Kreisliga A Düsseldorf: Aufsteiger SV Oberbilk startet am Samstag

Einer der drei Aufsteiger steht am Samstag auf dem Platz, wenn die Kreisliga A Düsseldorf in die neue Saison startet. Der SV Oberbilk tritt dann um 17 Uhr daheim gegen Schwarz-Weiß 06 an. Die beiden übrigen Neulinge, die aus der Kreisliga B aufgestiegen sind, greifen dann erst am Sonntag in den verbleibenden sieben Partien des ersten Spieltags ein.
Dann kommt es nämlich gleich zu einem Aufsteiger-Duell zwischen dem MSV Hilden und dem BV 04 Düsseldorf, das es demnach gleich in sich haben dürfte. Positionieren wollen sich fraglos gleich auch die beiden Teams, die in der Bezirksliga den Abstieg hinnehmen mussten. So tritt Rhenania Hochdahl gegen den SV Wersten an, während der CfR Links den AC Italia Hilden zu Gast hat. Spannend dürfte sicher auch werden, wie sich die knapp am Aufstieg gescheiterten Sportfreunde Gerresheim schlagen, die es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekommen.
2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - CfR Links Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rhenania Hochdahl
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - MSV Hilden
So., 23.08.26 15:00 Uhr BV 04 Düsseldorf - SV Oberbilk 09
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 23.08.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06
3. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - BV 04 Düsseldorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SV Wersten 04
So., 30.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - AC Italia Hilden
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TuS Gerresheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
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