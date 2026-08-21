Kreisliga A Düsseldorf: SF Gerresheim müssen zum FC Bosporus

Der FC Bosporus fordert die Sportfreunde Gerresheim. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Am 2. Spieltag sind alle Partien der Kreisliga A Düsseldorf für den Sonntag angesetzt - mit einer Ausnahme. Das Spiel des KSC Tesla gegen die SP.-VG. Hilden 05/06 wurde auf Mittwoch, 2. September, nach hinten geschoben. Derweil hat es das Startprogramm des AC Italia Hilden in sich. Denn nach dem Vergleich mit Bezirksliga-Absteiger CfR Links zum Auftakt ist nun mit Rhenania Hochdahl der zweite Absteiger aus der Bezirksliga beim AC zu Gast.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Am ersten Spieltag gab es zudem ein Aufsteiger-Duell zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf, und auch diesmal messen sich wieder zwei der drei Aufsteiger direkt. Diesmal hat der BV 04 den SV Oberbilk zu Gast. Ob es am 2. Spieltag den ersten Aufsteiger-Sieg gibt, könnte sich auch im Spiel des MSV Hilden beim SV Wersten entscheiden. Die Sportfreunde Gerresheim, die gleich wieder die Tabellenspitze übernommen hatten, treten beim FC Bosporus an. Teilen mussten sich die Gerresheimer die Spitzenposition allerdings mit Türkgücü Ratingen, das den VfL Benrath zum Duell zweier Sieger der Auftakt-Runde empfängt.

________________

So läuft der 2. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim

So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07

So., 30.08.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04

So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden

So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim

So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich



4. Spieltag

So., 06.09.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Rhenania Hochdahl

So., 06.09.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - CfR Links Düsseldorf

So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - MSV Hilden

So., 06.09.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Oberbilk 09

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 06.09.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - VfL Benrath

So., 06.09.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 06.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Büderich II

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: