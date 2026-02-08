 2026-02-06T13:16:52.650Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf live: 19. Spieltag komplett am Sonntag

Der Spitzenreiter der Kreisliga A Düsseldorf, der SC Unterbach, ist am Sonntag bei der SP.-VG. Hilden 05/06 gefordert.

von Sascha Köppen · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser
Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf ist Gastgeber des Verfolgerduells.
Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf ist Gastgeber des Verfolgerduells. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Spitzenreiter SC Unterbach hat durch das 1:0 mit am Ende nur noch neun Spielern am vorigen Wochenende aufgrund der Punkteteilung der Sportfreunde im Gerresheimer Derby den Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga A Düsseldorf auf vier Zähler ausgebaut. Alle Partien des 19. Spieltags sind nun für Sonntag angesetzt, die Unterbacher müssen beim Siebten SP-VG. Hilden 05/06 ran. Die Sportfreunde Gerresheim als Verfolger sind schon ganz früh um 12.45 Uhr beim FC Büderich II gefordert.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Im Verfolgerfeld der Spitztenteams kommt es derweil zu einem direkten Verfolgerduell zweier Tabellennachbarn. Der SC Schwarz-Weiß 06 als Sechster mit 30 Punkten hat es mit dem Fünften SV Wersten zu tun, der einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Nur der Sieger der Partie hält einstweilen den Kontakt zu den Spitzenteams.

________________

So läuft der 19. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Die Partien am Sonntag:

FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim

Heute, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
12:45

DSC 99 II - KSC Tesla

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:30

Schwarz-Weiß 06 - SV Wersten

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:00

SC Düsseldorf-West - Tusa 06

Heute, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:30live

SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach

Heute, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:45live

AC Italia Hilden - VfL Benrath

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00live

Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:30

FC Bosporus - ASV Tiefenbroich

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:00

TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
So., 22.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TuS Gerresheim
So., 22.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Rot-Weiß Lintorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Türkgücü Ratingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - AC Italia Hilden
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - TSV Urdenbach
So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 01.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Düsseldorf-West
So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - VfL Benrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - ASV Tiefenbroich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Unterbach
So., 01.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Büderich II
So., 01.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SV Wersten 04

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

_______________

