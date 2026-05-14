 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf: Nächster Matchball für Unterbach am Bandsbusch

Der komplette 32. Spieltag der Düsseldorfer Kreisliga A steht am Sonntag auf dem Programm. Entscheidungen sind oben wie unten möglich. Aber der Abstiegskampf wird wahrscheinlich spannend bleiben.

von Sascha Köppen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der SC Unterbach will den nächsten Matchball nutzen.
Der SC Unterbach will den nächsten Matchball nutzen. – Foto: Alexander Biehler

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Auf den SC Unterbach wartet am Sonntag der nöchste Matchball im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg in der Kreisliga A Düsseldorf. Beim FC Büderich II am Bandsbusch kann am Sonntag die Party beginnen. Auf Unterstützung des Verfolgers darf das Team von Axel Bellinghausen dabei aber nicht hoffen, treten die Sportfreunde Gerresheim doch daheim gegen Schlusslicht SC West an, das nach wie vor ohne Saisonsieg ist. Es bedarf also eines eigenen Sieges, um dann zwei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte vorne zu sein.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Im Abstiegskampf der Düsseldorfer A-Liga wird noch eine Weile unklar bleiben, ob es nun drei oder vier Absteiger geben wird, im Zweifel bis nach der Abstiegs-Relegation in der Bezirksliga. Denn für drei Absteiger darf es dort nicht mehr als ein Team aus dem Kreis erwischen. Rot-Weiß Lintorf könnte als 16. also aktuell gesichert sein, der zwei Punkte besser platzierte AC Italia Hilden wäre es auf jeden Fall. Punkten sollten alle Teams weiter. Lintorf hat das zuletzt großartig gemacht, hat es nun als Gast mit der SP.-VG. Hilden zu tun. Ganz dringend weiter punkten muss der TSV Urdenbach, der bei Schwarz-Weiß 06 antritt. AC Italia empfängt derweil den FC Bosporus, der ASV Tiefenbroich spielt bei Tusa 06 und der SV Wersten beim KSC Tesla. Die Plätze 12 und 15 trennen derzeit fünf Punkte. Bereits abgestiegen sind der SC West und der DSC 99 II.

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So läuft der 32. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Die Partien am Sonntag:

Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
15:30

KSC Tesla - SV Wersten 04

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
14:00live

Sportfreunde Gerresheim - SC West

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:30

FC Büderich II - SC Unterbach

So., 17.05.2026, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
12:45

DSC 99 II - VfL Benrath

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:30

Schwarz-Weiß 06 - TSV Urdenbach

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
14:00

Tusa 06 - ASV Tiefenbroich

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:00live

SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf

So., 17.05.2026, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:45live

Italia Hilden - FC Bosporus

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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