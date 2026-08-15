Kreisliga A Düsseldorf: Aufsteiger SV Oberbilk unterliegt Schwarz-Weiß

Der Saisonstart ist Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf gelungen. – Foto: Sascha Zeise

Einer der drei Aufsteiger stand am Samstag auf dem Platz, als die Kreisliga A Düsseldorf in die neue Saison startete. Der SV Oberbilk trat um 17 Uhr daheim gegen Schwarz-Weiß 06 an. Die beiden übrigen Neulinge, die aus der Kreisliga B aufgestiegen sind, greifen dann erst am Sonntag in den verbleibenden sieben Partien des ersten Spieltags ein.

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Dann kommt es nämlich gleich zu einem Aufsteiger-Duell zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf, das es demnach gleich in sich haben dürfte. Positionieren wollen sich fraglos gleich auch die beiden Teams, die in der Bezirksliga den Abstieg hinnehmen mussten. So tritt Rhenania Hochdahl gegen den SV Wersten an, während der CfR Links den AC Italia Hilden zu Gast hat. Spannend dürfte sicher auch werden, wie sich die knapp am Aufstieg gescheiterten Sportfreunde Gerresheim schlagen, die es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekommen.

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So läuft der 1. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Am Samstag traten an:

SV Oberbilk kann Führung gegen Schwarz-Weiß 06 nicht halten

Heute, 17:00 Uhr SV Oberbilk 09 SV Oberbilk SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf Schwarz-Weiß 1 3 Abpfiff Das erste Tor der Saison in der Düsseldorfer Kreisliga A gebührte vor stattlichen 600 Zuschauern am Samstag in Person von Pascal Santo (35.) dem Aufsteiger SV Oberbilk, doch die Freude darüber sollte nicht lange halten. Denn nur eine Minute später sorgte Yutaro Ichimura für den 1:1-Pausenstand. Dabei blieb es dann bis in die Schlussphase der Partie, in der die Schwarz-Weißen das Spiel dann noch für sich entschieden. Ichimura traf in der 78. Minute zum 2:1 für die Gäste, den 3:1-Endstand in der Nachspielzeit stellte dann Shunta Murakami her. Die Partien am Sonntag: Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Morgen, 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf Tusa 06 FC Bosporus Düsseldorf FC Bosporus 15:00 live PUSH MSV Hilden - BV 04 Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath

So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - CfR Links Düsseldorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rhenania Hochdahl

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - MSV Hilden

So., 23.08.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SV Oberbilk 09

So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim

So., 23.08.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II

Mi., 02.09.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06

3. Spieltag

So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim

So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07

So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04

So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden

So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim

So., 30.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen

So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich

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