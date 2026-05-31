Kreisliga A Düsseldorf live: Kann Urdenbach sich noch retten?

Den Kampf um den Aufstieg in der Düsseldorfer Kreisliga A hat der SC Unterbach am Wochenende vor Pfingsten bereits final für sich entschieden, nun stehen nur die letzten Entscheidungen im Abstiegskampf noch aus, nachdem neben dem SC West auch der DSC 99 II die Rettung nicht mehr schaffen kann. Offen ist aber nach wie vor die Frage, ob es drei oder vier Abesteiger aus der Kreisliga A gibt. Das hängt damit zusammen, ob eines oder zwei Teams aus dem Kreis in der Bezirksliga absteigen müssen. Dem CfR Links könnte der Ligaverbleib über die Relegation noch gelingen.
Demnach ist zwei Spieltage vor dem Ende der Zwölfte Tusa gerettet, die Teams ab dem ASV Tiefenbroich auf Platz 13 könnten noch in Gefahr geraten. Der ASV könnte das Thema mit einem Sieg gegen die SP.-VG. Hilden am Sonntag beenden. Der AC Italia Hilden könnte den Verbleib mit einem Sieg gegen Rot-Weiß Lintorf ohne Blick zur Konkurrenz ebenfalls abhaken, würde bei einer Niederlage aber auf den viertletzten Platz zurückfallen. Der TSV Urdenbach muss derweil gegen Tusa siegen, um die letzte Chance zu wahren. Bereits am Freitag treffen Schlusslicht SC West und der FC Büderich II aufeinander.
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SC Düsseldorf-West – FC Büderich II 1:6
SC Düsseldorf-West: Felix Heistermann, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Zeljko Ivanovic, Volodymyr Makarov, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Preben Augustin, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (46. Johannes Jim Otto Henneßen), Ben Krümpelmann (46. Maximilian Neuschäfer) - Trainer: Anton Bobyrew
FC Büderich II: Rico Henkel, Pablo Jülch (79. Sean-Dawin Ott), Marvin Commodore (73. Niklas Meinhard), Max Bauermeister (59. Linus Püllen), Luis Hartmann, Benedikt Niesen (79. Kai Breuer), Artur Paul (68. Tim Lüstraeten), Robin Henkel, Max Krause, Marc Bergmann, Kevin Holland - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Batuhan Aslan - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Marc Bergmann (7.), 0:2 Kevin Holland (22.), 0:3 Max Bauermeister (41.), 0:4 Marc Bergmann (52.), 0:5 Kevin Holland (61.), 0:6 Kevin Holland (65.), 1:6 Maximilian Neuschäfer (72.)
Gelb-Rot: Karl Alex Henning Levd Nolgren (58./SC Düsseldorf-West/)
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 13:00 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Sa., 06.06.26 16:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
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