiefenbroich hat auf Platz 15 wiederum fünf Zähler Vorsprung, aber auch fünf Zähler Rückstand auf einen sicher rettenden Platz. Das ist allerdings nur sehr theoretisch noch ein Thema, weil es fast unmöglich ist, dass alle Absteiger in der Bezirksliga, Gruppe 1 aus dem Kreis kommen. Bereits am Samstag hatte es der ASV Tiefenbroich mit dem KSC Tesla zu tun - und landete einen wichtigen Sieg.

So läuft der 27. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Samstag spielten:

ASV Tiefenbroich mit wichtigem Sieg gegen KSC Tesla

Gestern, 18:00 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
4
3
Abpfiff
Dank des 4:3-Erfolges über den KSC Tesla hat der ASV Tiefenbroich einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. Schon nach sieben Minuten führten die Ratinger dabei durch Noah Ziegler und Berke Ali Turgut mit 2:0, ehe die Gäste durch Stevo Sucevic verkürzten. Noch vor der Pause stellte Ardian Halili per Fpulelfmeter auf 3:1. Nach der Pause gelang Clinton Akyem wieder der Treffer zum Anschluss, danach war das Spiel lange knapp. Syle Bajrami gelang mit dem 4:2 in der 76. Minute letztlich der entscheidende Schlag, auch wenn Aleksandar Lukic erneut den Anschlusstreffer erzielte. Dabei blieb es aber bis zum Schluss.

ASV Tiefenbroich – KSC Tesla 07 4:3
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Kürsat Ceylan (90. Marc Badura), Maximilian Kränzler, Valdrin Salihi (51. Syle Bajrami), Maximilian Miljesevic, Oliver Wlodarkiewicz (63. Kurt Luis Effertz), Jack Lehmann, Okan Yasin Yavuz (51. Alexandros Kiprizlis), Ardian Halili (71. Jan Albrecht), Berke Ali Turgut - Co-Trainer: Yalcin Kilic - Trainer: Sera Kaya
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Darko Tomic (56. Konstantinos Parassidis), Stevo Sucevic, Abubakar Mumuni, Matej Gjorgijevski, Ognjen Petrovic (63. Dimitrios Vasiliadis) - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Farbod Poorvash (Düsseldorf) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Noah Ziegler (6.), 2:0 Berke Ali Turgut (7.), 2:1 Stevo Sucevic (18.), 3:1 Ardian Halili (31. Foulelfmeter), 3:2 Clinton Akyem (47.), 4:2 Syle Bajrami (76.), 4:3 Aleksandar Lukic (79. Foulelfmeter)

Am Sonntag treten an:

TSV Urdenbach besiegt den SV Wersten

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
2
0
Abpfiff
Wichtige Punkte im Abstiegskampf hat der TSV Urdenbach beim 2:0 über den SV Wersten gesammelt. Dabei half sicher auch, dass die Gäste ab der 31. Minute in Unterzahl agieren mussten. So traf Julian Turek in der 75. Minute zum 1:0, ehe Tom Benett Nagel drei Minuten vor dem Ende für die Entscheidung sorgte.

TSV Urdenbach – SV Wersten 04 2:0
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Marco Seidel, Jona Albrecht, David Mohr (70. Julian Fein), Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel (90. Luca Schneider), Angelo Catgiu (70. Alexander Gustav Dill) - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Philipp Fey, Devin Temur, Babacan Citak, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Emanuele Frasca, Bastian Adoma, Minister Antwi - Trainer: Olaf Faßbender
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Julian Fein (74.), 2:0 Tom Benett Nagel (86.)

VfL Benrath macht es gegen SC West fast zweistellig

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
9
0
Abpfiff
Dass der VfL Benrath für den Fall der Fälle dranbleiben will, untermauerte das Team mit einem 9:0 gegen das Schlusslicht SC West. Fünffacher Torschütze war dabei Zakaria Bouchakai, doppelt traf Alpha Kojo Baah Tandoh. Doch den Benrathern fehlen noch immer neun Zähler auf Platz zwei, da müsste schon viel zusammenkommen.

