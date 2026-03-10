Kreisliga A Düsseldorf: SC Unterbach auch in FuPa-Elf der Woche stark

Der SC Unterbach ist nicht nur der Liga-Dominator in der Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf, nach dem 5:1 am Sonntag stellt der Primus mit Finn Twiste, Jannik Behrens und Till Arne Consilius gleich drei Spieler in der FuPa-Auswahl. Doppelt vertreten sind zudem noch der TuS Gerresheim, der VfL Benrath und der KSC Tesla.
>>> Hier geht es zur kompletten Top-Elf der Kreisliga A Düsseldorf
Eigentlich sind es inzwischen nur noch die Sportfreunde Gerresheim, die sich für den Spitzenreiter SC Unterbach in der Kreisliga A Düsseldorf wie ein echter Verfolger anfühlen müssen. Denn der dritte Türkgücü Ratingen liegt seit dem vorigen Wochenende und der 1:5-Niederlage im direkten Duell gegen den Klassenprimus als Dritter bereits 13 Zähler hinter dem SC. Das ist in 13 Spielen zwar noch aufholbar, doch wenn der Tabellenführer erst zwei von 21 Spielen verloren hat, auch nicht eben wahrscheinlich.
Fest steht aber: Als die Ratinger am Freitagabend beim SC West den 22. Spieltag eröffneten, war zumindest nicht damit zu rechnen, dass es an der Spitze noch deutlicher wurde. Am Sonntag dann hatten die Unterbacher es daheim mit dem Fünften FC Bosporus zu tun - also die zumindest deutlich schwierigere Aufgabe auf dem Papier. Die Sportfreunde Gerresheim, die mit vier Punkten Rückstand noch Tuchfühlung zu Unterbach haben, maßen sich daheim mit dem Zwölften Tusa 06. Zu einem Kellerduell kam es zwischen dem TSV Urdenbach und dem ASV Tiefenbroich. Gewännen die Gastgeber, könnten die Gäste aus Ratingen wieder tiefer in den Abstiegssumpf gezogen werden - denn der TSV käme dann auf zwei Zähler an den Gegner heran. Der TuS Gerresheim musste sich nach seinem Umbruch (wir berichteten hier) mit dem DSC 99 II auseinandersetzen.
SC Düsseldorf-West – Türkgücü Ratingen 0:3
SC Düsseldorf-West: Charly Klein, Anton Bobyrew, Mustafa Furkan Bayraktar, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Kai Kienast, Emilio Sanchez Conrad, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Mahmut Karaca (81. Tugay Can Özer), Talha Yücelay, Melik Aydin (64. Bertan Serif), Abdul Baki Aydin (46. Berat Sakiri), Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Besim Dalmis, Arda Tokat (46. Johnny Schmidt), Nathanael-Victor Ndoyi (46. Eren Sunman) - Trainer: Ali Aytekin
Schiedsrichter: Batuhan Aslan - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Nathanael-Victor Ndoyi (30.), 0:2 Johnny Schmidt (65.), 0:3 Tim Potzler (83.)
DSC 99 Düsseldorf II – TuS Gerresheim 2:6
DSC 99 Düsseldorf II: Fabian Klaßmann, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar (46. Johannes Wickenkamp), Paul Schoemaker, Stephanos Alemu (81. Valdrin Avdiu), Joris Themann (64. Felix Mörike), Samir Aouladali (55. Hamza Ihadian), Niklas Baetz, Emirkan Karadeniz, Abel Mokonen, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß, Tim Aydt, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Alexander Nour, Christian Kudimba (84. Adin Džidić), Piere Zilles (71. Sufian-Enis Vesal), Joseph Tshunza Madimba (64. Dominik Onay), Akom Kevin Twum-Barimah - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 98
Tore: 1:0 Emirkan Karadeniz (1.), 1:1 Akom Kevin Twum-Barimah (2.), 1:2 Akom Kevin Twum-Barimah (20.), 2:2 Oumar Bah (36.), 2:3 Alexander Nour (41.), 2:4 Alexander Nour (51.), 2:5 Alexander Nour (88.), 2:6 Dominik Onay (90.)
SV Wersten 04 – AC Italia Hilden 2:3
SV Wersten 04: Jakob Bongers (55. Michele Rene Faßbender), Dustin Hammes, Yaroslav Vovchuk, Philipp Fey, Devin Temur, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Patrick Trautner, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Bastian Adoma
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia (46. Kevin Nassen), Sascha Hofrath, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek (46. Marvin Kucznierz), Robin Bondorf, Lilian Stirbu, Jason Beiler, Jannis Remhof, Philipp Schottke - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Bastian Adoma (7.), 2:0 Fred Adomako (31.), 2:1 Jannis Remhof (52.), 2:2 Robin Bondorf (57.), 2:3 Lilian Stirbu (83.)
KSC Tesla 07 – SP.-VG. Hilden 05/06 5:1
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic (71. Dimitrios Vasiliadis), Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Darko Tomic (0. Aleksandar Savikj), Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis (61. Aleksandar Lukic), Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Ognjen Petrovic (71. Ivano Knezovic), Nikola Aleksic - Trainer: Mario Rajkovaca
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch (53. Anil Kerim Yazir), Giacomo Russo (76. Gianluca Ticali), Tim Schläbitz, Florian Heuschkel, Jan Laufen, Taoufik Baouch, Niklas Strunz, Jan Hallmann (46. Hicham Bajut), Thomas Jarosch (67. Steven Joshua Jefferson) - Trainer: Thomas Zak - Co-Trainer: Michael Sagorski
Schiedsrichter: Paul Hagen - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Miljan Stojanovic (21.), 2:0 Nikola Aleksic (24.), 2:1 Taoufik Baouch (45.+3), 3:1 Miljan Stojanovic (57.), 4:1 Miljan Stojanovic (66. Foulelfmeter), 5:1 Aleksandar Lukic (88.)
