 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf: Aufsteiger SV Oberbilk unterliegt Schwarz-Weiß

Die übrigen sieben Partien des ersten Spieltags der Kreisliga A Düsseldorf sind für Sonntag angesetzt. Zum Aufsteigerduell kommt es zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf.

von Sascha Köppen · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
Der Saisonstart ist Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf gelungen.
Der Saisonstart ist Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf gelungen. – Foto: Sascha Zeise

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KL A Düsseldorf
CfR Links
Rhenania H.
Wersten 04
FC Büderich II

Einer der drei Aufsteiger stand am Samstag auf dem Platz, als die Kreisliga A Düsseldorf in die neue Saison startete. Der SV Oberbilk trat um 17 Uhr daheim gegen Schwarz-Weiß 06 an. Die beiden übrigen Neulinge, die aus der Kreisliga B aufgestiegen sind, greifen dann erst am Sonntag in den verbleibenden sieben Partien des ersten Spieltags ein.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Dann kommt es nämlich gleich zu einem Aufsteiger-Duell zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf, das es demnach gleich in sich haben dürfte. Positionieren wollen sich fraglos gleich auch die beiden Teams, die in der Bezirksliga den Abstieg hinnehmen mussten. So tritt Rhenania Hochdahl gegen den SV Wersten an, während der CfR Links den AC Italia Hilden zu Gast hat. Spannend dürfte sicher auch werden, wie sich die knapp am Aufstieg gescheiterten Sportfreunde Gerresheim schlagen, die es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekommen.

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So läuft der 1. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Am Samstag traten an:

SV Oberbilk kann Führung gegen Schwarz-Weiß 06 nicht halten

Heute, 17:00 Uhr
SV Oberbilk 09
SV Oberbilk 09SV Oberbilk
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
1
3
Abpfiff
Das erste Tor der Saison in der Düsseldorfer Kreisliga A gebührte vor stattlichen 600 Zuschauern am Samstag in Person von Pascal Santo (35.) dem Aufsteiger SV Oberbilk, doch die Freude darüber sollte nicht lange halten. Denn nur eine Minute später sorgte Yutaro Ichimura für den 1:1-Pausenstand. Dabei blieb es dann bis in die Schlussphase der Partie, in der die Schwarz-Weißen das Spiel dann noch für sich entschieden. Ichimura traf in der 78. Minute zum 2:1 für die Gäste, den 3:1-Endstand in der Nachspielzeit stellte dann Shunta Murakami her.

Die Partien am Sonntag:

Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:00live

MSV Hilden - BV 04 Düsseldorf

Morgen, 15:15 Uhr
MSV Hilden
MSV HildenMSV Hilden
BV 04 Düsseldorf
BV 04 DüsseldorfBV 04
15:15

Rhenania Hochdahl - SV Wersten

Morgen, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:30

CfR Links - Italia Hilden

Morgen, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
15:00

SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim

Morgen, 15:00 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
15:00live

VfL Benrath - KSC Tesla

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:30

FC Büderich II - Türkgücü Ratingen

Morgen, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
12:45

Sportfeunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich

Morgen, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - CfR Links Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rhenania Hochdahl
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - MSV Hilden
So., 23.08.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SV Oberbilk 09
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 23.08.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06

3. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04
So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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