VfL Benrath – SC Düsseldorf-West 9:0
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Amin Baghouse, Ali Kassar, Stefan Behnke, Immanuel Kwarteng, Zakaria Arian, Zakari Kassar (60. Ouassim El Aboussi), Zakaria Bouchakai, Idriss Amadou Peki (60. Thierno Barry), Kutaiba Kassar (66. Hüseyin Cakici), Alpha Kojo Baah Tandoh (75. Rene Schmidt) - Trainer: Ali Gürcali
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar (32. Fabian Müller), Simon Hörster, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Mustafa Furkan Bayraktar, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi (46. Kai Kienast), Leon Karl-Heinz Heser, Mohamed El Quitar, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 76
Tore: 1:0 Zakaria Bouchakai (24.), 2:0 Zakaria Bouchakai (27.), 3:0 Alpha Kojo Baah Tandoh (40.), 4:0 Zakari Kassar (52.), 5:0 Alpha Kojo Baah Tandoh (55.), 6:0 Zakaria Bouchakai (60.), 7:0 Zakaria Bouchakai (67.), 8:0 Zakaria Bouchakai (74.), 9:0 Ali Kassar (84.)

SC Unterbach ohne Probleme gegen TuS Gerresheim

Heute, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
5
0
Abpfiff
Auf dem Weg zum Aufstieg fuhr Spitzenreiter SC Unterbach mit dem 5:0 gegen den TuS Gerresheim den nächsten, ungefährdeten Sieg ein. Nach der frühen Führung durch Tolga Ceylan wurde es allerdings erst spät deutlich, als Till Arne Consilius (2), Rachid Adda und Colin Bela Koberg nachlegten.

SC Unterbach – TuS Gerresheim 5:0
SC Unterbach: Laurin Beer, Timo Bischoff, Mohamed Boussollami, Colin Koberg, Albion Ilazi (46. Rachid Adda), Jannik Behrens, Dennis Nuha, Dennis Uiberall (75. Kimi Thedens), Tolga Ceylan (69. Lars Insel), Tamer Sürmeli, Till Arne Consilius (85. Maurice Stocker) - Trainer: Axel Bellinghausen
TuS Gerresheim: Niklas Brodrück, Felix Koß, Youssef Benali, Fabian Kasten (79. Dominik Onay), Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Christian Kudimba, Piere Zilles, Akom Kevin Twum-Barimah, Alexander Nour (69. Angelo Tommaso Papa), Leon Fischer - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler
Schiedsrichter: Michael Menden (Düsseldorf) - Zuschauer: 192
Tore: 1:0 Tolga Ceylan (5.), 2:0 Till Arne Consilius (60.), 3:0 Till Arne Consilius (71.), 4:0 Till Arne Consilius (71.), 5:0 Colin Koberg (90.+1)

SP.-VG. Hilden 05/06 - Tusa 06

Heute, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
2
2

SP.-VG. Hilden 05/06 – DJK Tusa 06 Düsseldorf 2:2
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Phil Horsch, Giacomo Russo, Gianluca Ticali, Jan Laufen, Taoufik Baouch, Niklas Strunz, Jan Hallmann, Timo Kunzl, Anil Kerim Yazir, Steven Joshua Jefferson
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Pierre Kerschowski (59. Deniz Emre Mert Akyüz), Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (90. Yannik Bohlmann), Yuuki Hasegawa (77. Darius-Valentino Paul), Luke Rehn, Daniel Dix, Noah Rugamba, Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag (60. Maximilian Schlüß), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jan Hallmann (20.), 1:1 Dominic Abdel-Ahad (33.), 2:1 Taoufik Baouch (85.), 2:2 Dominic Abdel-Ahad (90.)
Rot: Niklas Strunz (90./SP.-VG. Hilden 05/06/)

Italia Hilden - Schwarz-Weiß 06

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
3
3
Abpfiff

AC Italia Hilden – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 3:3
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Sascha Hofrath (19. Dominik Cikac), Tugay Kaan Sezek (84. Philipp Schottke), Robert-Andrei Ciopeica, Jeremy Dykoff, Harun Gür, Lilian Stirbu, Jason Beiler (90. Marvin Kucznierz), Jannis Remhof, Kevin Nassen (73. Lorenzo Madonia) - Trainer: Thomas Priebke
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Mohamad Jeha (64. Jonathan Passens), Yannik Toholt, Mouhriz Etemovski, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig, Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund (54. Suguru Matsumoto), Amir Cosic (82. Kingsley Onomah Annointing), Shunta Murakami - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 52
Tore: 0:1 Shunta Murakami (23.), 1:1 Jeremy Dykoff (40.), 1:2 Yutaro Ichimura (57.), 1:3 Yutaro Ichimura (67.), 2:3 Jannis Remhof (69. Handelfmeter), 3:3 Jason Beiler (90.)

