Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf: Neun Unterbacher siegen 1:0 gegen Tusa 06

In der Düsseldorfer Kreisliga A startete der 18. Spieltag bereits am Donnerstag. Das Highlight dürfte indes am Samstag das Gerresheimer Derby werden.

von Sascha Köppen · Heute, 22:40 Uhr · 0 Leser
Der SC Unterbach startet am Donnerstag als Spitzenreiter in die Rückrunde.
Der SC Unterbach startet am Donnerstag als Spitzenreiter in die Rückrunde. – Foto: Alexander Biehler

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Nur selten steht ein Kreisliga-Spieltag so im Zeichen eines Spiels, wie dies zum Wiederbeginn der Düsseldorfer Kreisliga A mit dem Gerresheimer Derby der Fall ist. Bei der Partie zwischen dem TuS Gerresheim und den Sportfreunden Gerresheim am Samstag um 17 Uhr wird mit einer viertstelligen Zuschauerzahl gerechnet, absolut herausragend für den Kreisligafußball. Geht es für die Gastgeber vor allem erst einmal um den Derbysieg, so befinden sich die Sportfreunde voll im Aufstiegsrennen. Nicht umsonst präsentieren wir Euch das Spiel am Samstag als das "FuPa-Topspiel des Monats", und ihr dürft Euch jetzt schon darauf freuen, was wir Euch rund um diese Partie so alles bieten werden.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Den Auftakt zum 18. Spieltag machte die Liga jedoch bereits am Donnerstagabend, als der SC Unterbach die DJK Tusa 06 zu Gast hatte. Die Gastgeber waren als Spitzenreiter klarer Favorit gegen den Zwölften. Zu einer Top-Partie aus dem oberen Tabellendrittel kommt es am Sonntag, an dem dann alle übrigen Partien angesetzt sind. Dann hat es der Dritte VfL Benrath mit dem Sechsten Sportvereinigung Hilden 05/06 zu tun. Die Teams auf den Abstiegsplätzen haben derweil keine leichten Aufgaben vor sich. Der TSV Urdenbach, auf Platz 15 ebenfalls akut gefährdet, hat es mit dem Elften AC Italia Hilden zu tun.

________________

So läuft der 18. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag traten an:

SC Unterbach siegt in Unterzahl gegen Tusa 06 Düsseldorf

Heute, 20:00 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
1
0
Abpfiff
In einem dramatischen Auftaktspiel für das Jahr 2026 und die Rückrunde reichte dem Spitzenreiter SC Unterbach am Ende ein Treffer zum Sieg und zur Verteidigung der Tabellenspitze gegen die DJK Tusa 06. Das goldene Tor erzielte Michael Kijach, es war in der 34. Minute bereits sein 14. Saisontor. Es wurde dann nach der Pause auf eine Art und Weise noch ein Spiel nach dem Geschmack des Unterbacher Trainers Axel Bellinghausen, denn sein Team musste sich die drei Punkte hart erkämpfen. Zunächst sah Albion Ilazi Rot, dann verschoss Tusas Dominic Abdel-Ahad einen Strafstoß. Noch komplizierter wurde es dann, als Maurice Müller noch die Ampelkarte sah. Neun Unterbacher brachten den Sieg aber dennoch über die Zeit.

SC Unterbach – DJK Tusa 06 Düsseldorf 1:0
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Maurice Müller, Albion Ilazi, Finn Twiste, Lars Insel, Ognjen Vucic (60. Tamer Sürmeli), Dennis Nuha, Sasa Jovanovic (65. Colin Koberg), Michael Kijach (85. Jannik Behrens) - Trainer: Axel Bellinghausen
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui, Leon Schüler, Deniz Emre Mert Akyüz, Noah Rugamba, Theo Morfeld (46. Yuuki Hasegawa), Darius-Valentino Paul (71. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Lennart Barenbrügge (90. Maximilian Kuhs), Can-Leon Leidag (67. Maximilian Schlüß), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf )
Tore: 1:0 Michael Kijach (34.)
Rot: Albion Ilazi (59./SC Unterbach/)
Gelb-Rot: Maurice Müller (65./SC Unterbach/)
Besondere Vorkommnisse: Dominic Abdel-Ahad (DJK Tusa 06 Düsseldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (64.).

Am Samstag spielen:

TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim

Sa., 31.01.2026, 17:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
17:00live

Die Partien am Sonntag:

ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
15:15

TSV Urdenbach - AC Italia Hilden

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
15:00

VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:30

SC Düsseldorf-West - Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:30

SV Wersten - DSC 99 II

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:00

KSC Tesla - FC Büderich II

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
14:00

Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf

So., 01.02.2026, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach
So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach

20. Spieltag
So., 22.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TuS Gerresheim
So., 22.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Rot-Weiß Lintorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Türkgücü Ratingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - AC Italia Hilden
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

_______________

____

