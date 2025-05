Kreisliga A Düsseldorf: Macht der SV Hösel den Aufstieg klar?

Kann der SV Hösel sich nach Rhenania Hochdahl zum zweiten Aufsteiger der Kreisliga A Düsseldorf machen? Die Entscheidung fällt womöglich am vorletzten Spieltag, wenn die Höseler am Sonntag den FC Büderich II zu Gast haben. Gelingt ein Punktgewinn, ist der Blick auf Türkgücü Ratingen überflüssig, das bei zwei Siegen nur noch nach Punkten gleichziehen könnte, wenn der SV Hösel keinen Zähler mehr holt. Türkgücü empfängt derweil den VfL Benrath. Von den Mannschaften auf den Abstiegsplätzen kann sich nur der SV Oberbilk noch retten, vor allem der KSC Tesla ist mit drei Zählern Polster da noch in Reichweite. Tesla empfängt allerdings den bereits abgestiegenen SSV Erkrath, was jedoch auch für den Rather SV gilt, der in Oberbilk antritt.

So läuft der 33. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Hösel

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rather SV

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Unterbach - SV Oberbilk 09

So., 01.06.25 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rhenania Hochdahl

So., 01.06.25 15:00 Uhr SSV Erkrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

