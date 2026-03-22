 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf: 8:0 Kantersieg der SF Gerresheim gegen Italia

Während der SC Unterbach und die Sportfreunde Gerresheim auf dem Papier als klare Favoriten in den 24. Spieltag der Kreisliga A gingen, musste Rot-Weiß Lintorf im Keller unbedingt gewinnen - und tat das auch.

von Sascha Köppen · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Gerresheim haben einen Kantersieg eingefahren. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Steuert die Düsseldorfer Kreisliga A auf eine vorzeitige Aufstiegsentscheidung zu? Noch ist es nicht so weit, doch seit dem vorigen Wochenende liegt der SC Unterbach schon sieben Punkte vor dem einzigen ernsthaften Verfolger Sportfreunde Gerresheim. Doch auch der zweite Tabellenplatz kann noch sehr wichtig werden, sieht es doch so aus, als könne der Kreis Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren. Bei den sieben Punkten Abstand bleibt es derweil. Im Tabellenkeller musste Rot-Weiß Lintorf zwingend seine Partie beim Schlusslicht SC West gewinnen, soll der Zug nicht ganz früh schon abgefahren sein.

So lief der 24. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Die Partien am Sonntag:

Schwarz-Weiß 06 - TuS Gerresheim

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
TuS Gerresheim
2
2
Abpfiff

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – TuS Gerresheim 2:2
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Bastian Wüster, Mohamad Jeha, Yannik Toholt, Mouhriz Etemovski (46. Lukas Lange), Achraf-Amine El Asassi, Johannes Zwanzig, Albert Nehls, Yutaro Ichimura, Amir Cosic, Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß, Dominik Onay, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Alexander Nour (78. Niklas Brodrück), Christian Kudimba, Piere Zilles, Joseph Tshunza Madimba, Leon Fischer (58. Sufian-Enis Vesal) - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Leon Fischer (19.), 0:2 Joseph Tshunza Madimba (22.), 1:2 Amir Cosic (52.), 2:2 Achraf-Amine El Asassi (87.)

KSC Tesla - Türkgücü Ratingen

Heute, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
Türkgücü Ratingen
3
1
Abpfiff

KSC Tesla 07 – Türkgücü Ratingen 3:1
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic (78. Aleksandar Savikj), Igor Filipovic (78. Ivano Knezovic), Aleksandar Lukic (85. Nikola Mrzic), Darko Tomic, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Matej Gjorgijevski (63. Vladimir Jaksic), Ognjen Petrovic - Trainer: Mario Rajkovaca
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner (46. Noel Maurice Maczionsek), Burak Yildiz, Mahmut Karaca, Talha Yücelay, Bertan Serif (46. Arda Tokat), Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler (80. Caner Karaca), Johnny Schmidt (84. Besim Dalmis), Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ali Aytekin
Schiedsrichter: Marcel Vom Bruch - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Igor Filipovic (11.), 2:0 Miljan Stojanovic (29.), 3:0 Abubakar Mumuni (45.+4), 3:1 Mahmut Karaca (87.)

Sportfreunde Gerresheim überrollt den AC Italia Hilden

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
AC Italia Hilden
8
0
Abpfiff
Die Sportfreunde Gerresheim haben durch einen Kantersieg gegen den AC Italia Hilden untermauert, das Rennen um Platz 1 längst nicht aufgegeben zu haben, zumal ja auch Platz zwei den Aufstieg bringen könnte. Sieben verschiedene Torschützen trugen sich dabei in die Torschützenliste ein, lediglich Walid El Kadiri gelang in der Schlussphase noch Doppelpack für den Tabellenzweiten. Dass Marco Meyer nur einen der acht Treffer erzielte, dürfte bei diesem Resultat eine Randnotiz bleiben.

