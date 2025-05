Kreisliga A Düsseldorf: Quartett von Schwarz-Weiß 06 in der EdW

Viel fehlte Rhenania Hochdahl nicht mehr, um bei zwei sicheren Aufsteigern in der Kreisliga A Düsseldorf den Aufstieg in die Bezirksliga bejubeln zu dürfen. Der Neunte FC Büderich II war dabei am Sonntag die nächste Aufgabe für den Primus, bei einem Sieg könnten die aktuell neun Zähler schon fast vorentscheidend anwachsen. Der Zweite SV Hösel, der immerhin selbst noch fünf Zähler vor dem Dritten SV Wersten lag, musste zu Rot-Weiß Lintorf, das nur ungerne noch tiefer in den Abstiegsstrudel rutschen möchte, die Werstener empfangen mit dem SV Oberbilk ebenfalls ein Kellerkind. Türkgücü Ratingen, das ein Spiel weniger hat, muss beim SC Unterbach gewinnen, um diesen Vorteil als Vierter weiter ausspielen zu können. Da im Keller mit bis zu vier Absteigern gerechnet werden muss, bleibt es für viele Teams heikel, aber erst ab Platz 13 besteht inzwischen noch akute Gefahr.

Der wichtige 4:0-Sieg von Schwarz-Weiß 06 bei Tusa am Sonntag hat auch in der Elf der Woche der Kreisliga A Spuren hinterlassen. Gleich vier 06er haben es in die Spieltags-Auswahl geschafft: Keeper Jorge Llinas, Verteidiger Bastian Wüster, Mittelfeld-Mann Lars Pöth und Angreifer Shunta Murakami - Erfolg in allen Mannschaftsteilen! Doppelt ist zudem noch der FC Büderich II vertreten.

So läuft der 30. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf

So., 11.05.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rather SV

So., 11.05.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SSV Erkrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 11.05.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach

So., 11.05.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - FC Büderich II

So., 11.05.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Wersten 04



32. Spieltag

So., 18.05.25 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim

So., 18.05.25 13:00 Uhr Rather SV - Rhenania Hochdahl

So., 18.05.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Oberbilk 09

So., 18.05.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - Türkgücü Ratingen

So., 18.05.25 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Bosporus Düsseldorf

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Wersten 04 - SV Hösel

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 18.05.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - KSC Tesla 07

