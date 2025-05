Kreisliga A Düsseldorf: Hösel steigt auf, Oberbilk wahrt seine Chance

Der vorletzte Spieltag der Düsseldorfer Kreisliga A sollte Antworten liefern, und er hat geliefert. Der SV Hösel steht nach seinem 2:0-Erfolg gegen den FC Büderich II als zweiter Aufsteiger fest, kann Rhenania Hochdahl aber nicht mehr einholen, das nach dem 3:0 gegen den SC Unterbach auch als Meister feststeht. Erst am letzten Spieltag wird aber die Frage nach dem vierten Absteiger beantwortet. Der SV Oberbilk wahrte hier seine Chance durch ein 1:0 gegen den Rather SV, könnte mit Rot-Weiß Lintorf oder dem KSC Tesla aber nach Punkten noch gleichziehen, was dann Entscheidungsspiele nötig machen würde.

So lief der 33. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Hösel

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rather SV

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Unterbach - SV Oberbilk 09

So., 01.06.25 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rhenania Hochdahl

So., 01.06.25 15:00 Uhr SSV Erkrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

