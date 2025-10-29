 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Kreisliga A Düren live.
Kreisliga A Düren live. – Foto: Juline Mittag

Kreisliga A Düren: Viel Spannung in einer engen Tabelle

Kreisliga A Düren: Das enge Rennen um Platz zwei geht weiter - ebenso im Tabellenkeller.

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Das enge Rennen um Platz zwei geht weiter - ebenso im Tabellenkeller. So läuft Spieltag 10.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Koslar

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - SW Düren

Sa., 01.11.2025, 18:00 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
18:00
Spieltext Barmen - Düren 77

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
14:30
Spieltext Golzheim - Oberzier

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
15:00
Spieltext Wenau - Frenz

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
14:30
Spieltext H.-Stammeln - Lohn

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
14:00live
Spieltext Winden - Welldorf

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
14:30
Spieltext Nörvenich - Burgwart

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

11. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 09.11.25 14:30 Uhr JSV Frenz - Borussia Freialdenhoven
So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - Salingia Barmen
So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - VfVuJ Winden
So., 09.11.25 14:30 Uhr Rhenania Lohn - Jugendsport Wenau
So., 09.11.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Viktoria Koslar
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SC Jülich/SV Hoengen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Nörvenich-Hochkirchen

12. Spieltag
Fr., 14.11.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Rhenania Lohn
Sa., 15.11.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - BC Oberzier
Sa., 15.11.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - JSV Frenz
So., 16.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Germania Burgwart
So., 16.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Golzheim
So., 16.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Düren
So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Düren 77

