Kreisliga A Düsseldorf: SC Unterbach kann alles klarmachen

Der SC Unterbach könnte am Sonntag auch rechnerisch Meister sein, hat das aber noch nicht selbst in der Hand. – Foto: Alexander Biehler

Bereits am Donnerstag eröffnen der SV Wersten und der feststehende Absteiger SC Düsseldorf-West den 30. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf, aber die Partien, wo es oben und unten um die Entscheidungen geht, stehen erst am Sonntag auf dem Programm. Der SC Unterbach steht kurz davor, auch rechnerisch den Aufstieg sicher zu haben. Sollte der SCU am Sonntag seine Partie beim KSC Tesla gewinnen, und zeitgleich verliert der Verfolger Sportfreunde Gerresheim gegen den VfL Benrath, ist die Meisterschaft fix und es darf der Aufstieg in Unterbach gefeiert werden. Sollte es zwei Aufsteiger geben, ist der Aufstieg ohnehin bereits sicher.

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Noch spannender ist hingegen der Abstiegskampf. Hier ist nur klar, dass der SC West keine Chance mehr hat. Die Zahl der Absteiger kann zwischen zwei und vier schwanken, fünf Absteiger sind praktisch nicht mehr möglich. Derzeit sieht es für den DSC 99 II mit 22 Punkten am schlechtesten aus. Sieben Punkte fehlen zum Drittletzten TSV Urdenbach, ein Sieg am Sonntag ist eigentlich ohne Alternative. Gegner ist mit dem ASV Tiefenbroich der 14. der Tabelle, der aktuell wohl gesichert wäre, bei einer Niederlage aber wieder zittern müsste. Denn dann könnte der 15. Rot-Weiß Lintorf auf einen Zähler heranrücken, gewinnt er am Sonntag bei Schwarz-Weiß 06. Der Drittletzte TSV Urdenbach, der einen Zähler hinter Lintorf liegt, tritt derweil beim FC Büderich II an, der am vorigen Wochenende mit 0:9 unter die Räder kam. Irgendwo sollte auch Italia Hilden nach dem Derby-Abbruch der Vorwoche noch ein paar Punkte einfahren. Am Sonntag geht es zum TuS Gerresheim.

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So läuft der 30. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag treten an: SV Wersten - SC Düsseldorf-West Morgen, 20:00 Uhr SV Wersten 04 Wersten 04 SC Düsseldorf-West SC West 20:00 PUSH Die Spiele am Sonntag: TuS Gerresheim - AC Italia Hilden So., 03.05.2026, 17:00 Uhr TuS Gerresheim TuS Gerresh. AC Italia Hilden ItaliaHilden 17:00 PUSH SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - KSC Tesla 07

So., 10.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SV Wersten 04

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DSC 99 Düsseldorf II

So., 10.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 10.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - AC Italia Hilden

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Büderich II

So., 10.05.26 16:30 Uhr SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim



32. Spieltag

So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach

So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04

So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach

So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich

So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf

So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim

So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West

So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath

So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf

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