Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf live: Das bringen die Sonntagsspiele

In der Düsseldorfer Kreisliga A stehen acht der neun Spiele am Sonntag auf dem Programm. Dann treten auch die Titelkandidaten SC Unterbach und Sportfreunde Gerresheim wieder an. Am Freitag siegte Türkgücü Ratingen beim SC West.

von Sascha Köppen · Heute, 10:16 Uhr
Türkgücü Ratingen eröffnet am Freitag den 22. Spieltag.
Türkgücü Ratingen eröffnet am Freitag den 22. Spieltag. – Foto: Dennis Kemmerling

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Eigentlich sind es inzwischen nur noch die Sportfreunde Gerresheim, die sich für den Spitzenreiter SC Unterbach in der Kreisliga A Düsseldorf wie ein echter Verfolger anfühlen müssen. Denn der dritte Türkgücü Ratingen liegt seit dem vorigen Wochenende und der 1:5-Niederlage im direkten Duell gegen den Klassenprimus als Dritter bereits 13 Zähler hinter dem SC. Das ist in 13 Spielen zwar noch aufholbar, doch wenn der Tabellenführer erst zwei von 21 Spielen verloren hat, auch nicht eben wahrscheinlich.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Fest steht aber: Als die Ratinger am Freitagabend beim SC West den 22. Spieltag eröffneten, war zumindest nicht damit zu rechnen, dass es an der Spitze noch deutlicher wurde. Am Sonntag dann haben die Unterbacher es daheim mit dem Fünften FC Bosporus zu tun - also die zumindest deutlich schwierigere Aufgabe auf dem Papier. Die Sportfreunde Gerresheim, die mit vier Punkten Rückstand noch Tuchfühlung zu Unterbach haben, messen sich daheim mit dem Zwölften Tusa 06. Zu einem Kellerduell kommt es zwischen dem TSV Urdenbach und dem ASV Tiefenbroich. Gewinnen die Gastgeber, könnten die Gäste aus Ratingen wieder tiefer in den Abstiegssumpf gezogen werden - denn der TSV käme dann auf zwei Zähler an den Gegner heran. Der TuS Gerresheim muss sich nach seinem Umbruch (wir berichteten hier) mit dem DSC 99 II auseinandersetzen.

________________

So läuft der 22. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Freitag spielen:

Türkgücü Ratingen löst Pflichtaufgabe beim SC West

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
0
3
Abpfiff
Die Gäste von Türkgücü Ratingen haben am Freitagabend in der Tat keine Überraschung produziert und die Partie beim hoffnungslosen Schlusslicht SC West mit 3:0 für sich entschieden. Vor der Pause traf dabei Nathanael-Victor Ndoyi, nach einer guten Stunde war die Partie nach dem 2:0 von Johnny Schmidt dann praktisch entschieden. Für den Schlusspunkt sorgte Tim Potzler sieben Minuten vor dem Ende.

SC Düsseldorf-West – Türkgücü Ratingen 0:3
SC Düsseldorf-West: Charly Klein, Anton Bobyrew, Mustafa Furkan Bayraktar, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Kai Kienast, Emilio Sanchez Conrad, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Mahmut Karaca (81. Tugay Can Özer), Talha Yücelay, Melik Aydin (64. Bertan Serif), Abdul Baki Aydin (46. Berat Sakiri), Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Besim Dalmis, Arda Tokat (46. Johnny Schmidt), Nathanael-Victor Ndoyi (46. Eren Sunman) - Trainer: Ali Aytekin
Schiedsrichter: Batuhan Aslan - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Nathanael-Victor Ndoyi (30.), 0:2 Johnny Schmidt (65.), 0:3 Tim Potzler (83.)

Die Spiele am Sonntag:

DSC 99 II - TuS Gerresheim

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
15:30

SV Wersten - AC Italia Hilden

Heute, 15:15 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
15:15live

KSC Tesla - Hilden 05/06

Heute, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
14:00live

Sportfreunde Gerresheim - Tusa 06

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:30live

FC Büderich II - Schwarz-Weiß 06

Heute, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
12:45

TSV Urdenbach - ASV Tiefenbroich

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:00

VfL Benrath - Rot-Weiß Lintorf

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:30

SC Unterbach - FC Bosporus Düsseldorf

Heute, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach
So., 15.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - KSC Tesla 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - TSV Urdenbach
So., 15.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - VfL Benrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Wersten 04
So., 15.03.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim

24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

_______________

