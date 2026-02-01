 2026-01-27T15:58:05.997Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf: Kein Sieger zwischen Benrath und Hilden 05/06

In der Düsseldorfer Kreisliga A startete der 18. Spieltag bereits am Donnerstag. Das Highlight war am Sonntag das Gerresheimer Derby. Am Sonntag punktete dann der DSC 99 II im Abstiegskampf.

Der VfL Benrath holte im Spitzenspiel am Sonntag einen Punkt.
Der VfL Benrath holte im Spitzenspiel am Sonntag einen Punkt. – Foto: Alexander Biehler

Nur selten steht ein Kreisliga-Spieltag so im Zeichen eines Spiels, wie dies zum Wiederbeginn der Düsseldorfer Kreisliga A mit dem Gerresheimer Derby der Fall ist. Bei der Partie zwischen dem TuS Gerresheim und den Sportfreunden Gerresheim am Samstag um 17 Uhr war mit einer viertstelligen Zuschauerzahl gerechnet worden, die allerdings nicht ganz erreicht wurde. Ging es für die Gastgeber vor allem erst einmal um den Derbysieg, so befinden sich die Sportfreunde voll im Aufstiegsrennen. Nicht umsonst präsentierten wir Euch das Spiel am Samstag als das "FuPa-Topspiel des Monats".

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Den Auftakt zum 18. Spieltag machte die Liga jedoch bereits am Donnerstagabend, als der SC Unterbach die DJK Tusa 06 zu Gast hatte. Die Gastgeber waren als Spitzenreiter klarer Favorit gegen den Zwölften. Zu einer Top-Partie aus dem oberen Tabellendrittel kam es am Sonntag, an dem dann alle übrigen Partien angesetzt waren. Da hatte es der Dritte VfL Benrath mit dem Sechsten Sportvereinigung Hilden 05/06 zu tun. Die Teams auf den Abstiegsplätzen hatten derweil keine leichten Aufgaben vor sich. Der TSV Urdenbach, auf Platz 15 ebenfalls akut gefährdet, hatte es etwa mit dem Elften AC Italia Hilden zu tun.

So läuft der 18. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag traten an:

SC Unterbach siegt in Unterzahl gegen Tusa 06 Düsseldorf

Do., 29.01.2026, 20:00 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
1
0
In einem dramatischen Auftaktspiel für das Jahr 2026 und die Rückrunde reichte dem Spitzenreiter SC Unterbach am Ende ein Treffer zum Sieg und zur Verteidigung der Tabellenspitze gegen die DJK Tusa 06. Das goldene Tor erzielte Michael Kijach, es war in der 34. Minute bereits sein 14. Saisontor. Es wurde dann nach der Pause auf eine Art und Weise noch ein Spiel nach dem Geschmack des Unterbacher Trainers Axel Bellinghausen, denn sein Team musste sich die drei Punkte hart erkämpfen. Zunächst sah Albion Ilazi Rot, dann verschoss Tusas Dominic Abdel-Ahad einen Strafstoß. Noch komplizierter wurde es dann, als Maurice Müller noch die Ampelkarte sah. Neun Unterbacher brachten den Sieg aber dennoch über die Zeit.

SC Unterbach – DJK Tusa 06 Düsseldorf 1:0
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Maurice Müller, Albion Ilazi, Finn Twiste, Lars Insel, Ognjen Vucic (60. Tamer Sürmeli), Dennis Nuha, Sasa Jovanovic (65. Colin Koberg), Michael Kijach (85. Jannik Behrens) - Trainer: Axel Bellinghausen
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui, Leon Schüler, Deniz Emre Mert Akyüz, Noah Rugamba, Theo Morfeld (46. Yuuki Hasegawa), Darius-Valentino Paul (71. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Lennart Barenbrügge (90. Maximilian Kuhs), Can-Leon Leidag (67. Maximilian Schlüß), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf )
Tore: 1:0 Michael Kijach (34.)
Rot: Albion Ilazi (59./SC Unterbach/)
Gelb-Rot: Maurice Müller (65./SC Unterbach/)
Besondere Vorkommnisse: Dominic Abdel-Ahad (DJK Tusa 06 Düsseldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (64.).

