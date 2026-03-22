Kreisliga A Düsseldorf: 8:0 Kantersieg der SF Gerresheim gegen Italia

Steuert die Düsseldorfer Kreisliga A auf eine vorzeitige Aufstiegsentscheidung zu? Noch ist es nicht so weit, doch seit dem vorigen Wochenende liegt der SC Unterbach schon sieben Punkte vor dem einzigen ernsthaften Verfolger Sportfreunde Gerresheim. Doch auch der zweite Tabellenplatz kann noch sehr wichtig werden, sieht es doch so aus, als könne der Kreis Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren. Bei den sieben Punkten Abstand bleibt es derweil. Im Tabellenkeller musste Rot-Weiß Lintorf zwingend seine Partie beim Schlusslicht SC West gewinnen, soll der Zug nicht ganz früh schon abgefahren sein.
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – TuS Gerresheim 2:2
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Bastian Wüster, Mohamad Jeha, Yannik Toholt, Mouhriz Etemovski (46. Lukas Lange), Achraf-Amine El Asassi, Johannes Zwanzig, Albert Nehls, Yutaro Ichimura, Amir Cosic, Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß, Dominik Onay, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Alexander Nour (78. Niklas Brodrück), Christian Kudimba, Piere Zilles, Joseph Tshunza Madimba, Leon Fischer (58. Sufian-Enis Vesal) - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Leon Fischer (19.), 0:2 Joseph Tshunza Madimba (22.), 1:2 Amir Cosic (52.), 2:2 Achraf-Amine El Asassi (87.)
KSC Tesla 07 – Türkgücü Ratingen 3:1
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic (78. Aleksandar Savikj), Igor Filipovic (78. Ivano Knezovic), Aleksandar Lukic (85. Nikola Mrzic), Darko Tomic, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Matej Gjorgijevski (63. Vladimir Jaksic), Ognjen Petrovic - Trainer: Mario Rajkovaca
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner (46. Noel Maurice Maczionsek), Burak Yildiz, Mahmut Karaca, Talha Yücelay, Bertan Serif (46. Arda Tokat), Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler (80. Caner Karaca), Johnny Schmidt (84. Besim Dalmis), Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ali Aytekin
Schiedsrichter: Marcel Vom Bruch - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Igor Filipovic (11.), 2:0 Miljan Stojanovic (29.), 3:0 Abubakar Mumuni (45.+4), 3:1 Mahmut Karaca (87.)
Sportfreunde Gerresheim – AC Italia Hilden 8:0
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ergün Aksoy, Tayfun Uzunlar, Christian Pira, Salih Enes Çolak, Tom Reinwart (68. Elijah Dobo-Makaya), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Yassir Daou (69. Timo Braun), Nikolaos Georgiou, Marco Meyer (75. Walid El Kadiri) - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia (46. Benjamin Dykoff), Marvin Kucznierz, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf (50. Phillip Geißler), Jeremy Dykoff, Lilian Stirbu, Jason Beiler, Jannis Remhof, Philipp Schottke - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
Schiedsrichter: Farbod Poorvash (Düsseldorf) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Philipp Möller (17.), 2:0 Yassir Daou (30.), 3:0 Tom Reinwart (46.), 4:0 Marco Meyer (67.), 5:0 Timo Braun (71.), 6:0 Salih Enes Çolak (78.), 7:0 Walid El Kadiri (86.), 8:0 Walid El Kadiri (90.)
FC Büderich II – SP.-VG. Hilden 05/06 0:1
FC Büderich II: Rico Ix, Aljoscha Franzen (46. Maximilian Von der Beeck), Jan Sturhan, Benedikt Niesen (79. Maurice Freymann), Artur Paul, Robin Henkel, Max Krause, Julian Platte (28. Linus Bögershausen), Simon Bulst (76. Rachad Ibrahim), Marc Bergmann, Kevin Holland (22. Yannick Platte) - Trainer: Kay Schmidt
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Tim Schläbitz, Gianluca Ticali (81. Ayyoub Moulila), Florian Heuschkel (46. Hicham Bajut), Jan Laufen, Taoufik Baouch, Niklas Strunz, Jan Hallmann, Anil Kerim Yazir, Thomas Jarosch - Trainer: Thomas Zak
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 82
Tore: 0:1 Taoufik Baouch (39.)
