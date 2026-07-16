 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

Alle Transfers der Kreisliga A Düsseldorf zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Düsseldorf.
Die Transfers der Kreisliga A Düsseldorf. – Foto: Alexander Biehler

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KL A Düsseldorf 25/26
KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Düsseldorf zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Düsseldorf: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

AC Italia Hilden
Trainer: Sinisa Kitic
Zugänge: Bleron Arifi (1. FC Monheim II), David Schulte (DJK Gnadental II), Abderrahim Tadlaoui (MSV Hilden), Sinisa Kitic (1. FC Monheim), Alexandre Zyryanov (MSV Hilden)
Abgänge: Thomas Priebke (Pausiert), Sascha Hofrath (Karriereende), Martin Kanke (SV Hilden-Ost II), Robin Bondorf (SV Hilden-Ost II), Philipp Schottke (Vereinslose Spieler Niederrhein), Marvin Kucznierz (SV Oberbilk 09), Jason Beiler (VfB 03 Hilden II), Devrim Acil (1. FC Monheim II), Mohamed Galil (Vereinslose Spieler Niederrhein)

ASV Tiefenbroich
Trainer: Sera Kaya
Zugänge: Jack Lehmann (), Tobias Dobry (Polizei SV Düsseldorf)
Abgänge: Ardian Halili (FC Kosova Düsseldorf), Maximilian Miljesevic (), Mehmet Emin Yilmaz (Ratingen 04/19 U23 II), Luan Melvin Kevin Imeraj (Rhenania Hochdahl)

BV 04 Düsseldorf
Trainer: Mohamed Afritit
Zugänge: keine
Abgänge: Olaf Feliks Kamizelich (SV Oberbilk 09), Layth Aljawabra (FC Bosporus Düsseldorf), Zuher Caylak (TV Kalkum-Wittlaer)

CfR Links Düsseldorf
Trainer: Panagiotis Liomas
Zugänge: Kevin Taghu Tamo (Rhenania Hochdahl), Kasimir Meyer (FC Büderich III)
Abgänge: Fabian Gombarek (SC Düsseldorf-West), Ricardo Garcia Torras (SC Düsseldorf-West), Yoshito Kohira (Inter Monheim)

DJK Tusa 06 Düsseldorf
Trainer: Dennis Wienhusen
Zugänge: Dennis Ordelheide (TSV Eller 04), Marc Daehne (TSV Eller 04), Robin Bothe (TSV Eller 04), Brian Prince Oldenburg (TSV Eller 04), Ben Krümpelmann (SC Düsseldorf-West), Burak Köktürk (SSV Erkrath), Nico Mühlenkamp (ETuS Bissingheim)
Abgänge: Ilyas Regragui (SC Düsseldorf-West), Maximilian Kuhs (SV Glehn)

FC Bosporus Düsseldorf
Trainer: Muhammed Özdilek
Zugänge: Nana Sarpong Kreft (Reaktiviert), Yasin Sahin (Ohne Verein), Ahmet Hayda (Inter Monheim), Layth Aljawabra (BV 04 Düsseldorf), Alan Santos Passos (SG Benrath-Hassels), Igor Filipovic (KSC Tesla 07), Luca Heise (1. FC Viersen)
Abgänge: Tijan Saidy Sally (Türkgücü Ratingen), Enes Bilgicli (Türkgücü Ratingen), Eren Bilgicli (Türkgücü Ratingen), Semih Yildiz (SP.-VG. Hilden 05/06)

FC Büderich II
Trainer: Kay Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

KSC Tesla 07
Trainer: Nikola Aleksic
Zugänge: Adnan Jashar (Inter Monheim II), David Dujmovic (NK Croatia 99 Ratingen)
Abgänge: Nebojsa Maric (Grün-Weiß Darmstadt), Igor Filipovic (FC Bosporus Düsseldorf), Aleksandar Savic (TuRU Düsseldorf), Aleksandar Lukic (Lohausener SV), Resad Horn (Fatihspor Essen 2001 III)