Am Samstag spielten:

TuS Gerresheim holt Punkt gegen Sportfreunde Gerresheim

Gestern, 17:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
1
1
+Video
Tief in der Nachspielzeit sicherte sich der gastgebende TuS Gerresheim im Duell mit den ambitionierten Sportfreunden Gerresheim beim 1:1 im FuPa-Topspiel des Monats noch einen Punkt. >>> Hier geht es zum ausführlichen Bericht

TuS Gerresheim – Sportfreunde Gerresheim 1:1
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß (87. Adin Džidić), Tim Aydt, Youssef Benali (46. Fabian Kasten), Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Alexander Nour, Henrik Boßmann, Piere Zilles (73. Sufian-Enis Vesal), Akom Kevin Twum-Barimah (46. Calvin-Lee Klein), Leon Fischer - Co-Trainer: Daniel Hummler - Trainer: Michael Worbertz
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Ergün Aksoy, Yassin Farhat, Idrissa Koulibaly, Burak Bozdag (90. Anton Felix Morgenstern), Christian Pira (48. Elijah Dobo-Makaya), Ayyoub Jidan, Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil (54. Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco), Walid El Kadiri, Marco Meyer (81. Yassir Daou) - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Faouzi El Makadmi (10.), 1:1 Philipp Layer (90.+8 Foulelfmeter)

Die Partien am Sonntag:

ASV Tiefenbroich hält gegen Türkgücü Ratingen lange mit

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
0
2
Abpfiff
Am Ende wurde Türkgücü Ratingen seiner Favoritenrolle beim ASV Tiefenbroich gerecht, doch die im Abstiegskampf steckenden Gastgeber leisteten lange Gegenwehr. Erst nach über einer Stunde sorgte Emre Rüstü Tokat für die Führung, zwei Minuten vor dem Ende entschied Nathanael-Victor Ndoyi das Spiel. Die Tiefenbroicher müssen weiter aufpassen, Türkgücü bleibt oben dran.

ASV Tiefenbroich – Türkgücü Ratingen 0:2
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Leon Müller, Seymen Musa Kilic, Kürsat Ceylan (70. Valdrin Salihi), Maximilian Kränzler, Mohamed El Quardiji, Syle Bajrami, Okan Yasin Yavuz, Ardian Halili, Berke Ali Turgut - Trainer: Sera Kaya
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Elyesa Kemal Baysan, Mahmut Karaca, Flakrim Islami, Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Besim Dalmis (66. Nathanael-Victor Ndoyi), Johnny Schmidt (85. Arda Tokat) - Trainer: Ali Aytekin - Trainer: Franklin Enow
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Emre Rüstü Tokat (63.), 0:2 Nathanael-Victor Ndoyi (88.)

TSV Urdenbach und AC Italia Hilden teilen die Punkte

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
2
2
Abpfiff
Durch den Punktgewinn beim 2:2 beim TSV Urdenbach sorgt der AC Italia Hilden dafür, sich erst einmal nicht wirklich in den Abstiegskampf hereinziehen zu lassen. Noch wirksamer wäre das aber gelungen, hätten die Gäste ihre zweimalige Führung durch Jeremy Dykoff vor und Jannis Remhof per Elfmeter nach der Pause über die Zeit gebracht. So glichen Julian Fein und Angelo Catgiu für die Gastgeber aus, das 2:2 fiel dabei erst in der 90. Minute.

TSV Urdenbach – AC Italia Hilden 2:2
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Simon Scheer, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Nedim Kasapovic, Marco Seidel (82. David Mohr), Maximilian Best, Julian Fein (82. Angelo Catgiu), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak (68. Robin Bondorf), Tugay Kaan Sezek, Jeremy Dykoff, Khalid Boyraoua (59. Abderrahman Elmajjaoui), Dominik Cikac, Lilian Stirbu (64. Philipp Schottke), Jason Beiler (83. Benjamin Dykoff), Jannis Remhof, Kevin Nassen (76. Lorenzo Madonia) - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
Schiedsrichter: Sergio Percoco - Zuschauer: 42
Tore: 0:1 Jeremy Dykoff (42.), 1:1 Julian Fein (61.), 1:2 Jannis Remhof (73. Handelfmeter), 2:2 Angelo Catgiu (90.)
Gelb-Rot: Louis Loewenau (90./AC Italia Hilden/)

VfL Benrath gibt spät gegen SP.-VG. Hilden 05/06 zwei Punkte ab

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
1
1
Abpfiff
Fünf Zähler trennten die beiden Teams aus dem oberen Tabellenbereich vor dem Spiel, daran hat sich auch nach der Partie nun nichts verändert. Der VfL Benrath hält den Vorsprung, auch wenn er die Führung durch Zakari Kassar in der 37. Minute nicht ganz ins Ziel rettete. Denn in der 88. Minute war es Florian Müller, der den Gästen der SP.-VG. Hilden noch einen Punktgewinn bescherte.

