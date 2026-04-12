 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf live: Acht Spiele am Sonntag

Das nächste Kapitel im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Düsseldorf steht erst am Sonntag an. Der SC Unterbach geht mit acht Zählern Vorsprung auf die Sportfreunde Gerresheim in den 27. Spieltag. Im Abstiegskampf hat der ASV Tiefenbroich einen wichtigen Sieg gelandet.

von Sascha Köppen · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Der ASV Tiefenbroich hat drei wichtige Zähler eingefahren.
Der ASV Tiefenbroich hat drei wichtige Zähler eingefahren. – Foto: Dennis Kemmerling

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Spitzenreiter SC Unterbach hat in der Kreisliga A Düsseldorf vor Ostern nach einer Weile mal wieder zwei Punkte abgegeben, liegt aber immer noch entspannt ganz vorne, so lange keine weiteren Patzer passieren. Mit acht Zählern Vorsprung geht die Mannschaft von Trainer Axel Bellinghausen am Sonntag in das Duell mit dem TuS Gerresheim. Sollten die Gäste etwas mitnehmen, würde das den Zweiten, den TuS-Lokalrivalen Sportfreunde Gerresheim, sicher freuen, der es seinerseits auswärts mit dem im Abstiegskampf steckenden Rot-Weiß Lintorf zu tun hat.

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Ob auch der Tabellenzweite noch aufsteigt, hängt von den Niederrhein-Teams in der Regionalliga ab. Soll Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren, dürfen nicht die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV absteigen, sondern maximal einer von beiden. So ist für die Gerreheimer auch der Blick auf Platz drei entscheidend. Hier liegt Türkgücü Ratingen aktuell sechs Zähler zurück, empfängt am Sonntag den DSC 99 II. Auch der Abstiegskampf bleibt spannend. Vier Teams haben unten ein wenig den Anschluss verloren (der SC West ist schon nicht mehr zu retten), der ASV Tiefenbroich hat auf Platz 15 wiederum fünf Zähler Vorsprung, aber auch fünf Zähler Rückstand auf einen sicher rettenden Platz. Das ist allerdings nur sehr theoretisch noch ein Thema, weil es fast unmöglich ist, dass alle Absteiger in der Bezirksliga, Gruppe 1 aus dem Kreis kommen. Bereits am Samstag hatte es der ASV Tiefenbroich mit dem KSC Tesla zu tun - und landete einen wichtigen Sieg.

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So läuft der 27. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Samstag spielten:

ASV Tiefenbroich mit wichtigem Sieg gegen KSC Tesla

Gestern, 18:00 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
4
3
Abpfiff
Dank des 4:3-Erfolges über den KSC Tesla hat der ASV Tiefenbroich einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. Schon nach sieben Minuten führten die Ratinger dabei durch Noah Ziegler und Berke Ali Turgut mit 2:0, ehe die Gäste durch Stevo Sucevic verkürzten. Noch vor der Pause stellte Ardian Halili per Fpulelfmeter auf 3:1. Nach der Pause gelang Clinton Akyem wieder der Treffer zum Anschluss, danach war das Spiel lange knapp. Syle Bajrami gelang mit dem 4:2 in der 76. Minute letztlich der entscheidende Schlag, auch wenn Aleksandar Lukic erneut den Anschlusstreffer erzielte. Dabei blieb es aber bis zum Schluss.

ASV Tiefenbroich – KSC Tesla 07 4:3
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Kürsat Ceylan (90. Marc Badura), Maximilian Kränzler, Valdrin Salihi (51. Syle Bajrami), Maximilian Miljesevic, Oliver Wlodarkiewicz (63. Kurt Luis Effertz), Jack Lehmann, Okan Yasin Yavuz (51. Alexandros Kiprizlis), Ardian Halili (71. Jan Albrecht), Berke Ali Turgut - Co-Trainer: Yalcin Kilic - Trainer: Sera Kaya
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Darko Tomic (56. Konstantinos Parassidis), Stevo Sucevic, Abubakar Mumuni, Matej Gjorgijevski, Ognjen Petrovic (63. Dimitrios Vasiliadis) - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Farbod Poorvash (Düsseldorf) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Noah Ziegler (6.), 2:0 Berke Ali Turgut (7.), 2:1 Stevo Sucevic (18.), 3:1 Ardian Halili (31. Foulelfmeter), 3:2 Clinton Akyem (47.), 4:2 Syle Bajrami (76.), 4:3 Aleksandar Lukic (79. Foulelfmeter)

Am Sonntag treten an:

TSV Urdenbach - SV Wersten

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:00

VfL Benrath - SC Düsseldorf-West

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:30

SC Unterbach - TuS Gerresheim

Heute, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
15:30live

SP.-VG. Hilden 05/06 - Tusa 06

Heute, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:45live

Italia Hilden - Schwarz-Weiß 06

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:00live

Türkgücü Ratingen - DSC 99 II

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:30

FC Bosporus - FC Büderich II

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:00

Rot-Weiß Lintorf - Sportfreunde Gerresheim

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Unterbach
So., 19.04.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TSV Urdenbach
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Wersten 04 - VfL Benrath
So., 19.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich
So., 19.04.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 19.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim

29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04
So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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