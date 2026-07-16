Kreisliga A Düsseldorf: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

Die Transfers der Kreisliga A Düsseldorf. – Foto: Alexander Biehler

BV 04 Düsseldorf

Trainer: Mohamed Afritit

Zugänge: keine

Abgänge: Olaf Feliks Kamizelich (SV Oberbilk 09), Layth Aljawabra (FC Bosporus Düsseldorf), Zuher Caylak (TV Kalkum-Wittlaer)



CfR Links Düsseldorf

Trainer: Panagiotis Liomas

Zugänge: Kevin Taghu Tamo (Rhenania Hochdahl), Kasimir Meyer (FC Büderich III)

Abgänge: Fabian Gombarek (SC Düsseldorf-West), Ricardo Garcia Torras (SC Düsseldorf-West), Yoshito Kohira (Inter Monheim)





DJK Tusa 06 DüsseldorfTrainer: Dennis WienhusenZugänge: Dennis Ordelheide (TSV Eller 04), Marc Daehne (TSV Eller 04), Robin Bothe (TSV Eller 04), Brian Prince Oldenburg (TSV Eller 04), Ben Krümpelmann (SC Düsseldorf-West), Burak Köktürk (SSV Erkrath), Nico Mühlenkamp (ETuS Bissingheim)Abgänge: Ilyas Regragui (SC Düsseldorf-West), Maximilian Kuhs (SV Glehn)FC Bosporus DüsseldorfTrainer: Muhammed ÖzdilekZugänge: Nana Sarpong Kreft (Reaktiviert), Yasin Sahin (Ohne Verein), Ahmet Hayda (Inter Monheim), Layth Aljawabra (BV 04 Düsseldorf), Alan Santos Passos (SG Benrath-Hassels), Igor Filipovic (KSC Tesla 07), Luca Heise (1. FC Viersen)Abgänge: Tijan Saidy Sally (Türkgücü Ratingen), Enes Bilgicli (Türkgücü Ratingen), Eren Bilgicli (Türkgücü Ratingen), Semih Yildiz (SP.-VG. Hilden 05/06)FC Büderich IITrainer: Kay SchmidtZugänge: keineAbgänge: keineKSC Tesla 07Trainer: Nikola AleksicZugänge: Adnan Jashar (Inter Monheim II), David Dujmovic (NK Croatia 99 Ratingen)Abgänge: Nebojsa Maric (Grün-Weiß Darmstadt), Igor Filipovic (FC Bosporus Düsseldorf), Aleksandar Savic (TuRU Düsseldorf), Aleksandar Lukic (Lohausener SV), Resad Horn (Fatihspor Essen 2001 III)MSV HildenTrainer: Francesco MontefuscoZugänge: Redouan Afkir (Post SV Düsseldorf), Falco Reuter (SSV Strümp), Din Music (SG Benrath-Hassels II), Amin Tebque (SG Benrath-Hassels II)Abgänge: Abderrahim Tadlaoui (AC Italia Hilden), Ilias Aourir (SV Oberbilk 09), Gianluca Frasca (SV Wersten 04), Ismail Belga (Unbekannt), Philip Strahl (Unbekannt), Lukas-Daniel Alsela (Pausiert), Alexandre Zyryanov (Unbekannt), Alexandre Zyryanov (AC Italia Hilden)Rhenania HochdahlTrainer: Mursel Zabeli, Hakan SimsekZugänge: Jaro Vogtmüller (VfB 03 Hilden II), Till Westermann (), Milan-Bruno Mollenhauer (BV 04 Düsseldorf), Nils Kühne (SG Unterrath), Jakob Ingendoh (SG Unterrath), Benjamin Prah (SG Benrath-Hassels), Sam Stosberg (BV 04 Düsseldorf), Hakan Simsek (BV 04 Düsseldorf II), Josip Bilac (VfB 03 Hilden II), Tobias Nassen (GSV Langenfeld), Clarence Yomi (Ratingen 04/19 U23 II), Paschalis Vassiliou (Rhenania Hochdahl), Luan Melvin Kevin Imeraj (ASV Tiefenbroich)Abgänge: Ardian Duraku (ASV Mettmann), Kevin Taghu Tamo (CfR Links Düsseldorf), David Szewczyk (SV Solingen 08/10), David Jan Mislovic (SC Unterbach), Sohib Khamroev (Sportfreunde Gerresheim), Hamza El Ouamari (SC Unterbach), Cedric Giesen (VfL Benrath), Abdelilah Zariouh (VfL Benrath)SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfTrainer: David BreitmarZugänge: Lukas Kobischke (SSV Berghausen), Dimitrij Spitzkat (SG Grimlinghausen / Norf), Stefan Spitzkat (SG Grimlinghausen / Norf), Philipp Jost (SG Grimlinghausen / Norf), Justin Müller (Lohausener SV), Zivko Zivkovic (DJK VfL Willich), Tom Matthias Hansen (TSV Eller 04), Abdoulie Sarr (DSC 99 Düsseldorf)Abgänge: Kingsley Onomah Annointing (SV Wersten 04), Maximilian Schnabel (Karriereende), Berkant Jumerovski (TV Kalkum-Wittlaer II), Josip Buco (TSV Hollenbach)SP.-VG. Hilden 05/06Trainer: Marco SchobhofenZugänge: Marco Schobhofen (SC Germania Reusrath), Maurice Opperer (GSV Langenfeld), Patrick Percoco (DJK Sparta Bilk), Michael Miler (VfB 03 Hilden II), Tim Louis Tiefenthal (DJK Sparta Bilk), Constantin Schnabel (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Fabian Pastow (HSV Langenfeld), Semih Yildiz (FC Bosporus Düsseldorf), Jan Laufen (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Lucas Wieczorek (SSV Berghausen)Abgänge: Steven Joshua Jefferson (pausiert), Florian Reznicek (Garather SV), Hicham Bajut (Unbekannt), Florian Heuschkel (unbekannt)Sportfreunde GerresheimTrainer: Issam-Eddine Haj HaddouZugänge: Emre Yeni (TuS Breitscheid), Furkan Yüksel (TuS Breitscheid), Norman Frey (TuS Breitscheid), Domenik De Bellis (TuS Breitscheid), Ibrahim Yilmaz (DSC 99 Düsseldorf II), Sohib Khamroev (Rhenania Hochdahl), Ouassim El Aboussi (VfL Benrath), Younes Baziou (SSV Erkrath), Marcus Bonk (Sportfreunde Gerresheim II), Jona Elias Neuhaus (Sportfreunde Gerresheim II)Abgänge: Walid El Kadiri (SC Unterbach), Niklas Alsleben (SV Oberbilk 09), Deniz Denizci (SG Unterrath), Robert Körber (TuS Gerresheim), Marco Meyer (SG Benrath-Hassels), Ayyoub Jidan (MSV Düsseldorf), Walid El Kadiri (VfL Benrath), Nikolaos Georgiou (VfL Benrath), Stanley Mac-Taylor (Polizei SV Düsseldorf II)SV Oberbilk 09Trainer: Daniel ThissenZugänge: Niklas Alsleben (Sportfreunde Gerresheim), Lukas Alsleben (DJK Sparta Bilk II), Steffen Görtz (FC Tannenhof), Dimitrios Sirokas (DJK Sparta Bilk), Olaf Feliks Kamizelich (BV 04 Düsseldorf), Marvin Kucznierz (AC Italia Hilden), Ilias Aourir (MSV Hilden), Ihab Hichami (DJK Sparta Bilk)Abgänge: Max Eilmes (Vereinslos), Mika Näckel (SV Oberbilk 09 II), Mirko-Enrico Kopilas (Karriereende), Fabian Schlegel (Karriereende), Sebastian Obrikat (Pausiert), Adam Samadi (FC Tannenhof)SV Wersten 04Trainer: Olaf FaßbenderZugänge: Michele Stupnanek (), Akom Kevin Twum-Barimah (TuS Gerresheim), Mustafa Cem Beydagi (SC Düsseldorf-West), Dominik Onay (TuS Gerresheim), Kingsley Onomah Annointing (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Astrit Hyseni (FC Kosova Düsseldorf), Gianluca Frasca (MSV Hilden)Abgänge: Devin Temur (DSC 99 Düsseldorf), Florian Bondorf (VfB 03 Hilden II)Türkgücü RatingenTrainer: Ali AytekinZugänge: Tijan Saidy Sally (FC Bosporus Düsseldorf), Enes Bilgicli (FC Bosporus Düsseldorf), Eren Bilgicli (FC Bosporus Düsseldorf), Muhammet Ucar (FC Türkspor Hilden), Massin El Majouti (SG Unterrath), Ege Kilic (SSV Berghausen)Abgänge: Johnny Schmidt (TuS Gerresheim)TuS GerresheimTrainer: Andre LautermannZugänge: Martin Lelke (Polizei SV Düsseldorf), Johnny Schmidt (Türkgücü Ratingen), Robert Körber (Sportfreunde Gerresheim), Nico Röseler (FC Tannenhof), Oliver Brzeske (FC Tannenhof), Jason Li Nachtigall (TSV Eller 04), Volkan Sariyayla (TuS Gerresheim II)Abgänge: Akom Kevin Twum-Barimah (SV Wersten 04), Dominik Onay (SV Wersten 04), Heiko Kornblum (SC Unterbach), Adam Latif Kone (VfL Benrath), Kristijan Stefanovski (DSC 99 Düsseldorf)VfL BenrathTrainer: Ali GürcaliZugänge: Fabio Vinciguerra (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Walid El Kadiri (Sportfreunde Gerresheim), Nikolaos Georgiou (Sportfreunde Gerresheim), Adam Latif Kone (TuS Gerresheim), Orahhau Shahin (VfL Benrath), Mounir Adda (BV 04 Düsseldorf), Aboaich Alamir Mahuad (VfL Benrath), Cedric Giesen (Rhenania Hochdahl), El Boujaddayni Akram (VfL Benrath), Max Ellinghaus (Unbekannt), Abdelilah Zariouh (Rhenania Hochdahl)Abgänge: Elias Johannes Link (Unbekannt), Immanuel Kwarteng (Unbekannt), Mohamed Habsaoui (Unbekannt), Julian Frederik Georgi (Unbekannt), Ouassim El Aboussi (Sportfreunde Gerresheim), Elias Johannes Link (SSVg 06 Haan), Stefan Behnke (Karrierende)

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