Türkgücü Ratingen - DSC 99 II

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
5
1
Abpfiff
Der Dritte Türkgücü Ratingen hat durch das 5:1 beim DSC 99 II den Rückstand auf Platz zwei auf vier Zähler reduziert. Eren Sunmann trug sich dabei doppelt für die Gastgeber in die Torschützenlise ein. Sollte der zweite Platz zum Aufstieg reichen, sind die Ratinger keineswegs abzuschreiben. Eine Ampelkarte gegen den DSC in der 35. Minute begünstigte den Erfolg zudem.

Türkgücü Ratingen – DSC 99 Düsseldorf II 5:1
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Talha Yücelay, Bertan Serif (75. Berat Sakiri), Berkay Özer, Eren Sunman, Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Besim Dalmis (48. Abdul Baki Aydin), Arda Tokat (79. Tugay Can Özer), Johnny Schmidt - Trainer: Ali Aytekin
DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar (58. Ante Katusic), Timo Bormann, Paul Schoemaker, Stephanos Alemu, Joris Themann (79. Felix Mörike), Samir Aouladali (75. Hamza Ihadian), Valdrin Avdiu (64. Niklas Baetz) (75. Marco Riethmüller), Emirkan Karadeniz, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Eren Sunman (12.), 2:0 Arda Tokat (56.), 3:0 Johnny Schmidt (66.), 3:1 Joris Themann (68.), 4:1 Eren Sunman (77.), 5:1 Emre Rüstü Tokat (86.)

FC Bosporus - FC Büderich II

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
6
1
Abpfiff

FC Bosporus Düsseldorf – FC Büderich II 6:1
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Semih Yildiz (61. Osei Kwadwo Appiah), Tijan Saidy Sally, Fatih Yalcinkaya (34. Enes-Malik Inci), Mahmoud Conde (70. Aksel Berk Altun), Özgür Beser, Shuto Yoneyama, Bilal Mouhia, Sinan Korkmaz, Eren Bilgicli, Maximielian Prince Wayne Andam (61. Kevin Heise) - Co-Trainer: Lukas Müller - Trainer: Muhammed Özdilek
FC Büderich II: Piet Rieger, Pablo Jülch (71. Rachad Ibrahim), Lucas Wienands (40. Maximilian Vijgeboom), Fabio Orlean, Linus Püllen, Benedikt Niesen, Artur Paul (71. Kai Breuer), Robin Henkel, Niklas Meinhard, Max Krause, Marc Bergmann - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Luis-Nico Fenzl (Düsseldorf ) - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Sinan Korkmaz (4.), 2:0 Lucas Wienands (36. Eigentor), 3:0 Eren Bilgicli (45.), 4:0 Sinan Korkmaz (50.), 5:0 Eren Bilgicli (51.), 5:1 Marc Bergmann (85.), 6:1 Eren Bilgicli (90.)

Sportfreunde Gerresheim verspielen ein 2:0 in Lintorf

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
2
2
Abpfiff
Ein Punkt gegen den Zweiten Sportfreunde Gerresheim ist für Rot-Weiß Lintorf mehr als beachtlich, auch wenn es im Abstiegskampf eigentlich dringend einen Dreier gebraucht hätte. Vor der Pause sah es aber auch nach dem Punkt nicht aus, führte der Favorit doch durch Treffer von Faouzi El Makadmi und Walid El Kadiri. Doch die Rot-Weißen schlugen zurück. Luis Kunda traf kurz nach dem Wechsel zum Anschluss, Robin Schwarzbach schoss das 2:2. Trotz noch einer halben Stunde Restspielzeit blieb es dabei.

Rot-Weiß Lintorf – Sportfreunde Gerresheim 2:2
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider, Jannik Decker, Robin Schwarzbach, Marcus Zur, Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Andreas Ellert, Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ismael Diomande, Ergün Aksoy (77. Tom Reinwart), Idrissa Koulibaly, Faouzi El Makadmi, Salih Enes Çolak (73. Tobias Malchin), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (86. Yassir Daou), Nikolaos Georgiou (67. Elijah Dobo-Makaya), Timo Braun (59. Ayyoub Jidan), Walid El Kadiri - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Sergio Percoco - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Faouzi El Makadmi (13. Foulelfmeter), 0:2 Walid El Kadiri (22.), 1:2 Luis Kunda (47. Handelfmeter), 2:2 Robin Schwarzbach (61.)

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Unterbach
So., 19.04.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TSV Urdenbach
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Wersten 04 - VfL Benrath
So., 19.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich
So., 19.04.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 19.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim

29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04
So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