DSC 99 Düsseldorf II – DJK Tusa 06 Düsseldorf 1:1
DSC 99 Düsseldorf II: Fabian Klaßmann, Ibrahim Yilmaz, Timo Bormann, Felix Mörike, Stephanos Alemu, Samir Aouladali, Ante Katusic, Valdrin Avdiu, Niklas Baetz, Emirkan Karadeniz, Abel Mokonen - Trainer: Gökhan Yasar
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Pierre Kerschowski (63. Yuuki Hasegawa), José Guillermo Rivero-Hoffmann (74. Maximilian Schlüß), Robin Weyrather (83. Yannik Bohlmann), Leon Schüler, Luke Rehn, Daniel Dix, Noah Rugamba, Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Thorsten Gebhardt (Düsseldorf) - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Dominic Abdel-Ahad (4.), 1:1 Oumar Bah (76.)
VfL Benrath – TSV Urdenbach 4:1
VfL Benrath: Hicham Dib, Ivo Effenberger, Ali Kassar, Stefan Behnke, Wael Riani, Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai (73. Alpha Kojo Baah Tandoh), Idriss Amadou Peki (71. Amin Baghouse), Ouassim El Aboussi, Luigi D'alterio, Kutaiba Kassar (63. Julian Frederik Georgi) - Trainer: Ali Gürcali
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Manuel De Marcos Calles, Patrick Popa-Zobel (77. Julian Fein), Moritz Benjamin Brehmer, Jona Albrecht, David Mohr (73. Marco Seidel), Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu (73. Luca Schneider) - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ouassim El Aboussi (13.), 1:1 Tom Benett Nagel (45.), 2:1 Zakaria Bouchakai (60.), 3:1 Ouassim El Aboussi (80.), 4:1 Ouassim El Aboussi (90.)
SC Unterbach – ASV Tiefenbroich 2:1
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Maurice Müller, Colin Koberg, Finn Twiste, Jannik Behrens, Dennis Nuha (60. Ognjen Vucic), Tolga Ceylan, Tamer Sürmeli, Kimi Thedens (75. Albion Ilazi), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Seymen Musa Kilic, Justus Bartminn, Kürsat Ceylan, Maximilian Kränzler, Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Oliver Wlodarkiewicz, Jan Albrecht, Okan Yasin Yavuz - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Finn Twiste (3.), 1:1 Kürsat Ceylan (54.), 2:1 Mohamed Boussollami (75.)
SC Düsseldorf-West – Rot-Weiß Lintorf 0:5
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar, Charly Klein, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Vincent Aretz, Mustafa Furkan Bayraktar, Leon Karl-Heinz Heser, Mohamed El Quitar, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
Rot-Weiß Lintorf: Joscha Apel, Hardy Voigt, Patryk Schneider, Jannik Decker, Robin Schwarzbach, Marco Alexander Trebo, Marcus Zur, Mehmet Yildiz, Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Schiedsrichter: Mattes Muhr
Tore: 0:1 Robin Schwarzbach (32.), 0:2 Robin Schwarzbach (43.), 0:3 Robin Schwarzbach (58.), 0:4 Robin Schwarzbach (65.), 0:5 Andreas Ellert (71.)
SV Wersten 04 – FC Bosporus Düsseldorf 1:0
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Philipp Fey, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Dylan Wackes, Walid Aberkane, Norman Schlömer, Daniel Spanke (93. Sebastian Hesse), Jan-Tiberius Vintila, Thomas Rushe (84. Salvatore Mazza), Bastian Adoma (57. Emanuele Frasca) - Trainer: Olaf Faßbender
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Berkay Ünlü, Osei Kwadwo Appiah, Mahmoud Conde, Kevin Heise, Özgür Beser, Shuto Yoneyama (60. Enes-Malik Inci), Bilal Mouhia, Nicklas Aduro Amoako, Sinan Korkmaz, Eren Bilgicli - Trainer: Muhammed Özdilek
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Thomas Rushe (38.)
Rot: Berkay Ünlü (68./FC Bosporus Düsseldorf/)
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach
Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich
