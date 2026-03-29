Kreisliga A Düsseldorf live: Acht Partien am Sonntag

Der SC Unterbach hat am Donnerstagabend wieder gewonnen. – Foto: Alexander Biehler

Der SC Unterbach ist auf dem besten Wege, den Sprung in die Bezirksliga zu realisieren. Zehn Spieltage vor dem Saisonende hat der Primus sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Gerresheim. Dabei zeigen die Unterbacher eine erstaunliche Fähigkeit: Selbst dann, wenn in einem Spiel einmal nicht alles nach Plan läuft, gewinnen sie die die Partien zumindest knapp. Dank dieser Beständigkeit spricht derzeit alles für den SCU, zumal auch Platz zwei in der Düsseldoerfer Kreisliga A den Aufstieg noch bringen könnte - und der Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen bereits 16 Punkte beträgt. Am Donnerstag legen die Unterbacher beim TSV Urdenbach vor, der jeden Zähler im Abstiegskampf braucht.

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Die Sportfreunde Gerresheim haben es am Sonntag dann auswärts mit eben jenem Dritten Türkgücü Ratingen zu tun. Ein Sieg könnte Platz zwei weiter festigen und auch dem Primus diesbezüglich in die Karten spielen, der bei einer solchen Konstellation irgendwie natürlich immer der Gewinner ist. Im Abstiegskampf hat Rot-Weiß Lintorf den Zehnten SV Wersten zu Gast, während die Zweite des DSC 99 bei der SP.-VG. Hilden 05/06 die noch schwierigere Aufgabe hat. Der ASV Tiefenbroich muss hingegen die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SC West lösen.

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Nachholspiel des 23. Spieltags:

Kein Sieger zwischen AC Italia und dem KSC Tesla

Im Nachholspiel des 23. Spieltags gab es zwischen dem AC Italia Hilden und dem KSC Tesla beim 1:1 keinen Sieger. Immerhin zeigten sich die Gastgeber vom 0:8 gegen die Sportfreunde Gerresheim zuletzt erholt. Zwar gingen die Gäste früh durch Nikola Aleksic in Führung, doch nach knapp einer Stunde glich Phillip Schottke für Italia aus. Tesla bringt der Sieg auf Platz sechs.

AC Italia Hilden – KSC Tesla 07 1:1

AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia, Marvin Kucznierz (77. Phillip Geißler), Sascha Hofrath, Robin Bondorf, Jeremy Dykoff (43. Philipp Schottke), Lilian Stirbu, Jason Beiler (63. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof, Philipp Schottke - Trainer: Thomas Priebke

KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Igor Filipovic, Aleksandar Lukic (59. Dusan Petrovic), Darko Tomic, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Ognjen Petrovic (74. Vladimir Jaksic), Nikola Aleksic - Trainer: Mario Rajkovaca

Schiedsrichter: Marcel Vincent Grandjean - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Nikola Aleksic (5.), 1:1 Philipp Schottke (57.)