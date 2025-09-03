 2025-09-02T12:13:53.882Z

Heimspiel für Barmen!
Heimspiel für Barmen! – Foto: Meiki Graff

Kreisliga A Düren: Wer erwischt den Fehlstart?

Kreisliga A Düren - Salingia Barmen und Welldorf Güsten eröffnen den Spieltag. Einige Klubs wollen den Fehlstart verhindern.

Kreisliga A Düren - Salingia Barmen und Welldorf Güsten eröffnen den Spieltag. Einige Klubs wollen den Fehlstart verhindern. So läuft der 2. Spieltag:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Sa., 06.09.2025, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
16:30
Spieltext Barmen - Wenau

Sa., 06.09.2025, 17:00 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
17:00live
Spieltext Welldorf - Oberzier

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
15:00
Spieltext Golzheim - F´aldenhoven

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00live
Spieltext H.-Stammeln - SC Jülich/SV Ho...

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:00
Spieltext Düren 77 - Koslar

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
15:30
Spieltext SW Düren - Frenz

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
15:00
Spieltext Burgwart - Lohn

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:00
Spieltext Nörvenich - Winden

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

3. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Salingia Barmen
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Golzheim
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Germania Burgwart
So., 14.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - VfVuJ Winden
So., 14.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - FC Düren 77
So., 14.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SC Jülich/SV Hoengen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Düren

4. Spieltag
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau
So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

