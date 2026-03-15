Kreisliga A Düren: So läuft der Sonntag - die Ticker

Kreisliga A Düren: Rhenania Lohn muss im Nachholspiel gegen Jugendsport Wenau an, Spieltag 19 wird von Borussia Freialdenhoven am Freitag eröffnet. Gegner ist der SC Jülich/Herongen.
Der SC Jülich/SV Hoengen hat beim Tabellenzweiten Borussia Freialdenhoven für eine der sicherlich größten Überraschungen des Spieltags gesorgt. Zwar brachte Pascal Schneider die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, doch Lorenz Klee glich wenig später per Foulelfmeter aus (20.). Anschließend übernahm Jülich die Kontrolle: Illia Makarov (29.) und Visar Behrami (39.) drehten die Partie noch vor der Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich die Offensive der Gäste durch. Bilal Jerboui erhöhte kurz nach Wiederanpfiff (48.), Daniil Slastinov legte nach (56.). Zwar verkürzte Benjamin Bilalagic fast im Gegenzug, doch erneut Klee stellte in der 60. Minute den Vier-Tore-Abstand wieder her. Dominik Baczewski traf später per Strafstoß zum Endstand.
Mit dem überraschenden Auswärtssieg verbessert sich SC Jülich/SV Hoengen im Tabellenmittelfeld, während Borussia Freialdenhoven als Favorit eine deutliche Heimniederlage hinnehmen musste.
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77
So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau