 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf: SF Gerresheim müssen zum FC Bosporus

Acht Spiele des 2. Spieltags der Düseldorfer Kreisliga A gehen am Sonntag über die Bühne, die Partie zwischen dem KSC Tesla und der SP.-VG. Hilden 05/06 wurde auf den 2. September verlegt.

von Sascha Köppen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Bosporus fordert die Sportfreunde Gerresheim.
Der FC Bosporus fordert die Sportfreunde Gerresheim. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Verlinkte Inhalte

KL A Düsseldorf
CfR Links
Rhenania H.
Wersten 04
FC Büderich II

Am 2. Spieltag sind alle Partien der Kreisliga A Düsseldorf für den Sonntag angesetzt - mit einer Ausnahme. Das Spiel des KSC Tesla gegen die SP.-VG. Hilden 05/06 wurde auf Mittwoch, 2. September, nach hinten geschoben. Derweil hat es das Startprogramm des AC Italia Hilden in sich. Denn nach dem Vergleich mit Bezirksliga-Absteiger CfR Links zum Auftakt ist nun mit Rhenania Hochdahl der zweite Absteiger aus der Bezirksliga beim AC zu Gast.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Am ersten Spieltag gab es zudem ein Aufsteiger-Duell zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf, und auch diesmal messen sich wieder zwei der drei Aufsteiger direkt. Diesmal hat der BV 04 den SV Oberbilk zu Gast. Ob es am 2. Spieltag den ersten Aufsteiger-Sieg gibt, könnte sich auch im Spiel des MSV Hilden beim SV Wersten entscheiden. Die Sportfreunde Gerresheim, die gleich wieder die Tabellenspitze übernommen hatten, treten beim FC Bosporus an. Teilen mussten sich die Gerresheimer die Spitzenposition allerdings mit Türkgücü Ratingen, das den VfL Benrath zum Duell zweier Sieger der Auftakt-Runde empfängt.

________________

So läuft der 2. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Am Sonntag treten an:

ASV Tiefenbroich - FC Büderich II

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:15

Türkgücü Ratingen - VfL Benrath

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00

TuS Gerresheim - CfR Links

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:00

AC Italia Hilden - Rhenania Hochdahl

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00

SV Wersten - MSV Hilden

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
MSV Hilden
MSV HildenMSV Hilden
15:00

BV 04 Düsseldorf - SV Oberbilk

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
BV 04 Düsseldorf
BV 04 DüsseldorfBV 04
SV Oberbilk 09
SV Oberbilk 09SV Oberbilk
15:00

Schwarz-Weiß 06 - Tusa 06

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:00live

FC Bosporus - Sportfreunde Gerresheim

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:00

Am Mittwoch treten an:

KSC Tesla - SP.-VG. Hilden 05/06

Mi., 02.09.2026, 19:30 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
19:30

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04
So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich

4. Spieltag
So., 06.09.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Rhenania Hochdahl
So., 06.09.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - CfR Links Düsseldorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - MSV Hilden
So., 06.09.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Oberbilk 09
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - VfL Benrath
So., 06.09.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 06.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Büderich II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein