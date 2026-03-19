Kreisliga A Düsseldorf: Lösbare Aufgaben für die Top-Teams

Steuert die Düsseldorfer Kreisliga A auf eine vorzeitige Aufstiegsentscheidung zu? Noch ist es nicht so weit, doch seit dem vorigen Wochenende liegt der SC Unterbach schon sieben Punkte vor dem einzigen ernsthaften Verfolger Sportfreunde Gerresheim. Doch auch der zweite Tabellenplatz kann noch sehr wichtig werden, sieht es doch so aus, als könne der Kreis Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren.
Der SC Unterbach hat es jedenfalls in seiner der neun Partien, die allesamt am Sonntag ausgetragen werden, mit dem in Abstiegsgefahr befindlichen ASV Tiefenbroich zu tun. Auch die Sportfreunde Gerresheim haben ein Heimspiel vor der Brust, es kommt der Elfte AC Italia Hilden. Im Tabellenkeller muss Rot-Weiß Lintorf zwingend seine Partie beim Schlusslicht SC West gewinnen, soll der Zug nicht ganz früh schon abgefahren sein.
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach
Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: