Kreisliga A Düsseldorf live: Kann Urdenbach sich noch retten?

Für den SC West war auch im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Büderich II nichts zu bestellen. Beim 6:1-Erfolg der Gäste traf Kevin Holland dreimal für die Büdericher, so dass er es insgesamt nun auf 33 Saisontreffer bringt. Der SC West sah nach knapp einer Stunde in Person von Henning Levd Nolgren noch die Ampelkarte, schaffte aber immerhin in Unterzahl noch den Ehrentreffer durch Maximilian Neuschäfer.

SC Düsseldorf-West – FC Büderich II 1:6

SC Düsseldorf-West: Felix Heistermann, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Zeljko Ivanovic, Volodymyr Makarov, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Preben Augustin, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (46. Johannes Jim Otto Henneßen), Ben Krümpelmann (46. Maximilian Neuschäfer) - Trainer: Anton Bobyrew

FC Büderich II: Rico Henkel, Pablo Jülch (79. Sean-Dawin Ott), Marvin Commodore (73. Niklas Meinhard), Max Bauermeister (59. Linus Püllen), Luis Hartmann, Benedikt Niesen (79. Kai Breuer), Artur Paul (68. Tim Lüstraeten), Robin Henkel, Max Krause, Marc Bergmann, Kevin Holland - Trainer: Kay Schmidt

Schiedsrichter: Batuhan Aslan - Zuschauer: 20

Tore: 0:1 Marc Bergmann (7.), 0:2 Kevin Holland (22.), 0:3 Max Bauermeister (41.), 0:4 Marc Bergmann (52.), 0:5 Kevin Holland (61.), 0:6 Kevin Holland (65.), 1:6 Maximilian Neuschäfer (72.)

Gelb-Rot: Karl Alex Henning Levd Nolgren (58./SC Düsseldorf-West/)