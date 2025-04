Kreisliga A Düsseldorf live: Hochdahl im Topspiel gegen SV Wersten

Sechs Spieltage vor dem Saisonende bleibt es in der Kreisliga A Düsseldorf weiter an beiden Enden der Tabelle spannend. Zwar ist Spitzenreiter Rhenania Hochdahl inzwischen nur noch vier Zähler vor dem ersten Verfolger SV Hösel platziert, hat seine Lage am vorigen, für das Team spielfreien Wochenende aber dennoch verbessert, weil Hösel und Türkgücü Ratingen nur einen Zähler geholt haben, der Primus somit jetzt noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat. Gelingt nun auch noch ein Sieg im Topspiel gegen den Dritten SV Wersten am Sonntag, so würde der Vorsprung auf Platz drei selbst bei einem Sieg von Türkgücü gegen Schlusslicht Rather SV auf mindestens acht Zähler anwachsen. Der SV Hösel hat es derweil mit dem Achten FC Bosporus zu tun. Die Teams im Abstiegskampf müssen aufgrund der aktuell drei zu befürchtenden Absteiger aus Düsseldorf mit vier Absteigern in ihrer Liga rechnen, das wären also drei sportliche Absteiger neben dem SV Hilden-Ost, der sein Team zurückgezogen hatte. Demnach dürfen sich zumindest die Mannschaften ab dem VfL Benrath auf Platz elf noch nicht sicher fühlen. Zu einem direkten Kellerduell kommt es am Sonntag nicht. Aber der KSC Tesla will sicher versuchen, gegen Tusa 06 einen Schritt aus der Gefahrenzone zu machen. Denn aktuell trennen den KSC vom wahrscheinlich ersten Absteiger schon sechs Punkte - ein Sieg könnte also sogar ein großer Schritt sein.

So läuft der 29. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

So., 04.05.25 12:45 Uhr FC Büderich II - Rhenania Hochdahl

So., 04.05.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Hösel

So., 04.05.25 13:00 Uhr Rather SV - KSC Tesla 07

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Wersten 04 - SV Oberbilk 09

So., 04.05.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 04.05.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - FC Bosporus Düsseldorf

So., 04.05.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - VfL Benrath

So., 04.05.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Türkgücü Ratingen



31. Spieltag

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf

So., 11.05.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rather SV

So., 11.05.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SSV Erkrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 11.05.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach

So., 11.05.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - FC Büderich II

So., 11.05.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Wersten 04

