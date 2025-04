Kreisliga A Düsseldorf: Auftakt am Donnerstag beim Rather SV

Es ist das Spiel, das womöglich darüber entscheidet, wie spannend es für Spitzenreiter Rhenania Hochdahl im Kampf um die Bezirksliga noch wird. Dann der SV Hösel hat am vorigen Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf bis auf fünf Punkte auf den Spitzenreiter aufgeschlossen, und nun kommt es zum direkten Duell der Top-Teams. Doch auch Türkgücü Ratingen, das als Dritter auf mindestens eines der Teams davor Punkte gutmachen könnte, hat es beim Vierten SV Wersten alles andere als leicht. Spannender kann es an der Spitze nicht zugehen, zwei Teams steigen am Ende auf. Doch auch der Abstiegskampf hält noch eine ganze Menge bereit. Schon am Donnerstagabend benötigt der Rather SV dringend Punkte gegen Hilden 05/06, am Sonntag geht es dann zwischen Rot-Weiß Lintorf und Schwarz-Weiß 06 für beide Teams darum, sich möglichst effektiv von unten fernzuhalten.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim

So., 13.04.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - Rather SV

So., 13.04.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Rot-Weiß Lintorf

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Hösel

So., 13.04.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach

So., 13.04.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 13.04.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Büderich II

So., 13.04.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04



28. Spieltag

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Rather SV - VfL Benrath

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SC Unterbach - SSV Erkrath

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Oberbilk 09

Do., 17.04.25 19:30 Uhr FC Büderich II - KSC Tesla 07

Do., 17.04.25 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Bosporus Düsseldorf

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Hösel - Sportfreunde Gerresheim

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

