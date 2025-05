Kreisliga A Düsseldorf: Hochdahl vor dem Ziel, Erkrath steigt wohl ab

Die Spannung im Aufstiegskampf der Düsseldorfer Kreisliga A hat am vorigen Wochenende durchaus nochmal an Fahrt zugelegt. So musste der Spitzenreiter Rhenania Hochdahl eine Niederlage hinnehmen, die den SV Hösel als Zweiten bis auf einen Zähler heranrücken ließ. Allerdings gehörte auch zur Wahrheit, dass Hochdahl noch vier Spiele absolviert, während der SV Hösel und der Dritte SV Wersten, der sechs Zähler hinter der Spitze rangiert, nur noch dreimal ran durfen. Der SV Hösel setzte so diesmal aus, Rhenania Hochdahl machte gegen Tusa seine Hausaufgaben und ist vom Aufstieg nun nur theoretisch noch abzuhalten. Der Abstiegskampf bleibt indes ebenfalls spannend. Der Rather SV hat den letzten Strohhalm ergriffen, dafür ist der SSV Erkrath als Absteiger fast sicher. Die Teams ab Platz zwölf müssen auch am drittletzten Spieltag noch zittern.

So läuft der 31. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

So., 18.05.25 12:45 Uhr FC Büderich II - Sportfreunde Gerresheim

So., 18.05.25 13:00 Uhr Rather SV - Rhenania Hochdahl

So., 18.05.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Oberbilk 09

So., 18.05.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - Türkgücü Ratingen

So., 18.05.25 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Bosporus Düsseldorf

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Wersten 04 - SV Hösel

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 18.05.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - KSC Tesla 07



33. Spieltag

So., 25.05.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 25.05.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - SSV Erkrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SC Unterbach

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - Rather SV

So., 25.05.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Hösel - FC Büderich II

