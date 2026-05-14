Kreisliga A Düsseldorf: Nächster Matchball für Unterbach am Bandsbusch

Der SC Unterbach will den nächsten Matchball nutzen. – Foto: Alexander Biehler

Auf den SC Unterbach wartet am Sonntag der nöchste Matchball im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg in der Kreisliga A Düsseldorf. Beim FC Büderich II am Bandsbusch kann am Sonntag die Party beginnen. Auf Unterstützung des Verfolgers darf das Team von Axel Bellinghausen dabei aber nicht hoffen, treten die Sportfreunde Gerresheim doch daheim gegen Schlusslicht SC West an, das nach wie vor ohne Saisonsieg ist. Es bedarf also eines eigenen Sieges, um dann zwei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte vorne zu sein.

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Im Abstiegskampf der Düsseldorfer A-Liga wird noch eine Weile unklar bleiben, ob es nun drei oder vier Absteiger geben wird, im Zweifel bis nach der Abstiegs-Relegation in der Bezirksliga. Denn für drei Absteiger darf es dort nicht mehr als ein Team aus dem Kreis erwischen. Rot-Weiß Lintorf könnte als 16. also aktuell gesichert sein, der zwei Punkte besser platzierte AC Italia Hilden wäre es auf jeden Fall. Punkten sollten alle Teams weiter. Lintorf hat das zuletzt großartig gemacht, hat es nun als Gast mit der SP.-VG. Hilden zu tun. Ganz dringend weiter punkten muss der TSV Urdenbach, der bei Schwarz-Weiß 06 antritt. AC Italia empfängt derweil den FC Bosporus, der ASV Tiefenbroich spielt bei Tusa 06 und der SV Wersten beim KSC Tesla. Die Plätze 12 und 15 trennen derzeit fünf Punkte. Bereits abgestiegen sind der SC West und der DSC 99 II.

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So läuft der 32. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II

So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden

So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim

So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II

So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 16:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach

So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07

So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West

So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath

So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach

So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich

So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf

So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf

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