Kreisliga A Düsseldorf: SC Unterbach auch in FuPa-Elf der Woche stark

Der SC Unterbach ist auch in der Elf der Woche stark. – Foto: Alexander Biehler

Der SC Unterbach ist nicht nur der Liga-Dominator in der Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf, nach dem 5:1 am Sonntag stellt der Primus mit Finn Twiste, Jannik Behrens und Till Arne Consilius gleich drei Spieler in der FuPa-Auswahl. Doppelt vertreten sind zudem noch der TuS Gerresheim, der VfL Benrath und der KSC Tesla.

Eigentlich sind es inzwischen nur noch die Sportfreunde Gerresheim, die sich für den Spitzenreiter SC Unterbach in der Kreisliga A Düsseldorf wie ein echter Verfolger anfühlen müssen. Denn der dritte Türkgücü Ratingen liegt seit dem vorigen Wochenende und der 1:5-Niederlage im direkten Duell gegen den Klassenprimus als Dritter bereits 13 Zähler hinter dem SC. Das ist in 13 Spielen zwar noch aufholbar, doch wenn der Tabellenführer erst zwei von 21 Spielen verloren hat, auch nicht eben wahrscheinlich.

Fest steht aber: Als die Ratinger am Freitagabend beim SC West den 22. Spieltag eröffneten, war zumindest nicht damit zu rechnen, dass es an der Spitze noch deutlicher wurde. Am Sonntag dann hatten die Unterbacher es daheim mit dem Fünften FC Bosporus zu tun - also die zumindest deutlich schwierigere Aufgabe auf dem Papier. Die Sportfreunde Gerresheim, die mit vier Punkten Rückstand noch Tuchfühlung zu Unterbach haben, maßen sich daheim mit dem Zwölften Tusa 06. Zu einem Kellerduell kam es zwischen dem TSV Urdenbach und dem ASV Tiefenbroich. Gewännen die Gastgeber, könnten die Gäste aus Ratingen wieder tiefer in den Abstiegssumpf gezogen werden - denn der TSV käme dann auf zwei Zähler an den Gegner heran. Der TuS Gerresheim musste sich nach seinem Umbruch (wir berichteten hier) mit dem DSC 99 II auseinandersetzen.