MSV Hilden
Trainer: Francesco Montefusco
Zugänge: Redouan Afkir (Post SV Düsseldorf), Falco Reuter (SSV Strümp), Din Music (SG Benrath-Hassels II), Amin Tebque (SG Benrath-Hassels II)
Abgänge: Abderrahim Tadlaoui (AC Italia Hilden), Ilias Aourir (SV Oberbilk 09), Gianluca Frasca (SV Wersten 04), Ismail Belga (Unbekannt), Philip Strahl (Unbekannt), Lukas-Daniel Alsela (Pausiert), Alexandre Zyryanov (Unbekannt), Alexandre Zyryanov (AC Italia Hilden)

Rhenania Hochdahl
Trainer: Mursel Zabeli, Hakan Simsek
Zugänge: Jaro Vogtmüller (VfB 03 Hilden II), Till Westermann (), Milan-Bruno Mollenhauer (BV 04 Düsseldorf), Nils Kühne (SG Unterrath), Jakob Ingendoh (SG Unterrath), Benjamin Prah (SG Benrath-Hassels), Sam Stosberg (BV 04 Düsseldorf), Hakan Simsek (BV 04 Düsseldorf II), Josip Bilac (VfB 03 Hilden II), Tobias Nassen (GSV Langenfeld), Clarence Yomi (Ratingen 04/19 U23 II), Paschalis Vassiliou (Rhenania Hochdahl), Luan Melvin Kevin Imeraj (ASV Tiefenbroich)
Abgänge: Ardian Duraku (ASV Mettmann), Kevin Taghu Tamo (CfR Links Düsseldorf), David Szewczyk (SV Solingen 08/10), David Jan Mislovic (SC Unterbach), Sohib Khamroev (Sportfreunde Gerresheim), Hamza El Ouamari (SC Unterbach), Cedric Giesen (VfL Benrath), Abdelilah Zariouh (VfL Benrath)

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
Trainer: David Breitmar
Zugänge: Lukas Kobischke (SSV Berghausen), Dimitrij Spitzkat (SG Grimlinghausen / Norf), Stefan Spitzkat (SG Grimlinghausen / Norf), Philipp Jost (SG Grimlinghausen / Norf), Justin Müller (Lohausener SV), Zivko Zivkovic (DJK VfL Willich), Tom Matthias Hansen (TSV Eller 04), Abdoulie Sarr (DSC 99 Düsseldorf)
Abgänge: Kingsley Onomah Annointing (SV Wersten 04), Maximilian Schnabel (Karriereende), Berkant Jumerovski (TV Kalkum-Wittlaer II), Josip Buco (TSV Hollenbach)

SP.-VG. Hilden 05/06
Trainer: Marco Schobhofen
Zugänge: Marco Schobhofen (SC Germania Reusrath), Maurice Opperer (GSV Langenfeld), Patrick Percoco (DJK Sparta Bilk), Michael Miler (VfB 03 Hilden II), Tim Louis Tiefenthal (DJK Sparta Bilk), Constantin Schnabel (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Fabian Pastow (HSV Langenfeld), Semih Yildiz (FC Bosporus Düsseldorf), Jan Laufen (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Lucas Wieczorek (SSV Berghausen)
Abgänge: Steven Joshua Jefferson (pausiert), Florian Reznicek (Garather SV), Hicham Bajut (Unbekannt), Florian Heuschkel (unbekannt)

Sportfreunde Gerresheim
Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Zugänge: Emre Yeni (TuS Breitscheid), Furkan Yüksel (TuS Breitscheid), Norman Frey (TuS Breitscheid), Domenik De Bellis (TuS Breitscheid), Ibrahim Yilmaz (DSC 99 Düsseldorf II), Sohib Khamroev (Rhenania Hochdahl), Ouassim El Aboussi (VfL Benrath), Younes Baziou (SSV Erkrath), Marcus Bonk (Sportfreunde Gerresheim II), Jona Elias Neuhaus (Sportfreunde Gerresheim II)
Abgänge: Walid El Kadiri (SC Unterbach), Niklas Alsleben (SV Oberbilk 09), Deniz Denizci (SG Unterrath), Robert Körber (TuS Gerresheim), Marco Meyer (SG Benrath-Hassels), Ayyoub Jidan (MSV Düsseldorf), Walid El Kadiri (VfL Benrath), Nikolaos Georgiou (VfL Benrath), Stanley Mac-Taylor (Polizei SV Düsseldorf II)

