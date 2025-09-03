Kreisliga A Düren: Wer erwischt den Fehlstart?

Kreisliga A Düren - Salingia Barmen und Welldorf Güsten eröffnen den Spieltag. Einige Klubs wollen den Fehlstart verhindern. So läuft der 2. Spieltag:

________________ So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Sa., 06.09.2025, 16:30 Uhr Salingia Barmen Barmen Jugendsport Wenau Wenau 16:30 PUSH

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Düren 77 Düren 77 Viktoria Koslar Koslar 15:00 PUSH

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SG Germania Burgwart Burgwart Rhenania Lohn Lohn 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

3. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Salingia Barmen

Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Golzheim

Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Germania Burgwart

So., 14.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - VfVuJ Winden

So., 14.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - FC Düren 77

So., 14.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SC Jülich/SV Hoengen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Düren



4. Spieltag

Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar

So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau

So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

