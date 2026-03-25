Kreisliga A Düsseldorf: SC Unterbach spielt schon am Donnerstag

Der SC Unterbach ist auf dem besten Wege, den Sprung in die Bezirksliga zu realisieren. Zehn Spieltage vor dem Saisonende hat der Primus sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Gerresheim. Dabei zeigen die Unterbacher eine erstaunliche Fähigkeit: Selbst dann, wenn in einem Spiel einmal nicht alles nach Plan läuft, gewinnen sie die die Partien zumindest knapp. Dank dieser Beständigkeit spricht derzeit alles für den SCU, zumal auch Platz zwei in der Düsseldoerfer Kreisliga A den Aufstieg noch bringen könnte - und der Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen bereits 16 Punkte beträgt. Am Donnerstag legen die Unterbacher beim TSV Urdenbach vor, der jeden Zähler im Abstiegskampf braucht.
Die Sportfreunde Gerresheim haben es am Sonntag dann auswärts mit eben jenem Dritten Türkgücü Ratingen zu tun. Ein Sieg könnte Platz zwei weiter festigen und auch dem Primus diesbezüglich in die Karten spielen, der bei einer solchen Konstellation irgendwie natürlich immer der Gewinner ist. Im Abstiegskampf hat Rot-Weiß Lintorf den Zehnten SV Wersten zu Gast, während die Zweite des DSC 99 bei der SP.-VG. Hilden 05/06 die noch schwierigere Aufgabe hat. Der ASV Tiefenbroich muss hingegen die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SC West lösen.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach
Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich
27. Spieltag
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr ASV Tiefenbroich - KSC Tesla 07
So., 12.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Wersten 04
So., 12.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - FC Büderich II
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Düsseldorf-West
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuS Gerresheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
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