 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf: SC Unterbach spielt schon am Donnerstag

Acht Spiele der Düsseldorfer Kreisliga A werden am Sonntag ausgetragen. Der Spitzenreiter SC Unterbach ist allerdings schon am Donnerstag beim TSV Urdenbach gefordert.

von Sascha Köppen · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Der SC Unterbach kann am Donnerstag bereits vorlegen.
Der SC Unterbach kann am Donnerstag bereits vorlegen. – Foto: Alexander Biehler

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Der SC Unterbach ist auf dem besten Wege, den Sprung in die Bezirksliga zu realisieren. Zehn Spieltage vor dem Saisonende hat der Primus sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Gerresheim. Dabei zeigen die Unterbacher eine erstaunliche Fähigkeit: Selbst dann, wenn in einem Spiel einmal nicht alles nach Plan läuft, gewinnen sie die die Partien zumindest knapp. Dank dieser Beständigkeit spricht derzeit alles für den SCU, zumal auch Platz zwei in der Düsseldoerfer Kreisliga A den Aufstieg noch bringen könnte - und der Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen bereits 16 Punkte beträgt. Am Donnerstag legen die Unterbacher beim TSV Urdenbach vor, der jeden Zähler im Abstiegskampf braucht.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Die Sportfreunde Gerresheim haben es am Sonntag dann auswärts mit eben jenem Dritten Türkgücü Ratingen zu tun. Ein Sieg könnte Platz zwei weiter festigen und auch dem Primus diesbezüglich in die Karten spielen, der bei einer solchen Konstellation irgendwie natürlich immer der Gewinner ist. Im Abstiegskampf hat Rot-Weiß Lintorf den Zehnten SV Wersten zu Gast, während die Zweite des DSC 99 bei der SP.-VG. Hilden 05/06 die noch schwierigere Aufgabe hat. Der ASV Tiefenbroich muss hingegen die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SC West lösen.

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So läuft der 25. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag spielen:

TSV Urdenbach - SC Unterbach

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
19:30

Die Spiele am Sonntag:

FC Bosporus - KSC Tesla

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00

Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
13:00

ASV Tiefenbroich - SC West

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:15

TuS Gerresheim - VfL Benrath

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00

Tusa 06 - Schwarz-Weiß 06

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:00live

SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 II

So., 29.03.2026, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:45

AC Italia Hilden - FC Büderich II

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:00

Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach
Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich

27. Spieltag
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr ASV Tiefenbroich - KSC Tesla 07
So., 12.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Wersten 04
So., 12.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - FC Büderich II
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Düsseldorf-West
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuS Gerresheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DJK Tusa 06 Düsseldorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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