Sportfreunde Gerresheim – DJK Tusa 06 Düsseldorf 3:2
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ergün Aksoy (70. Idrissa Koulibaly), Yassin Farhat, Stanley Mac-Taylor (36. Elijah Dobo-Makaya), Christian Pira, Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil (86. Timo Braun), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Walid El Kadiri (63. Yassir Daou), Marco Meyer - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen (46. Niklas Hampe), Christopher Fuchs, Yasin Rezgui, Yuuki Hasegawa, Luke Rehn (69. Lennart Barenbrügge), Daniel Dix (67. Maximilian Schlüß), Noah Rugamba, Theo Morfeld, Umut Mert Akyüz, Can-Leon Leidag (56. Darius-Valentino Paul), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Daniel Dix (15.), 1:1 Marco Meyer (45.+3), 2:1 Christian Pira (69.), 2:2 Dominic Abdel-Ahad (75.), 3:2 Theo Morfeld (90. Eigentor)
Rot: Darius-Valentino Paul (85./DJK Tusa 06 Düsseldorf/)
FC Büderich II – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 3:2
FC Büderich II: Rico Ix, Niklas Püllen, Lucas Wienands, Fabio Orlean, Aljoscha Franzen (62. Robin Henkel), Linus Bögershausen (46. Rachad Ibrahim), Jan Sturhan, Benedikt Niesen (84. Tim Lüstraeten), Max Krause, Marc Bergmann, Kevin Holland (70. Kasimir Meyer) - Trainer: Kay Schmidt
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Mohamad Jeha, Yannik Toholt, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig, Albert Nehls, Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund, Amir Cosic (62. Oskar Schaefers), Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Frederik Heckmann - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Lucas Wienands (31.), 1:1 Adrian-Thiago Rosemund (41.), 2:1 Kevin Holland (59.), 3:1 Marc Bergmann (82. Foulelfmeter), 3:2 Yutaro Ichimura (85.)
TSV Urdenbach – ASV Tiefenbroich 4:2
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Simon Scheer, Manuel De Marcos Calles, Kevin Bauer (70. Oliwier Pacewicz), Moritz Benjamin Brehmer, Marco Seidel, Maximilian Best (12. Angelo Catgiu), Julian Fein, Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel (66. Luca Schneider) (93. David Mohr) - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Seedy Touray, Noah Ziegler, Seymen Musa Kilic (82. Valdrin Salihi), Maximilian Kränzler, Koray Cayir, Mohamed El Quardiji, Syle Bajrami, Okan Yasin Yavuz, Berke Ali Turgut, Alexandros Kiprizlis (46. Maximilian Miljesevic) - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Marcel Vom Bruch - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Tom Benett Nagel (8. Foulelfmeter), 1:1 Berke Ali Turgut (18.), 2:1 Kevin Bauer (39.), 3:1 Angelo Catgiu (53.), 3:2 Berke Ali Turgut (89.), 4:2 Angelo Catgiu (90.)
VfL Benrath – Rot-Weiß Lintorf 5:0
VfL Benrath: Hicham Dib, Ivo Effenberger, Ali Kassar, Stefan Behnke, Julian Frederik Georgi (60. Amin Baghouse), Zakaria Arian (60. Zakaria Bouchakai), Zakari Kassar, Idriss Amadou Peki (0. Julian Frederik Georgi) (60. Amin Baghouse), Ouassim El Aboussi (60. Wael Riani), Luigi D'alterio, Kutaiba Kassar (75. Immanuel Kwarteng) - Trainer: Ali Gürcali
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Ricardo Schlösser, Hardy Voigt, Jannik Decker, Leon Weber (46. Marcus Zur), Robin Schwarzbach, Dominik Friebe (46. Marco Alexander Trebo), Rabbie Aurang (61. Pascal Wallrich), Danylo Sydorenko, Andreas Ellert (69. Eren Semiz), Luis Kunda (61. Mehmet Yildiz) - Co-Trainer: Theo Momm - Trainer: Marc-Thorben Bühring - Co-Trainer: Michael Jeuken
Schiedsrichter: Sergio Percoco - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Zakari Kassar (7.), 2:0 Kutaiba Kassar (15. Foulelfmeter), 3:0 Zakari Kassar (34.), 4:0 Kutaiba Kassar (55.), 5:0 Luigi D'alterio (75.)
SC Unterbach – FC Bosporus Düsseldorf 5:1
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami (46. Timo Bischoff), Benedikt Dreist, Colin Koberg (69. Albion Ilazi), Finn Twiste (79. Tolga Ceylan), Jannik Behrens, Ognjen Vucic, Dennis Nuha, Tamer Sürmeli (76. Maurice Müller), Kimi Thedens (63. Rachid Adda), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Mahmoud Conde, Maxwell Kwabena Nuako Bona (88. Bilal Mouhia), Osei Kwadwo Appiah (67. Eren Bilgicli), Enes-Malik Inci (57. Berkay Ünlü), Tijan Saidy Sally, Kevin Heise, Özgür Beser, Shuto Yoneyama, Sinan Korkmaz, Maximielian Prince Wayne Andam - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 192
Tore: 1:0 Till Arne Consilius (41.), 1:1 Özgür Beser (55. Foulelfmeter), 2:1 Till Arne Consilius (57.), 3:1 Kimi Thedens (61.), 4:1 Finn Twiste (78.), 5:1 Jannik Behrens (83.)
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach
So., 15.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - KSC Tesla 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - TSV Urdenbach
So., 15.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - VfL Benrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Wersten 04
So., 15.03.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: