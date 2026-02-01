Kreisliga A Düsseldorf: Kein Sieger zwischen Benrath und Hilden 05/06

Nur selten steht ein Kreisliga-Spieltag so im Zeichen eines Spiels, wie dies zum Wiederbeginn der Düsseldorfer Kreisliga A mit dem Gerresheimer Derby der Fall ist. Bei der Partie zwischen dem TuS Gerresheim und den Sportfreunden Gerresheim am Samstag um 17 Uhr war mit einer viertstelligen Zuschauerzahl gerechnet worden, die allerdings nicht ganz erreicht wurde. Ging es für die Gastgeber vor allem erst einmal um den Derbysieg, so befinden sich die Sportfreunde voll im Aufstiegsrennen. Nicht umsonst präsentierten wir Euch das Spiel am Samstag als das "FuPa-Topspiel des Monats".
Den Auftakt zum 18. Spieltag machte die Liga jedoch bereits am Donnerstagabend, als der SC Unterbach die DJK Tusa 06 zu Gast hatte. Die Gastgeber waren als Spitzenreiter klarer Favorit gegen den Zwölften. Zu einer Top-Partie aus dem oberen Tabellendrittel kam es am Sonntag, an dem dann alle übrigen Partien angesetzt waren. Da hatte es der Dritte VfL Benrath mit dem Sechsten Sportvereinigung Hilden 05/06 zu tun. Die Teams auf den Abstiegsplätzen hatten derweil keine leichten Aufgaben vor sich. Der TSV Urdenbach, auf Platz 15 ebenfalls akut gefährdet, hatte es etwa mit dem Elften AC Italia Hilden zu tun.
SC Unterbach – DJK Tusa 06 Düsseldorf 1:0
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Maurice Müller, Albion Ilazi, Finn Twiste, Lars Insel, Ognjen Vucic (60. Tamer Sürmeli), Dennis Nuha, Sasa Jovanovic (65. Colin Koberg), Michael Kijach (85. Jannik Behrens) - Trainer: Axel Bellinghausen
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui, Leon Schüler, Deniz Emre Mert Akyüz, Noah Rugamba, Theo Morfeld (46. Yuuki Hasegawa), Darius-Valentino Paul (71. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Lennart Barenbrügge (90. Maximilian Kuhs), Can-Leon Leidag (67. Maximilian Schlüß), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf )
Tore: 1:0 Michael Kijach (34.)
Rot: Albion Ilazi (59./SC Unterbach/)
Gelb-Rot: Maurice Müller (65./SC Unterbach/)
Besondere Vorkommnisse: Dominic Abdel-Ahad (DJK Tusa 06 Düsseldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (64.).
TuS Gerresheim – Sportfreunde Gerresheim 1:1
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß (87. Adin Džidić), Tim Aydt, Youssef Benali (46. Fabian Kasten), Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Alexander Nour, Henrik Boßmann, Piere Zilles (73. Sufian-Enis Vesal), Akom Kevin Twum-Barimah (46. Calvin-Lee Klein), Leon Fischer - Co-Trainer: Daniel Hummler - Trainer: Michael Worbertz
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Ergün Aksoy, Yassin Farhat, Idrissa Koulibaly, Burak Bozdag (90. Anton Felix Morgenstern), Christian Pira (48. Elijah Dobo-Makaya), Ayyoub Jidan, Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil (54. Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco), Walid El Kadiri, Marco Meyer (81. Yassir Daou) - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Faouzi El Makadmi (10.), 1:1 Philipp Layer (90.+8 Foulelfmeter)
ASV Tiefenbroich – Türkgücü Ratingen 0:2
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Leon Müller, Seymen Musa Kilic, Kürsat Ceylan (70. Valdrin Salihi), Maximilian Kränzler, Mohamed El Quardiji, Syle Bajrami, Okan Yasin Yavuz, Ardian Halili, Berke Ali Turgut - Trainer: Sera Kaya
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Elyesa Kemal Baysan, Mahmut Karaca, Flakrim Islami, Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Besim Dalmis (66. Nathanael-Victor Ndoyi), Johnny Schmidt (85. Arda Tokat) - Trainer: Ali Aytekin - Trainer: Franklin Enow
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Emre Rüstü Tokat (63.), 0:2 Nathanael-Victor Ndoyi (88.)
TSV Urdenbach – AC Italia Hilden 2:2
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Simon Scheer, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Nedim Kasapovic, Marco Seidel (82. David Mohr), Maximilian Best, Julian Fein (82. Angelo Catgiu), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak (68. Robin Bondorf), Tugay Kaan Sezek, Jeremy Dykoff, Khalid Boyraoua (59. Abderrahman Elmajjaoui), Dominik Cikac, Lilian Stirbu (64. Philipp Schottke), Jason Beiler (83. Benjamin Dykoff), Jannis Remhof, Kevin Nassen (76. Lorenzo Madonia) - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
Schiedsrichter: Sergio Percoco - Zuschauer: 42
Tore: 0:1 Jeremy Dykoff (42.), 1:1 Julian Fein (61.), 1:2 Jannis Remhof (73. Handelfmeter), 2:2 Angelo Catgiu (90.)
Gelb-Rot: Louis Loewenau (90./AC Italia Hilden/)
VfL Benrath – SP.-VG. Hilden 05/06 1:1
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Thierno Barry, Ali Kassar, Stefan Behnke, Immanuel Kwarteng (66. Zakaria Arian), Wael Riani, Zakari Kassar, Idriss Amadou Peki, Luigi D'alterio (84. Hüseyin Cakici), Kutaiba Kassar (77. Ivo Effenberger) - Trainer: Ali Gürcali
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch, Hendrik Pitsch, Tim Schläbitz, Jan Laufen, Jan Hallmann, Anil Kerim Yazir, Paul Felix Hoffmeister (94. Daniel Kauffeldt), Timo Eickelmann (71. Jermaine Jesse Theis), Thomas Jarosch - Trainer: Thomas Zak - Co-Trainer: Michael Sagorski
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 147
Tore: 1:0 Zakari Kassar (37.), 1:1 Florian Müller (88.)
SC Düsseldorf-West – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 0:7
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar, Charly Klein, Simon Hörster, Loris Thyret (55. Kai Kienast), Vincent Aretz, Zeljko Ivanovic, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Emilio Sanchez Conrad, Mohamed El Quitar (87. Mustafa Cem Beydagi), Mats Fynn Eding (78. Leon Karl-Heinz Heser), Jihwan Oh (55. Anton Bobyrew) - Trainer: Anton Bobyrew
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Bastian Wüster (68. Mouhriz Etemovski), Mohamad Jeha (68. Raul Hernandez Enriquez), Oskar Schaefers, Yannik Toholt (58. Suguru Matsumoto), Hiroki Mizuno, Albert Nehls (68. Jonathan Passens), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund (58. Amir Cosic), Shunta Murakami, Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Mateusz Trzionka - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Shunta Murakami (17.), 0:2 Shunta Murakami (20.), 0:3 Kingsley Onomah Annointing (33.), 0:4 Kingsley Onomah Annointing (45.), 0:5 Hiroki Mizuno (55.), 0:6 Suguru Matsumoto (78.), 0:7 Amir Cosic (87.)
SV Wersten 04 – DSC 99 Düsseldorf II 2:2
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Yaroslav Vovchuk, Devin Temur, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Patrick Trautner, Daniel Spanke (60. Norman Schlömer), Jan-Tiberius Vintila, Emanuele Frasca (87. Walid Aberkane), Daniel Keßler (71. Dustin Hammes), Minister Antwi - Trainer: Andreas Kober
DSC 99 Düsseldorf II: Fabian Klaßmann, Ibrahim Yilmaz, Johannes Wickenkamp (70. Felix Mörike), Timo Bormann (97. Xuan-Anh Nguyen), Paul Schoemaker, Joris Themann, Samir Aouladali (75. Ante Katusic), Niklas Baetz (80. Stephanos Alemu), Emirkan Karadeniz (62. Adam Nait Mohamed), Abel Mokonen, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Patrick Trautner (20.), 1:1 Emirkan Karadeniz (21.), 2:1 Devin Temur (39.), 2:2 Abel Mokonen (90.)
KSC Tesla 07 – FC Büderich II 2:4
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Pavle Dragoljic (65. Aleksandar Kujovic), Igor Filipovic, Vladimir Jaksic, Konstantinos Parassidis, Marin Loncarevic, Abubakar Mumuni, Aleksandar Savikj (46. Dimitrios Vasiliadis), Miljan Stojanovic, Dimitrios Vasiliadis, Nikola Aleksic - Trainer: Mario Rajkovaca
FC Büderich II: Rico Henkel, Lucas Wienands, Fabio Orlean, Marvin Liskatin, Matthias Bogie (16. Maximilian Vijgeboom), Benedikt Niesen (67. Marc Bergmann), Artur Paul, Maximilian Von der Beeck, Max Krause, Julian Platte (16. Robin Henkel) - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Patrick Schwabe (Herscheid) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Maximilian Von der Beeck (9.), 0:2 Nozomu Nonaka (52.), 0:3 Artur Paul (60. Foulelfmeter), 1:3 Miljan Stojanovic (67.), 2:3 Miljan Stojanovic (70.), 2:4 Marc Bergmann (79.)
Rot-Weiß Lintorf – FC Bosporus Düsseldorf 1:2
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich (46. Joscha Apel), Patryk Schneider (46. Leon Weber), Max Osper (75. Tim Marco Meyer), Jannik Decker, Sven Meyer, Robin Schwarzbach, Marcus Zur, Mehmet Yildiz (37. Lasana Dansoko), Rabbie Aurang, Andreas Ellert (73. Saliman Atyi), Javied Mahmudi - Co-Trainer: Theo Momm - Trainer: Marc-Thorben Bühring - Co-Trainer: Michael Jeuken
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Evans Werle (45. Nouridine Bah), Berkay Ünlü, Osei Kwadwo Appiah, Kevin Heise, Özgür Beser, Shuto Yoneyama (72. Aksel Berk Altun), Bilal Mouhia, Nicklas Aduro Amoako (85. Mahmoud Conde), Furkan Aslan (18. Tijan Saidy Sally), Ömer Simsek (6. Sinan Korkmaz) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek - Co-Trainer: Ali Tektas
Schiedsrichter: Alexander Hofmann - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Lasana Dansoko (38.), 1:1 Özgür Beser (69.), 1:2 Sinan Korkmaz (87.)
Rot: Berkay Ünlü (75./FC Bosporus Düsseldorf/)
Rot: Javied Mahmudi (85./Rot-Weiß Lintorf/Foulspiel)
19. Spieltag
So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach
So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach
20. Spieltag
So., 22.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TuS Gerresheim
So., 22.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Rot-Weiß Lintorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Türkgücü Ratingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - AC Italia Hilden
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
