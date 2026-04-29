 2026-04-29T09:20:54.888Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf: SC Unterbach kann alles klarmachen

In der Düsseldorfer Kreisliga A kann am Sonntag die Titel-Entscheidung fallen, spannend ist aber auch der Abstiegskampf. Fünf Teams brauchen noch Punkte, doch es unklar, wie viele Teams absteigen müssen.

von Sascha Köppen · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Der SC Unterbach könnte am Sonntag auch rechnerisch Meister sein, hat das aber noch nicht selbst in der Hand.
Der SC Unterbach könnte am Sonntag auch rechnerisch Meister sein, hat das aber noch nicht selbst in der Hand. – Foto: Alexander Biehler

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Bereits am Donnerstag eröffnen der SV Wersten und der feststehende Absteiger SC Düsseldorf-West den 30. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf, aber die Partien, wo es oben und unten um die Entscheidungen geht, stehen erst am Sonntag auf dem Programm. Der SC Unterbach steht kurz davor, auch rechnerisch den Aufstieg sicher zu haben. Sollte der SCU am Sonntag seine Partie beim KSC Tesla gewinnen, und zeitgleich verliert der Verfolger Sportfreunde Gerresheim gegen den VfL Benrath, ist die Meisterschaft fix und es darf der Aufstieg in Unterbach gefeiert werden. Sollte es zwei Aufsteiger geben, ist der Aufstieg ohnehin bereits sicher.

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>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Noch spannender ist hingegen der Abstiegskampf. Hier ist nur klar, dass der SC West keine Chance mehr hat. Die Zahl der Absteiger kann zwischen zwei und vier schwanken, fünf Absteiger sind praktisch nicht mehr möglich. Derzeit sieht es für den DSC 99 II mit 22 Punkten am schlechtesten aus. Sieben Punkte fehlen zum Drittletzten TSV Urdenbach, ein Sieg am Sonntag ist eigentlich ohne Alternative. Gegner ist mit dem ASV Tiefenbroich der 14. der Tabelle, der aktuell wohl gesichert wäre, bei einer Niederlage aber wieder zittern müsste. Denn dann könnte der 15. Rot-Weiß Lintorf auf einen Zähler heranrücken, gewinnt er am Sonntag bei Schwarz-Weiß 06. Der Drittletzte TSV Urdenbach, der einen Zähler hinter Lintorf liegt, tritt derweil beim FC Büderich II an, der am vorigen Wochenende mit 0:9 unter die Räder kam. Irgendwo sollte auch Italia Hilden nach dem Derby-Abbruch der Vorwoche noch ein paar Punkte einfahren. Am Sonntag geht es zum TuS Gerresheim.

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So läuft der 30. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag treten an:

SV Wersten - SC Düsseldorf-West

Morgen, 20:00 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
20:00

Die Spiele am Sonntag:

TuS Gerresheim - AC Italia Hilden

So., 03.05.2026, 17:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
17:00

SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen

So., 03.05.2026, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
15:45

KSC Tesla - SC Unterbach

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
14:00

Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:30

FC Büderich II - TSV Urdenbach

So., 03.05.2026, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
12:45

DSC 99 II - ASV Tiefenbroich

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:30

Schwarz-Weiß 06 - Rot-Weiß Lintorf

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:00

Tusa 06 - FC Bosporus

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - KSC Tesla 07
So., 10.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SV Wersten 04
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 10.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - AC Italia Hilden
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Büderich II
So., 10.05.26 16:30 Uhr SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim

32. Spieltag
So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach
So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath
So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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