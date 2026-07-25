Kreisliga A Düsseldorf: Endlich wieder zwei Aufsteiger

Das müsst ihr zum Saisonstart der neuen Kreisliga A in Düsseldorf wissen. – Foto: Dennis Kemmerling

Für den 15. August wurde wieder ein Derby als Eröffnungsspiel auserkoren. Nachdem im vergangenen Jahr die beiden Gerresheimer Klubs TuS und Sportfreunde Gerresheim vor etwa 1000 Zuschauern gegeneinander angetreten sind , ist es in diesem Jahr ein Oberbilker Stadtteilduell. Der wiederaufgestiegene SV Oberbilk trifft auf den SC Schwarz-Weiß 06.

Die beiden Absteiger CfR Links und Rhenania Hochdahl bekommen es mit Italia Hilden und dem SV Wersten 04 zu tun. Der Vorjahres-Vize Sportfreunde Gerresheim trifft auf den ASV Tiefenbroich. Bei der Partie des MSV Hilden gegen BV 04 treffen die beiden Kreisliga-B-Meister aufeinander. Ansonsten empfängt die zweite Mannschaft des FC Büderich noch Türkgücü Ratingen, Tusa 06 spielt zu Hause gegen den FC Bosporus, die Spvg Hilden 05/06 trifft auf den TuS Gerresheim, der VfL Benrath spielt gegen den KSC Tesla.

Der 17. Spieltag und somit letzte vor der Winterpause ist mit dem 20. Dezember kurz vor Heiligabend angesetzt. Die Rückrunde startet am 14. Februar 2027. Der letzte Spieltag steigt am 13. Juni 2027.

Zwei Düsseldorfer Teams sind aus der Bezirksliga in die Kreisliga A abgestiegen. Beide dürften in der neuen Saison aber wieder in oberen Regionen zu finden sein. Der CfR Links hat seine Leistungsträger wie Paschalis Ivantzikis weitestgehend zusammengehalten und sich interessant verstärkt. So kehrt Kasimir Meyer nach vier Jahren zu den Heerdtern zurück, mit Jordan Taghu kommt ein Stammspieler vom Mitabsteiger Hochdahl sowie der erfahrene Ex-Landesligaspieler Yasin Rezgui von Tusa.

Auch Rhenania Hochdahl hat sich interessant verstärkt: Allen voran mit Benjamin Prah, einem der Leistungsträger der SG Benrath-Hassels. Josip Bilic kommt von der zweiten Mannschaft des VfB Hilden.

Wer kommt als Aufsteiger neu in die Düsseldorfer Kreisliga A?

Der BV 04 hat sich glücklich die Meisterschaft in der Nordgruppe gesichert. Erst eine Woche vor Schluss waren der Mannschaft von Mohamed Afritit noch zwei Punkte aus einem Remis gegen den GSC Hellas zugesprochen worden. Der griechische Klub aus Lierenfeld hatte in mehreren Spielen nicht-spielberechtigte Akteure eingesetzt. Der BV 04 besteht vor allem aus vielen jungen Spielern aus der eigenen Jugend. Im Süden feierte der MSV Hilden am Ende nach langem, harten Kampf den Aufstieg in die Kreisliga A. Die Mannschaft des spielenden Sportlichen Leiters Mohamed Bajut war im Vorjahr noch in der Relegation an der zweiten Mannschaft des DSC 99 gescheitert.

Dritter Aufsteiger im Bunde ist der SV Oberbilk, der sich in der Relegation gegen den SSV Erkrath nach einem 0:0 und einem klaren 5:0-Erfolg am Ende durchgesetzt hat.

Zwei Teams dürfen in die Bezirksliga aufsteigen

Wie viele Mannschaften steigen in die Bezirksliga auf?

Im vergangenen Jahr ist nur eine Mannschaft aufgestiegen. In den kommenden beiden Jahren werden jeweils die ersten beiden Mannschaft aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aufsteigen.

Wer sind die Favoriten auf den Aufstieg in die Bezirksliga?

Nach Platz zwei in der abgelaufenen Saison müssen die Sportfreunde Gerresheim auch ohne den abgewanderten Marco Meyer (SG Benrath-Hassels) zum engsten Favoritenkreis gezählt werden. Ob der CfR Links mit Torjäger Paschalis Ivantzikis noch einmal Kurs auf den direkten Wiederaufstieg nehmen kann, bleibt abzuwarten. Schwarz-Weiß 06 wird die Lücke nach oben schließen wollen, Tusa verfügt vor allen Dingen im Angriff über „Aufstiegspotenzial“. Auch Hilden 05/06 mit einigen erfahrenen Spielern und den in der Vorbereitung schon überzeugenden VfL Benrath sollte man auf dem Zettel haben.

Wer sind die spannendsten Transfers in der Kreisliga A?

Dem SV Wersten 04 gelang mit der Verpflichtung von Astrit Hyseni ein Coup. Der ehemalige Kapitän des Landesligisten FC Kosova fällt mit einer Knieverletzung aber noch aus. Eine Soforthilfe wird hingegen Dennis Ordelheide für Tusa 06 darstellen. Der Oberliga-erfahrene Angreifer suchte nach dem Landesliga-Aufstieg mit Eller 04 eine neue Herausforderung und fand sie in Flehe. Gemeinsam mit Ben Krümpelmann (SC West) und Dominic Abdel-Ahad (Tusa 06) dürfte Ordelheide Angst und Schrecken bei den gegnerischen Abwehrreihen verbreiten. Auch Muhammet Ucar war einige Jahre in der Oberliga aktiv. Zuletzt schoss der 30-Jährige für den FC Türkspor in der Kreisliga B Tore am Fließband.

Wie viele Mannschaften steigen in die Kreisliga B ab?

In der gerade abgelaufenen Saison sind die vier letztplatzierten Mannschaften aus der Kreisliga A abgestiegen. Der TSV Urdenbach als 15. sogar mit Verspätung, nachdem es der CfR Links im Wiederholungsspiel verpasst hatte, die Relegation zu erreichen. Die Zahl der Absteiger richtet sich nämlich nach der Zahl der Bezirksliga-Absteiger aus dem Kreis Düsseldorf. Wie das genau aussieht, veröffentlicht der Kreisfußballausschuss demnächst in den Durchführungsbestimmungen.

Was passiert bei Punktgleichheit?

Schon zur vergangenen Saison wurden die Entscheidungsspiele bei Punktgleichheit abgeschafft. In der kommenden Saison zählt somit wieder direkte Vergleich.



