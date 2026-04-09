Kreisliga A Düsseldorf: ASV Tiefenbroich legt am Samstag vor

Der ASV Tiefenbroich empfängt am Samstag den KSC Tesla. – Foto: Dennis Kemmerling

Spitzenreiter SC Unterbach hat in der Kreisliga A Düsseldorf vor Ostern nach einer Weile mal wieder zwei Punkte abgegeben, liegt aber immer noch entspannt ganz vorne, so lange keine weiteren Patzer passieren. Mit acht Zählern Vorsprung geht die Mannschaft von Trainer Axel Bellinghausen am Sonntag in das Duell mit dem TuS Gerresheim. Sollten die Gäste etwas mitnehmen, würde das den Zweiten, den TuS-Lokalrivalen Sportfreunde Gerresheim, sicher freuen, der es seinerseits auswärts mit dem im Abstiegskampf steckenden Rot-Weiß Lintorf zu tun hat.

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Ob auch der Tabellenzweite noch aufsteigt, hängt von den Niederrhein-Teams in der Regionalliga ab. Soll Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren, dürfen nicht die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV absteigen, sondern maximal einer von beiden. So ist für die Gerreheimer auch der Blick auf Platz drei entscheidend. Hier liegt Türkgücü Ratingen aktuell sechs Zähler zurück, empfängt am Sonntag den DSC 99 II. Auch der Abstiegskampf bleibt spannend. Vier Teams haben unten ein wenig den Anschluss verloren (der SC West ist schon nicht mehr zu retten), der ASV Tiefenbroich hat auf Platz 15 wiederum fünf Zähler Vorsprung, aber auch fünf Zähler Rückstand auf einen sicher rettenden Platz. Das ist allerdings nur sehr theoretisch noch ein Thema, weil es fast unmöglich ist, dass alle Absteiger in der Bezirksliga, Gruppe 1 aus dem Kreis kommen. Bereits am Samstag hat es der ASV Tiefenbroich mit dem KSC Tesla zu tun.

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So läuft der 27. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Unterbach

So., 19.04.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TSV Urdenbach

So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Wersten 04 - VfL Benrath

So., 19.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich

So., 19.04.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Bosporus Düsseldorf

So., 19.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim



29. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West

So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim

So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04

So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf

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