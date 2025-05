Kreisliga A Düsseldorf: Macht Rhenania Hochdahl den Aufstieg klar?

________________

So läuft der 32. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 25.05.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 25.05.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - SSV Erkrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SC Unterbach

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - Rather SV

So., 25.05.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Hösel - FC Büderich II



34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Hösel

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rather SV

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Unterbach - SV Oberbilk 09

So., 01.06.25 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rhenania Hochdahl

So., 01.06.25 15:00 Uhr SSV Erkrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

