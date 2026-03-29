 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf live: Acht Partien am Sonntag

Acht Spiele der Düsseldorfer Kreisliga A werden am Sonntag ausgetragen. Der Spitzenreiter SC Unterbach ist allerdings schon am Donnerstag beim TSV Urdenbach gefordert. Auch ein Nachholspiel gab es am Donnerstag.

von Sascha Köppen · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser
Der SC Unterbach hat am Donnerstagabend wieder gewonnen.
Der SC Unterbach hat am Donnerstagabend wieder gewonnen. – Foto: Alexander Biehler

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Der SC Unterbach ist auf dem besten Wege, den Sprung in die Bezirksliga zu realisieren. Zehn Spieltage vor dem Saisonende hat der Primus sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Gerresheim. Dabei zeigen die Unterbacher eine erstaunliche Fähigkeit: Selbst dann, wenn in einem Spiel einmal nicht alles nach Plan läuft, gewinnen sie die die Partien zumindest knapp. Dank dieser Beständigkeit spricht derzeit alles für den SCU, zumal auch Platz zwei in der Düsseldoerfer Kreisliga A den Aufstieg noch bringen könnte - und der Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen bereits 16 Punkte beträgt. Am Donnerstag legen die Unterbacher beim TSV Urdenbach vor, der jeden Zähler im Abstiegskampf braucht.

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Die Sportfreunde Gerresheim haben es am Sonntag dann auswärts mit eben jenem Dritten Türkgücü Ratingen zu tun. Ein Sieg könnte Platz zwei weiter festigen und auch dem Primus diesbezüglich in die Karten spielen, der bei einer solchen Konstellation irgendwie natürlich immer der Gewinner ist. Im Abstiegskampf hat Rot-Weiß Lintorf den Zehnten SV Wersten zu Gast, während die Zweite des DSC 99 bei der SP.-VG. Hilden 05/06 die noch schwierigere Aufgabe hat. Der ASV Tiefenbroich muss hingegen die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SC West lösen.

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Nachholspiel des 23. Spieltags:

Kein Sieger zwischen AC Italia und dem KSC Tesla

Do., 26.03.2026, 19:30 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
1
1
Abpfiff
Im Nachholspiel des 23. Spieltags gab es zwischen dem AC Italia Hilden und dem KSC Tesla beim 1:1 keinen Sieger. Immerhin zeigten sich die Gastgeber vom 0:8 gegen die Sportfreunde Gerresheim zuletzt erholt. Zwar gingen die Gäste früh durch Nikola Aleksic in Führung, doch nach knapp einer Stunde glich Phillip Schottke für Italia aus. Tesla bringt der Sieg auf Platz sechs.

AC Italia Hilden – KSC Tesla 07 1:1
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia, Marvin Kucznierz (77. Phillip Geißler), Sascha Hofrath, Robin Bondorf, Jeremy Dykoff (43. Philipp Schottke), Lilian Stirbu, Jason Beiler (63. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof, Philipp Schottke - Trainer: Thomas Priebke
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Igor Filipovic, Aleksandar Lukic (59. Dusan Petrovic), Darko Tomic, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Ognjen Petrovic (74. Vladimir Jaksic), Nikola Aleksic - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Marcel Vincent Grandjean - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Nikola Aleksic (5.), 1:1 Philipp Schottke (57.)

So läuft der 25. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag spielten:

TSV Urdenbach ohne Chance gegen den SC Unterbach

Do., 26.03.2026, 19:30 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
1
5
Abpfiff
Der Tabellenführer SC Unterbach ließ am Donnerstagabend nichts anbrennen und siegte beim TSV Urdenbach souverän mit 5:1, setzt damit den Verfolger Sportfreunde Gerresheim weiterhin unter Druck. Für die Gastgeber geht es derweil im Abstiegskampf weiter um jeden Punkt. Mann des Abends war Tamer Sürmeli, der einen Doppelpack zum Sieg beisteuerte. Unglücklich für den TSV: Die frühe Führung der Gäste resultierte aus einem Eigentor.

TSV Urdenbach – SC Unterbach 1:5
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Manuel De Marcos Calles, Patrick Popa-Zobel (46. Luca Schneider), Moritz Benjamin Brehmer, Jona Albrecht (87. Lawrence Schneidewind), David Mohr (77. Oliwier Pacewicz), Dominik Budde (77. Luca Schneider), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Maurice Müller, Colin Koberg, Finn Twiste (79. Sasa Jovanovic), Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Tamer Sürmeli (75. Rachid Adda), Kimi Thedens (67. Albion Ilazi), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jona Albrecht (9. Eigentor), 0:2 Tolga Ceylan (31.), 0:3 Tamer Sürmeli (44.), 0:4 Till Arne Consilius (54.), 0:5 Tamer Sürmeli (73.), 1:5 Luca Schneider (86.)

Die Spiele am Sonntag:

FC Bosporus - KSC Tesla

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00

Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
13:00

ASV Tiefenbroich - SC West

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:15

TuS Gerresheim - VfL Benrath

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00

Tusa 06 - Schwarz-Weiß 06

Heute, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:00live

SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 II

Heute, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:45live

AC Italia Hilden - FC Büderich II

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:00live

Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach
Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich

27. Spieltag
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr ASV Tiefenbroich - KSC Tesla 07
So., 12.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Wersten 04
So., 12.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - FC Büderich II
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Düsseldorf-West
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuS Gerresheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DJK Tusa 06 Düsseldorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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