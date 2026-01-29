Kreisliga A Düsseldorf: Neun Unterbacher siegen 1:0 gegen Tusa 06

Der SC Unterbach startet am Donnerstag als Spitzenreiter in die Rückrunde. – Foto: Alexander Biehler

Nur selten steht ein Kreisliga-Spieltag so im Zeichen eines Spiels, wie dies zum Wiederbeginn der Düsseldorfer Kreisliga A mit dem Gerresheimer Derby der Fall ist. Bei der Partie zwischen dem TuS Gerresheim und den Sportfreunden Gerresheim am Samstag um 17 Uhr wird mit einer viertstelligen Zuschauerzahl gerechnet, absolut herausragend für den Kreisligafußball. Geht es für die Gastgeber vor allem erst einmal um den Derbysieg, so befinden sich die Sportfreunde voll im Aufstiegsrennen. Nicht umsonst präsentieren wir Euch das Spiel am Samstag als das "FuPa-Topspiel des Monats", und ihr dürft Euch jetzt schon darauf freuen, was wir Euch rund um diese Partie so alles bieten werden.

Den Auftakt zum 18. Spieltag machte die Liga jedoch bereits am Donnerstagabend, als der SC Unterbach die DJK Tusa 06 zu Gast hatte. Die Gastgeber waren als Spitzenreiter klarer Favorit gegen den Zwölften. Zu einer Top-Partie aus dem oberen Tabellendrittel kommt es am Sonntag, an dem dann alle übrigen Partien angesetzt sind. Dann hat es der Dritte VfL Benrath mit dem Sechsten Sportvereinigung Hilden 05/06 zu tun. Die Teams auf den Abstiegsplätzen haben derweil keine leichten Aufgaben vor sich. Der TSV Urdenbach, auf Platz 15 ebenfalls akut gefährdet, hat es mit dem Elften AC Italia Hilden zu tun.

So läuft der 18. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim

So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04

So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath

So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich

So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf

So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07

So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach

So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach



20. Spieltag

So., 22.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TuS Gerresheim

So., 22.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Bosporus Düsseldorf

So., 22.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Rot-Weiß Lintorf

So., 22.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Türkgücü Ratingen

So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - AC Italia Hilden

So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II

