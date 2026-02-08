Kreisliga A Düsseldorf live: 19. Spieltag komplett am Sonntag

Spitzenreiter SC Unterbach hat durch das 1:0 mit am Ende nur noch neun Spielern am vorigen Wochenende aufgrund der Punkteteilung der Sportfreunde im Gerresheimer Derby den Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga A Düsseldorf auf vier Zähler ausgebaut. Alle Partien des 19. Spieltags sind nun für Sonntag angesetzt, die Unterbacher müssen beim Siebten SP-VG. Hilden 05/06 ran. Die Sportfreunde Gerresheim als Verfolger sind schon ganz früh um 12.45 Uhr beim FC Büderich II gefordert.
Im Verfolgerfeld der Spitztenteams kommt es derweil zu einem direkten Verfolgerduell zweier Tabellennachbarn. Der SC Schwarz-Weiß 06 als Sechster mit 30 Punkten hat es mit dem Fünften SV Wersten zu tun, der einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Nur der Sieger der Partie hält einstweilen den Kontakt zu den Spitzenteams.
20. Spieltag
So., 22.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TuS Gerresheim
So., 22.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Rot-Weiß Lintorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Türkgücü Ratingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - AC Italia Hilden
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - TSV Urdenbach
So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 01.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Düsseldorf-West
So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - VfL Benrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - ASV Tiefenbroich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Unterbach
So., 01.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Büderich II
So., 01.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SV Wersten 04
