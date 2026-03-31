Kreisliga A Düren live: Vier Nachholspiele stehen an

In Düren ruht der Spielbetrieb über Ostern weitestgehend, lediglich Nachholspiele werden ausgetragen. So auch in der Kreisliga A Düren! Vor dem 22. Spieltag finden vier Spiele statt - natürlich live auf FuPa.
22. Spieltag
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar
So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn
23. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen
So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77
So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim