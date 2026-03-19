Kreisliga A Düsseldorf: Lösbare Aufgaben für die Top-Teams

Rot-Weiß Lintorf ist am Sonntag zum Siegen verdammt. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Steuert die Düsseldorfer Kreisliga A auf eine vorzeitige Aufstiegsentscheidung zu? Noch ist es nicht so weit, doch seit dem vorigen Wochenende liegt der SC Unterbach schon sieben Punkte vor dem einzigen ernsthaften Verfolger Sportfreunde Gerresheim. Doch auch der zweite Tabellenplatz kann noch sehr wichtig werden, sieht es doch so aus, als könne der Kreis Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren.

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Der SC Unterbach hat es jedenfalls in seiner der neun Partien, die allesamt am Sonntag ausgetragen werden, mit dem in Abstiegsgefahr befindlichen ASV Tiefenbroich zu tun. Auch die Sportfreunde Gerresheim haben ein Heimspiel vor der Brust, es kommt der Elfte AC Italia Hilden. Im Tabellenkeller muss Rot-Weiß Lintorf zwingend seine Partie beim Schlusslicht SC West gewinnen, soll der Zug nicht ganz früh schon abgefahren sein.

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So läuft der 24. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath

So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II

So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West

So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim

So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II



26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim

Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach

Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich

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