Kreisliga A Düsseldorf: Hösel kann gegen spielfreies Türkgücü vorlegen

Auch vor dem 25. Spieltag der Düsseldorfer Kreisliga A, an dem alle Partien am Sonntag ausgetragen werden, kann sich Spitzenreiter Rhenania Hochdahl weiterhin auf einen komfortablen Vorsprung von acht Zählern auf die beiden Verfolger SV Hösel und Türkgücü Ratingen betten. Mit dem Sechsten Sportfreunde Gerresheim kommt allerdings ein starker Gegner. Der SV Hösel als Zweiter muss derweil zu Schwarz-Weiß 06, das tief im Abstiegskampf hängt, der punktgleiche Dritte Türkgücü Ratingen hat spielfrei, die Statik an der Spitze könnte sich also verschieben. Während der Rather SV beim SC Unterbach gerne einen nächsten Schritt aus dem Keller machen würde, kann der KSC Tesla mit einem Heimsieg gegen RW Lintorf dafür sorgen, sich dorthin zu bewegen, wo der Gegner bereits ist - in recht sicherem Abstand auf die Gefahrenzone.

So läuft der 25. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Do., 03.04.25 20:00 Uhr Rather SV - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 06.04.25 12:45 Uhr FC Büderich II - VfL Benrath

So., 06.04.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 06.04.25 15:15 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Oberbilk 09

So., 06.04.25 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Bosporus Düsseldorf

So., 06.04.25 15:30 Uhr SSV Erkrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 06.04.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl

So., 06.04.25 15:30 Uhr SV Wersten 04 - Türkgücü Ratingen



27. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim

So., 13.04.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - Rather SV

So., 13.04.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Rot-Weiß Lintorf

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Hösel

So., 13.04.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach

So., 13.04.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 13.04.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Büderich II

So., 13.04.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04