Sportfreunde Gerresheim – AC Italia Hilden 8:0
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ergün Aksoy, Tayfun Uzunlar, Christian Pira, Salih Enes Çolak, Tom Reinwart (68. Elijah Dobo-Makaya), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Yassir Daou (69. Timo Braun), Nikolaos Georgiou, Marco Meyer (75. Walid El Kadiri) - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia (46. Benjamin Dykoff), Marvin Kucznierz, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf (50. Phillip Geißler), Jeremy Dykoff, Lilian Stirbu, Jason Beiler, Jannis Remhof, Philipp Schottke - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
Schiedsrichter: Farbod Poorvash (Düsseldorf) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Philipp Möller (17.), 2:0 Yassir Daou (30.), 3:0 Tom Reinwart (46.), 4:0 Marco Meyer (67.), 5:0 Timo Braun (71.), 6:0 Salih Enes Çolak (78.), 7:0 Walid El Kadiri (86.), 8:0 Walid El Kadiri (90.)

FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06

Heute, 12:45 Uhr
FC Büderich
SP.-VG. Hilden 05/06
0
1
Abpfiff
FC Büderich II – SP.-VG. Hilden 05/06 0:1
FC Büderich II: Rico Ix, Aljoscha Franzen (46. Maximilian Von der Beeck), Jan Sturhan, Benedikt Niesen (79. Maurice Freymann), Artur Paul, Robin Henkel, Max Krause, Julian Platte (28. Linus Bögershausen), Simon Bulst (76. Rachad Ibrahim), Marc Bergmann, Kevin Holland (22. Yannick Platte) - Trainer: Kay Schmidt
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Tim Schläbitz, Gianluca Ticali (81. Ayyoub Moulila), Florian Heuschkel (46. Hicham Bajut), Jan Laufen, Taoufik Baouch, Niklas Strunz, Jan Hallmann, Anil Kerim Yazir, Thomas Jarosch - Trainer: Thomas Zak
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 82
Tore: 0:1 Taoufik Baouch (39.)

DSC 99 II gegen Tusa 06 ohne Sieger

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DJK Tusa 06 Düsseldorf
1
1
Abpfiff
Keinen Sieger gab es zwischen dem DSC 99 II und der DJK Tusa, was sicherlich die deutlich bessere Nachricht für die Gäste ist, die damit zwölf Punkte vor der direkten Abstiegszone verbleiben. Die Gäste gingen auch nach vier Minuten durch Dominic Abdel-Ahad in Führung. Der DSC, der dringend einen dreifachen Punktgewinn benötigt hätte, kam durch Oumar Bah lediglich noch zum Ausgleich eine Viertelstunde vor dem Ende.

DSC 99 Düsseldorf II – DJK Tusa 06 Düsseldorf 1:1
DSC 99 Düsseldorf II: Fabian Klaßmann, Ibrahim Yilmaz, Timo Bormann, Felix Mörike, Stephanos Alemu, Samir Aouladali, Ante Katusic, Valdrin Avdiu, Niklas Baetz, Emirkan Karadeniz, Abel Mokonen - Trainer: Gökhan Yasar
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Pierre Kerschowski (63. Yuuki Hasegawa), José Guillermo Rivero-Hoffmann (74. Maximilian Schlüß), Robin Weyrather (83. Yannik Bohlmann), Leon Schüler, Luke Rehn, Daniel Dix, Noah Rugamba, Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Thorsten Gebhardt (Düsseldorf) - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Dominic Abdel-Ahad (4.), 1:1 Oumar Bah (76.)

VfL Benrath - TSV Urdenbach

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
TSV Urdenbach
4
1
Abpfiff

VfL Benrath – TSV Urdenbach 4:1
VfL Benrath: Hicham Dib, Ivo Effenberger, Ali Kassar, Stefan Behnke, Wael Riani, Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai (73. Alpha Kojo Baah Tandoh), Idriss Amadou Peki (71. Amin Baghouse), Ouassim El Aboussi, Luigi D'alterio, Kutaiba Kassar (63. Julian Frederik Georgi) - Trainer: Ali Gürcali
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Manuel De Marcos Calles, Patrick Popa-Zobel (77. Julian Fein), Moritz Benjamin Brehmer, Jona Albrecht, David Mohr (73. Marco Seidel), Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu (73. Luca Schneider) - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ouassim El Aboussi (13.), 1:1 Tom Benett Nagel (45.), 2:1 Zakaria Bouchakai (60.), 3:1 Ouassim El Aboussi (80.), 4:1 Ouassim El Aboussi (90.)

SC Unterbach müht sich gegen ASV Tiefenbroich zum 2:1

Heute, 15:30 Uhr
SC Unterbach
ASV Tiefenbroich
2
1
Abpfiff
Im Duell mit dem Abstiegskandidaten ASV Tiefenbroich tat sich der Spitzenreiter SC Unterbach am Sonntag durchaus schwer, musste nach der 1:0-Pausenführung durch Finn Twiste aus der 3. Minute knapp zehn Minuten nach dem Wechsel durch Kürsat Ceylan den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Der Siegtreffer vor eigenem Publikum gelang Mohamed Boussollami eine Viertelstunde vor dem Ende.

SC Unterbach – ASV Tiefenbroich 2:1
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Maurice Müller, Colin Koberg, Finn Twiste, Jannik Behrens, Dennis Nuha (60. Ognjen Vucic), Tolga Ceylan, Tamer Sürmeli, Kimi Thedens (75. Albion Ilazi), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Seymen Musa Kilic, Justus Bartminn, Kürsat Ceylan, Maximilian Kränzler, Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Oliver Wlodarkiewicz, Jan Albrecht, Okan Yasin Yavuz - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Finn Twiste (3.), 1:1 Kürsat Ceylan (54.), 2:1 Mohamed Boussollami (75.)

SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf

Heute, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
Rot-Weiß Lintorf
0
5
Abpfiff
Mit einem 5:0 gegen den praktisch abgestiegenen SC West hat Rot-Weiß Lintorf seine Möglichkeiten im Abstiegskampf gewahrt. Vierfacher Torschütze für die Lintorfer war dabei Robin Schwarzbach. Drei Zähler fehlen den Lintorfern damit aktuell zum viertletzten Platz, da der TSV Urdenbach beim VfL Benrath ohne Chance war.

SC Düsseldorf-West – Rot-Weiß Lintorf 0:5
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar, Charly Klein, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Vincent Aretz, Mustafa Furkan Bayraktar, Leon Karl-Heinz Heser, Mohamed El Quitar, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
Rot-Weiß Lintorf: Joscha Apel, Hardy Voigt, Patryk Schneider, Jannik Decker, Robin Schwarzbach, Marco Alexander Trebo, Marcus Zur, Mehmet Yildiz, Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Schiedsrichter: Mattes Muhr
Tore: 0:1 Robin Schwarzbach (32.), 0:2 Robin Schwarzbach (43.), 0:3 Robin Schwarzbach (58.), 0:4 Robin Schwarzbach (65.), 0:5 Andreas Ellert (71.)

SV Wersten 04 - FC Bosporus

Heute, 15:30 Uhr
SV Wersten 04
FC Bosporus Düsseldorf
1
0
Abpfiff

SV Wersten 04 – FC Bosporus Düsseldorf 1:0
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Philipp Fey, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Dylan Wackes, Walid Aberkane, Norman Schlömer, Daniel Spanke (93. Sebastian Hesse), Jan-Tiberius Vintila, Thomas Rushe (84. Salvatore Mazza), Bastian Adoma (57. Emanuele Frasca) - Trainer: Olaf Faßbender
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Berkay Ünlü, Osei Kwadwo Appiah, Mahmoud Conde, Kevin Heise, Özgür Beser, Shuto Yoneyama (60. Enes-Malik Inci), Bilal Mouhia, Nicklas Aduro Amoako, Sinan Korkmaz, Eren Bilgicli - Trainer: Muhammed Özdilek
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Thomas Rushe (38.)
Rot: Berkay Ünlü (68./FC Bosporus Düsseldorf/)

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach
Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich

