Kreisliga A Düsseldorf: Chance auf schnelle Revanche In der Düsseldorfer Kreisliga A stehen für RW Lintorf, ASV Tiefenbroich und SV Hösel bereits die Rückspiele vom 19. November an. Die SSVg hat erneut ein Topspiel.

Die Kreisliga A Düsseldorf bestreitet am Sonntag den ersten Rückrundenspieltag. Es sind die Ansetzungen vom 19. November (17. Spieltag), womit es nun in die Rückrunde geht. Die drei Ratinger Vereine, der SV Hösel, RW Lintorf und der ASV Tiefenbroich, sie alle haben an diesen eiskalten Samstag-Spätnachmittag vom vorigen Monat ungute Erinnerungen. Es hagelte nur Niederlagen.

Rot-Weiß Lintorf erwartet den FC Büderich II. Beide stehen tief im Tabellenkeller, Lintorf mit drei Punkten Vorsprung auf die FCB-Reserve. RWL belegt Platz 17, die Gäste Platz 18. Am Eisenbrand unterlagen die Rot-Weißen kürzlich im Hinspiel 3:4, zwei Minuten vor dem Ende gelang den Hausherren der umjubelte Siegtreffer. Es ist also wieder so ein Match, was RWL um jeden Preis gewinnen muss. 13 Uhr ist Anstoß bei freiem Eintritt.

Beim SV Hösel sieht es anders aus, die Blau-Weißen sagen dem Aufstiegskampf noch längst kein Ade. 0:2 wurde beim SC West II verloren, damit ist alles gesagt über die Stärke der Gäste. Sie liegen nur drei Zähler zurück, sind Achter. „Die Revanche muss her, wenn wir dranbleiben wollen“, fordert deshalb der Sporliche Leiter Mark Rueber. Vor allem auf den West-Angreifer Ben Krümpelmann müssen die Höseler achten. Der 110-Kilo-Stürmer schoss beide Hinspiel-Tore und traf in dieser Spielzeit schon 23 Mal. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Auch beim ASV Tiefenbroich sind die Sorgen gewachsen, gewaltig sogar. Die letzten vier Spiele gingen komplett verloren, nun wird der erste Abstiegsplatz belegt. Im Keller, sogar noch tiefer als der ASV, steht auch der FC Bosporus. Kürzlich auf dem Sparta-Platz bekamen die Tiefenbroicher von diesem Kellerkind eine schlimme 1:4-Klatsche, sie leitete die Negativ-Serie ein. Aber das Vorstandsmitglied David Ziegler gibt sich zuversichtlich: „Unsere Jungs können doch guten Fußball spielen. Wir werden sie bestens unterstützen, und am Sonntag bleiben die Punkte hier. Die Hinspielpleite schmerzt immer noch.“

In der Wupertaler Kreisliga A gibt es wieder ein Spitzenspiel. Der Tabellenführer SSVg Heiligenhaus muss zum Tabellendritten SV Langenberg (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste haben eine tolle Auswärtsbilanz: Auf fremden Plätzen blieben sie in den zehn Spielen unbesiegt und landeten neun Siege. Deshalb stehen sie auch so souverän oben. „Dennoch, in Langenberg muss ein weiterer Dreier her, wir wollen ganz souverän in die Weihnachtspause gehen,“ sagt Trainer Daniel Reuter. Seine Truppe hat auf diese Gastgeber neun Punkte Vorsprung und auf den ernsthaftesten Verfolger RW Wülfrath sechs Punkte. Am Sonntag fehlen die gesperrten Deniz Top und Hasan Asrihi, zudem die verletzten Stefan Prengel und Gjilf Shabani.