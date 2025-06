Kreisliga A Düsseldorf: Das "Wunder von Oberbilk" bleibt aus

Wie in den allermeisten A-Ligen am Niederrhein ist die Aufstiegsfrage auch im Düsseldorfer Kreisoberhaus inzwischen geklärt, neben Meister Rhenania Hochdahl wird in der kommenden Spielzeit auch der SV Hösel wieder in der Bezirksliga spielen. Auch drei der vier Absteiger standen fest, doch das letzte Team wurde noch gesucht - und hier deutete sich ein dramatischer Dreikampf an - mit einer ganz speziellen Ausgangslage. Den 15. Platz belegte der SV Oberbilk, und überholen konnte dieser keinen der Konkurrenten mehr, auch nicht mit einem Sieg beim SC Unterbach. Der wäre aber die Voraussetzung gewesen, um noch mit Rot-Weiß Lintorf oder dem KSC Tesla gleichzuziehen. Die Lintorfer (beim FC Büderich II) und Tesla (beim VfL Benrath) brauchten also nur je einen Punkt, um sich aus allem herauszuhalten. Den holte zwar nur Lintorf, doch der SV Oberbilk unterlag selbst in Unterbach.