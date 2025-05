Kreisliga A Düsseldorf: Hochdahl steigt auf, Rather SV ab

Seit Wochen wurden in der Kreisliga A Düsseldorf die Spieltage immer komplett am Sonntag ausgetragen, nun gab es am 32. Spieltag wieder mal eine vorgezogene Partie. Der SV Oberbilk musste bei Tusa 06 ran und benötigte dabei dringend einen Sieg, soll der viertletzte Platz, der am Ende den Abstieg bedeuten wird, noch verlassen werden. Diese Chance hat Oberbilk genutzt, kann nun theoretisch drei Mannschaften noch einholen. Keine Chance mehr hat indes der Rather SV, der als dritter Absteiger feststeht. Das bedeutet auch gleichzeit, dass man Rhenania Hochdahl zum Aufstieg gratulieren darf. Einen großen Schritt machte auch der SV Hösel, der nun nur noch von Türkgücü Ratingen eingeholt werden könnte.

So lief der 32. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 25.05.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 25.05.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - SSV Erkrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SC Unterbach

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - Rather SV

So., 25.05.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Hösel - FC Büderich II



34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Hösel

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rather SV

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Unterbach - SV Oberbilk 09

So., 01.06.25 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rhenania Hochdahl

So., 01.06.25 15:00 Uhr SSV Erkrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

