Kreisliga A Düsseldorf: ASV Tiefenbroich mit wichtigem Sieg im Keller

Der ASV Tiefenbroich hat drei wichtige Zähler eingefahren. – Foto: Dennis Kemmerling

Spitzenreiter SC Unterbach hat in der Kreisliga A Düsseldorf vor Ostern nach einer Weile mal wieder zwei Punkte abgegeben, liegt aber immer noch entspannt ganz vorne, so lange keine weiteren Patzer passieren. Mit acht Zählern Vorsprung geht die Mannschaft von Trainer Axel Bellinghausen am Sonntag in das Duell mit dem TuS Gerresheim. Sollten die Gäste etwas mitnehmen, würde das den Zweiten, den TuS-Lokalrivalen Sportfreunde Gerresheim, sicher freuen, der es seinerseits auswärts mit dem im Abstiegskampf steckenden Rot-Weiß Lintorf zu tun hat.

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Ob auch der Tabellenzweite noch aufsteigt, hängt von den Niederrhein-Teams in der Regionalliga ab. Soll Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren, dürfen nicht die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV absteigen, sondern maximal einer von beiden. So ist für die Gerreheimer auch der Blick auf Platz drei entscheidend. Hier liegt Türkgücü Ratingen aktuell sechs Zähler zurück, empfängt am Sonntag den DSC 99 II. Auch der Abstiegskampf bleibt spannend. Vier Teams haben unten ein wenig den Anschluss verloren (der SC West ist schon nicht mehr zu retten), der ASV Tiefenbroich hat auf Platz 15 wiederum fünf Zähler Vorsprung, aber auch fünf Zähler Rückstand auf einen sicher rettenden Platz. Das ist allerdings nur sehr theoretisch noch ein Thema, weil es fast unmöglich ist, dass alle Absteiger in der Bezirksliga, Gruppe 1 aus dem Kreis kommen. Bereits am Samstag hatte es der ASV Tiefenbroich mit dem KSC Tesla zu tun - und landete einen wichtigen Sieg.

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So läuft der 27. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Samstag spielten: ASV Tiefenbroich mit wichtigem Sieg gegen KSC Tesla Heute, 18:00 Uhr ASV Tiefenbroich Tiefenbroich KSC Tesla 07 KSC Tesla 07 4 3 Abpfiff Dank des 4:3-Erfolges über den KSC Tesla hat der ASV Tiefenbroich einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. Schon nach sieben Minuten führten die Ratinger dabei durch Noah Ziegler und Berke Ali Turgut mit 2:0, ehe die Gäste durch Stevo Sucevic verkürzten. Noch vor der Pause stellte Ardian Halili per Fpulelfmeter auf 3:1. Nach der Pause gelang Clinton Akyem wieder der Treffer zum Anschluss, danach war das Spiel lange knapp. Syle Bajrami gelang mit dem 4:2 in der 76. Minute letztlich der entscheidende Schlag, auch wenn Aleksandar Lukic erneut den Anschlusstreffer erzielte. Dabei blieb es aber bis zum Schluss. ASV Tiefenbroich – KSC Tesla 07 4:3

ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Kürsat Ceylan (90. Marc Badura), Maximilian Kränzler, Valdrin Salihi (51. Syle Bajrami), Maximilian Miljesevic, Oliver Wlodarkiewicz (63. Kurt Luis Effertz), Jack Lehmann, Okan Yasin Yavuz (51. Alexandros Kiprizlis), Ardian Halili (71. Jan Albrecht), Berke Ali Turgut - Co-Trainer: Yalcin Kilic - Trainer: Sera Kaya

KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Darko Tomic (56. Konstantinos Parassidis), Stevo Sucevic, Abubakar Mumuni, Matej Gjorgijevski, Ognjen Petrovic (63. Dimitrios Vasiliadis) - Trainer: Mario Rajkovaca

Schiedsrichter: Farbod Poorvash (Düsseldorf) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Noah Ziegler (6.), 2:0 Berke Ali Turgut (7.), 2:1 Stevo Sucevic (18.), 3:1 Ardian Halili (31. Foulelfmeter), 3:2 Clinton Akyem (47.), 4:2 Syle Bajrami (76.), 4:3 Aleksandar Lukic (79. Foulelfmeter) Am Sonntag treten an: TSV Urdenbach - SV Wersten

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Unterbach

So., 19.04.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TSV Urdenbach

So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Wersten 04 - VfL Benrath

So., 19.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich

So., 19.04.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Bosporus Düsseldorf

So., 19.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim



29. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West

So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim

So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04

So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf

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