VfL Benrath – SP.-VG. Hilden 05/06 1:1
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Thierno Barry, Ali Kassar, Stefan Behnke, Immanuel Kwarteng (66. Zakaria Arian), Wael Riani, Zakari Kassar, Idriss Amadou Peki, Luigi D'alterio (84. Hüseyin Cakici), Kutaiba Kassar (77. Ivo Effenberger) - Trainer: Ali Gürcali
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch, Hendrik Pitsch, Tim Schläbitz, Jan Laufen, Jan Hallmann, Anil Kerim Yazir, Paul Felix Hoffmeister (94. Daniel Kauffeldt), Timo Eickelmann (71. Jermaine Jesse Theis), Thomas Jarosch - Trainer: Thomas Zak - Co-Trainer: Michael Sagorski
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 147
Tore: 1:0 Zakari Kassar (37.), 1:1 Florian Müller (88.)

SC Düsseldorf-West geht gegen Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf unter

Heute, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
0
7
Abpfiff
Auch im neuen Jahr ändert sich nichts daran, dass der SC West die Schießbude der Düsseldorfer Kreisliga A ist. Gleich sieben Gegentore waren es zum Auftakt gegen Schwarz-Weiß 06. Jeweils doppelt waren dabei Shunta Murakami und Kingsley Annointing für die Gäste erfolgreich, die damit die Spitzenteams nicht weiter enteilen lassen. während der SC West den Abstieg in die Kreisliga B kaum noch wird vermeiden können.

SC Düsseldorf-West – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 0:7
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar, Charly Klein, Simon Hörster, Loris Thyret (55. Kai Kienast), Vincent Aretz, Zeljko Ivanovic, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Emilio Sanchez Conrad, Mohamed El Quitar (87. Mustafa Cem Beydagi), Mats Fynn Eding (78. Leon Karl-Heinz Heser), Jihwan Oh (55. Anton Bobyrew) - Trainer: Anton Bobyrew
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Bastian Wüster (68. Mouhriz Etemovski), Mohamad Jeha (68. Raul Hernandez Enriquez), Oskar Schaefers, Yannik Toholt (58. Suguru Matsumoto), Hiroki Mizuno, Albert Nehls (68. Jonathan Passens), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund (58. Amir Cosic), Shunta Murakami, Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Mateusz Trzionka - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Shunta Murakami (17.), 0:2 Shunta Murakami (20.), 0:3 Kingsley Onomah Annointing (33.), 0:4 Kingsley Onomah Annointing (45.), 0:5 Hiroki Mizuno (55.), 0:6 Suguru Matsumoto (78.), 0:7 Amir Cosic (87.)

DSC 99 II mit Achtungserfolg in Wersten

Heute, 15:00 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
2
2
Abpfiff
Einen Achtungserfolg im Abstiegskampf hat die Zweite des DSC 99 gefeiert, die beim SV Wersten ein 2:2 erreicht hat, das dazu führt, dass den Wersternern auf Platz fünf Türkgücü Ratingen davor nun drei Zähler enteilt ist. Dabei führte Wersten zweimal durch Patrick Trautner und Devin Temur. Nach dem ersten Ausgleich durch Emirkan Karadeniz hielt die zweite Führung dann länger als eine Halbzeit, ehe Abdel Mokonen noch das 2:2 gelang - in der 90. Minute.

SV Wersten 04 – DSC 99 Düsseldorf II 2:2
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Yaroslav Vovchuk, Devin Temur, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Patrick Trautner, Daniel Spanke (60. Norman Schlömer), Jan-Tiberius Vintila, Emanuele Frasca (87. Walid Aberkane), Daniel Keßler (71. Dustin Hammes), Minister Antwi - Trainer: Andreas Kober
DSC 99 Düsseldorf II: Fabian Klaßmann, Ibrahim Yilmaz, Johannes Wickenkamp (70. Felix Mörike), Timo Bormann (97. Xuan-Anh Nguyen), Paul Schoemaker, Joris Themann, Samir Aouladali (75. Ante Katusic), Niklas Baetz (80. Stephanos Alemu), Emirkan Karadeniz (62. Adam Nait Mohamed), Abel Mokonen, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Patrick Trautner (20.), 1:1 Emirkan Karadeniz (21.), 2:1 Devin Temur (39.), 2:2 Abel Mokonen (90.)

KSC Tesla unterliegt dem FC Büderich II

Heute, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
2
4
Abpfiff
Nach dem 4:2-Sieg des FC Büderich II beim KSC Tesla trennen die Tabellennachbarn auf den Plätzen 9 und 10 nun nur noch zwei Zähler. Schon zur Pause führten die Gäste dabei durch Maximilian von der Beeck, nach dem Wechsel legten Nozomu Nonaka und Artur Paul zum 3:0 für die Gäste nach. Mit einem Doppelpack zum 2:3 brachte Miljan Stojanovic den KSC wieder ins Spiel, ehe Marc Bergmann gut zehn Minuten vor dem Ende mit dem 4:2 das Spiel entschied.

KSC Tesla 07 – FC Büderich II 2:4
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Pavle Dragoljic (65. Aleksandar Kujovic), Igor Filipovic, Vladimir Jaksic, Konstantinos Parassidis, Marin Loncarevic, Abubakar Mumuni, Aleksandar Savikj (46. Dimitrios Vasiliadis), Miljan Stojanovic, Dimitrios Vasiliadis, Nikola Aleksic - Trainer: Mario Rajkovaca
FC Büderich II: Rico Henkel, Lucas Wienands, Fabio Orlean, Marvin Liskatin, Matthias Bogie (16. Maximilian Vijgeboom), Benedikt Niesen (67. Marc Bergmann), Artur Paul, Maximilian Von der Beeck, Max Krause, Julian Platte (16. Robin Henkel) - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Patrick Schwabe (Herscheid) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Maximilian Von der Beeck (9.), 0:2 Nozomu Nonaka (52.), 0:3 Artur Paul (60. Foulelfmeter), 1:3 Miljan Stojanovic (67.), 2:3 Miljan Stojanovic (70.), 2:4 Marc Bergmann (79.)

FC Bosporus Düsseldorf dreht Spiel bei RW Lintorf

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
1
2
Abpfiff
In einem Spiel, das gegen Ende mit je einer Roten Karte auf beiden Seiten noch einmal hektisch wurde, mühte sich der FC Bosporus letztlich zu einem 2:1-Erfolg bei Rot-Weiß Lintorf. Zur Pause führten die Gastgeber noch durch einen Treffer von Lasana Dansoko, verpassten dann aber den großen Wurf im Abstiegskampf, weil Özgür Beser nach knapp 70 Minuten ausglich und Sinan Korkmaz in der 87. Minute noch zum Sieg für die Gäste traf.

Rot-Weiß Lintorf – FC Bosporus Düsseldorf 1:2
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich (46. Joscha Apel), Patryk Schneider (46. Leon Weber), Max Osper (75. Tim Marco Meyer), Jannik Decker, Sven Meyer, Robin Schwarzbach, Marcus Zur, Mehmet Yildiz (37. Lasana Dansoko), Rabbie Aurang, Andreas Ellert (73. Saliman Atyi), Javied Mahmudi - Co-Trainer: Theo Momm - Trainer: Marc-Thorben Bühring - Co-Trainer: Michael Jeuken
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Evans Werle (45. Nouridine Bah), Berkay Ünlü, Osei Kwadwo Appiah, Kevin Heise, Özgür Beser, Shuto Yoneyama (72. Aksel Berk Altun), Bilal Mouhia, Nicklas Aduro Amoako (85. Mahmoud Conde), Furkan Aslan (18. Tijan Saidy Sally), Ömer Simsek (6. Sinan Korkmaz) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek - Co-Trainer: Ali Tektas
Schiedsrichter: Alexander Hofmann - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Lasana Dansoko (38.), 1:1 Özgür Beser (69.), 1:2 Sinan Korkmaz (87.)
Rot: Berkay Ünlü (75./FC Bosporus Düsseldorf/)
Rot: Javied Mahmudi (85./Rot-Weiß Lintorf/Foulspiel)

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
So., 08.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 08.02.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - VfL Benrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - KSC Tesla 07
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TSV Urdenbach
So., 08.02.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach

20. Spieltag
So., 22.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TuS Gerresheim
So., 22.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Rot-Weiß Lintorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Türkgücü Ratingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - AC Italia Hilden
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

