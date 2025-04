Kreisliga A Düsseldorf: Hösel und Türkgücü holen nur einen Punkt

Der Spitzenreiter Rhenania Hochdahl hatte spielfrei, das konnte die Konkurrenz am 28. Spieltag an Gründonnerstag ausnutzen, um näher an den Klassenprimus der Kreisliga A Düsseldorf heranzurücken. Dabei hatte der SV Hösel als Zweiter gegen den Sechsten Sportfreunde Gerresheim keine leichte Aufgabe, hätte aber auf zwei Zähler an Hochdahl heranrücken können. Türkgücü Ratingen als Dritter musste zum Zehnten Tusa 06, der SV Wersten empfing den 13. Schwarz-Weiß 06. Zu einem Kellerduell kam es zwischen Rot-Weiß Lintorf und dem SV Oberbilk.

So läuft der 28. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Hösel

So., 27.04.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Büderich II

So., 27.04.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 27.04.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Unterbach

So., 27.04.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Rather SV

So., 27.04.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Wersten 04



30. Spieltag

So., 04.05.25 12:45 Uhr FC Büderich II - Rhenania Hochdahl

So., 04.05.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Hösel

So., 04.05.25 13:00 Uhr Rather SV - KSC Tesla 07

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Wersten 04 - SV Oberbilk 09

So., 04.05.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 04.05.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - FC Bosporus Düsseldorf

So., 04.05.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - VfL Benrath

So., 04.05.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Türkgücü Ratingen

