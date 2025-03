Kreisliga A Düsseldorf: KSC Tesla und RW Lintorf gewinnen Kellerduelle

Nach der Karnevalspause stand in der Kreisliga A Düsseldorf der 22. Spieltag auf dem Programm, und alle Partien wurden erst am Sonntag ausgetragen. Dabei kam es zu zwei Duellen der unteren Tabellenregion. Der SSV Erkrath, aktuell auf dem 16. Tabellenplatz, musste beim Zwölften Rot-Weiß Lintorf ran und konnte den Rückstand auf den Gegner im Erfolgsfall auf vier Zähler verkürzen. Direkte Nachbarn trafen sogar aufeinander, als der SV Oberbilk als 15. den einen Platz vor ihm rangierenden KSC Tesla 07 empfing. Zuvor trennten die Teams, zwischen denen womöglich die Abstiegsgrenze verläuft, drei Zähler. Die Spitzenteams gingen derweil als Favoriten in ihre Duelle. Tabellenführer Rhenania Hochdahl spielte daheim gegen den Elften Schwarz-Weiß 06, Verfolger Türkgücü Ratingen trat beim Achten Sportfreunde Gerresheim an.

22. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

23. Spieltag

23. Spieltag

So., 16.03.25 13:00 Uhr Rather SV - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 16.03.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Oberbilk 09

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

So., 16.03.25 15:30 Uhr VfL Benrath - Rot-Weiß Lintorf

So., 16.03.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Hösel

So., 16.03.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - Sportfreunde Gerresheim

So., 16.03.25 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Büderich II

So., 16.03.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SV Wersten 04



24. Spieltag

So., 23.03.25 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 23.03.25 13:00 Uhr Rather SV - FC Bosporus Düsseldorf

So., 23.03.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Wersten 04 - SSV Erkrath

So., 23.03.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Unterbach

So., 23.03.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - Rhenania Hochdahl

So., 23.03.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 23.03.25 15:30 Uhr SV Hösel - KSC Tesla 07