SV Oberbilk 09
Trainer: Daniel Thissen
Zugänge: Niklas Alsleben (Sportfreunde Gerresheim), Lukas Alsleben (DJK Sparta Bilk II), Steffen Görtz (FC Tannenhof), Dimitrios Sirokas (DJK Sparta Bilk), Olaf Feliks Kamizelich (BV 04 Düsseldorf), Marvin Kucznierz (AC Italia Hilden), Ilias Aourir (MSV Hilden), Ihab Hichami (DJK Sparta Bilk)
Abgänge: Max Eilmes (Vereinslos), Mika Näckel (SV Oberbilk 09 II), Mirko-Enrico Kopilas (Karriereende), Fabian Schlegel (Karriereende), Sebastian Obrikat (Pausiert), Adam Samadi (FC Tannenhof)

SV Wersten 04
Trainer: Olaf Faßbender
Zugänge: Michele Stupnanek (), Akom Kevin Twum-Barimah (TuS Gerresheim), Mustafa Cem Beydagi (SC Düsseldorf-West), Dominik Onay (TuS Gerresheim), Kingsley Onomah Annointing (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Astrit Hyseni (FC Kosova Düsseldorf), Gianluca Frasca (MSV Hilden)
Abgänge: Devin Temur (DSC 99 Düsseldorf), Florian Bondorf (VfB 03 Hilden II)

Türkgücü Ratingen
Trainer: Ali Aytekin
Zugänge: Tijan Saidy Sally (FC Bosporus Düsseldorf), Enes Bilgicli (FC Bosporus Düsseldorf), Eren Bilgicli (FC Bosporus Düsseldorf), Muhammet Ucar (FC Türkspor Hilden), Massin El Majouti (SG Unterrath), Ege Kilic (SSV Berghausen)
Abgänge: Johnny Schmidt (TuS Gerresheim)

TuS Gerresheim
Trainer: Andre Lautermann
Zugänge: Martin Lelke (Polizei SV Düsseldorf), Johnny Schmidt (Türkgücü Ratingen), Robert Körber (Sportfreunde Gerresheim), Nico Röseler (FC Tannenhof), Oliver Brzeske (FC Tannenhof), Jason Li Nachtigall (TSV Eller 04), Volkan Sariyayla (TuS Gerresheim II)
Abgänge: Akom Kevin Twum-Barimah (SV Wersten 04), Dominik Onay (SV Wersten 04), Heiko Kornblum (SC Unterbach), Adam Latif Kone (VfL Benrath), Kristijan Stefanovski (DSC 99 Düsseldorf)

VfL Benrath
Trainer: Ali Gürcali
Zugänge: Fabio Vinciguerra (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Walid El Kadiri (Sportfreunde Gerresheim), Nikolaos Georgiou (Sportfreunde Gerresheim), Adam Latif Kone (TuS Gerresheim), Orahhau Shahin (VfL Benrath), Mounir Adda (BV 04 Düsseldorf), Aboaich Alamir Mahuad (VfL Benrath), Cedric Giesen (Rhenania Hochdahl), El Boujaddayni Akram (VfL Benrath), Max Ellinghaus (Unbekannt), Abdelilah Zariouh (Rhenania Hochdahl)
Abgänge: Elias Johannes Link (Unbekannt), Immanuel Kwarteng (Unbekannt), Mohamed Habsaoui (Unbekannt), Julian Frederik Georgi (Unbekannt), Ouassim El Aboussi (Sportfreunde Gerresheim), Elias Johannes Link (SSVg 06 Haan), Stefan Behnke (Karrierende)

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