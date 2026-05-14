Kreisliga A Düsseldorf: Nächster Matchball für Unterbach am Bandsbusch

Auf den SC Unterbach wartet am Sonntag der nöchste Matchball im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg in der Kreisliga A Düsseldorf. Beim FC Büderich II am Bandsbusch kann am Sonntag die Party beginnen. Auf Unterstützung des Verfolgers darf das Team von Axel Bellinghausen dabei aber nicht hoffen, treten die Sportfreunde Gerresheim doch daheim gegen Schlusslicht SC West an, das nach wie vor ohne Saisonsieg ist. Es bedarf also eines eigenen Sieges, um dann zwei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte vorne zu sein.
Im Abstiegskampf der Düsseldorfer A-Liga wird noch eine Weile unklar bleiben, ob es nun drei oder vier Absteiger geben wird, im Zweifel bis nach der Abstiegs-Relegation in der Bezirksliga. Denn für drei Absteiger darf es dort nicht mehr als ein Team aus dem Kreis erwischen. Rot-Weiß Lintorf könnte als 16. also aktuell gesichert sein, der zwei Punkte besser platzierte AC Italia Hilden wäre es auf jeden Fall. Punkten sollten alle Teams weiter. Lintorf hat das zuletzt großartig gemacht, hat es nun als Gast mit der SP.-VG. Hilden zu tun. Ganz dringend weiter punkten muss der TSV Urdenbach, der bei Schwarz-Weiß 06 antritt. AC Italia empfängt derweil den FC Bosporus, der ASV Tiefenbroich spielt bei Tusa 06 und der SV Wersten beim KSC Tesla. Die Plätze 12 und 15 trennen derzeit fünf Punkte. Bereits abgestiegen sind der SC West und der DSC 99 II.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
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