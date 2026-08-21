Kreisliga A Düsseldorf: SF Gerresheim müssen zum FC Bosporus

Am 2. Spieltag sind alle Partien der Kreisliga A Düsseldorf für den Sonntag angesetzt - mit einer Ausnahme. Das Spiel des KSC Tesla gegen die SP.-VG. Hilden 05/06 wurde auf Mittwoch, 2. September, nach hinten geschoben. Derweil hat es das Startprogramm des AC Italia Hilden in sich. Denn nach dem Vergleich mit Bezirksliga-Absteiger CfR Links zum Auftakt ist nun mit Rhenania Hochdahl der zweite Absteiger aus der Bezirksliga beim AC zu Gast.
Am ersten Spieltag gab es zudem ein Aufsteiger-Duell zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf, und auch diesmal messen sich wieder zwei der drei Aufsteiger direkt. Diesmal hat der BV 04 den SV Oberbilk zu Gast. Ob es am 2. Spieltag den ersten Aufsteiger-Sieg gibt, könnte sich auch im Spiel des MSV Hilden beim SV Wersten entscheiden. Die Sportfreunde Gerresheim, die gleich wieder die Tabellenspitze übernommen hatten, treten beim FC Bosporus an. Teilen mussten sich die Gerresheimer die Spitzenposition allerdings mit Türkgücü Ratingen, das den VfL Benrath zum Duell zweier Sieger der Auftakt-Runde empfängt.
3. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04
So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
4. Spieltag
So., 06.09.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Rhenania Hochdahl
So., 06.09.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - CfR Links Düsseldorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - MSV Hilden
So., 06.09.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Oberbilk 09
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - VfL Benrath
So., 06.09.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 06.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Büderich II
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: