Kreisliga A Düren: Wer erwischt den Fehlstart?

Kreisliga A Düren - Salingia Barmen und Welldorf Güsten eröffnen den Spieltag. Einige Klubs wollen den Fehlstart verhindern. So läuft der 2. Spieltag:
3. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Salingia Barmen
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Golzheim
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Germania Burgwart
So., 14.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - VfVuJ Winden
So., 14.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - FC Düren 77
So., 14.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SC Jülich/SV Hoengen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Düren
4. Spieltag
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau
So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten