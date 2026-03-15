Kreisliga A Düren: So läuft der Sonntag - die Ticker

Der SC Jülich/SV Hoengen hat beim Tabellenzweiten Borussia Freialdenhoven für eine der sicherlich größten Überraschungen des Spieltags gesorgt. Zwar brachte Pascal Schneider die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, doch Lorenz Klee glich wenig später per Foulelfmeter aus (20.). Anschließend übernahm Jülich die Kontrolle: Illia Makarov (29.) und Visar Behrami (39.) drehten die Partie noch vor der Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich die Offensive der Gäste durch. Bilal Jerboui erhöhte kurz nach Wiederanpfiff (48.), Daniil Slastinov legte nach (56.). Zwar verkürzte Benjamin Bilalagic fast im Gegenzug, doch erneut Klee stellte in der 60. Minute den Vier-Tore-Abstand wieder her. Dominik Baczewski traf später per Strafstoß zum Endstand.

Mit dem überraschenden Auswärtssieg verbessert sich SC Jülich/SV Hoengen im Tabellenmittelfeld, während Borussia Freialdenhoven als Favorit eine deutliche Heimniederlage hinnehmen musste.