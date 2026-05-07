Kreisliga A Düsseldorf: Kantersieg für Lintorf, Hildener Derby-Remis

Rot-Weiß Lintorf hat einen weiteren Kantersieg gelandet. – Foto: Dennis Kemmerling

Für den SC Unterbach könnte es am Sonntag das ultimative, vorzeitige Saisonfinale in der Kreisliga A Düsseldorf geben. Denn der Ligaprimus könnte mit einem Sieg über den einzigen echten Verfolger Sportfreunde Gerresheim den Aufstieg und damit auch die Meisterschaft klarmachen. Bei einem Sieg ist der SCU drei Spieltage vor dem Ende 13 Punkte enteilt, gewinnen die Gäste, würden sie auf sieben Zähler verkürzen und die letzte Chance wahren. Für den möglichen zweiten Aufstiegsplatz sieht es inzwischen nicht mehr gut aus.

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Im Abstiegskampf dürfen sich die Mannschaften ab Platz 12 nicht komplett sicher fühlen. So könnte der SV Wersten beim TuS Gerresheim durchaus noch einen Sieg vertragen, ebenso der AC Italia Hilden. Der jedoch dürfte am Donnerstag zunächst einmal auf Punkte aus dem nachzuholenden Derby gegen Hilden 05/06 hoffen, das am 29. Spieltag abgebrochen worden war. Der ASV Tiefenbroich, der aktuell ebenfalls vier Zähler vor Rot-Weiß Lintorf rangiert, empfängt am Sonntag Schwarz-Weiß 06, die Lintorfer traten schon am Donnerstag zum Spieltags-Auftakt gegen Tusa 06 an. Der TSV Urdenbach braucht notwendig einen Sieg gegen den DSC 99 II, was für die Gäste gleichzeitig den wohl auch rechnerischen Abstieg bedeuten würde. Am Freitag spielt der SC West zudem gegen den KSC Tesla.

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Zum Nachholspiel des 29. Spieltags am Donnerstag traten an: Kein Sieger im Hildener Derby zwischen AC Italia und 05/06

Im Derby zwischen Italia Hilden und der SP.-VG. Hilden 05/06 gab es beim 3:3 keinen Sieger, und das ist aus zwei Grunden für Italia durchaus ärgerlich. Einerseits wäre ein Sieg ein ganz großer Schritt im Abstiegskampf gewesen, zum anderen führten die Derby-Gastgeber zur Pause 2:0 durch Ramazan Kocak und Jannis Remhof und bis zur 66. Minute dann mit 3:1 dank Remhofs zweitem Streich, gaben die Partie aber dennoch aus der Hand. Florian Müller (2) und Taoufik Baouch sorgten letztlich für die Punkteteilung.