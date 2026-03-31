 2026-03-31T12:46:47.606Z

Allgemeines

Kreisliga A Düren live: Vier Nachholspiele stehen an

Kreisliga A Düren: Die Liga steckt zwar in der Osterpause, gespielt aber trotzdem viermal. Schlusslicht Rhenania Lohn ist gleich doppelt gefordert.

von red · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser
Freialdenhoven spielt am Donnerstag.
Freialdenhoven spielt am Donnerstag. – Foto: Juline Mittag

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Kreisliga A Düren
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven
Koslar

In Düren ruht der Spielbetrieb über Ostern weitestgehend, lediglich Nachholspiele werden ausgetragen. So auch in der Kreisliga A Düren! Vor dem 22. Spieltag finden vier Spiele statt - natürlich live auf FuPa.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Die Spiele am 2. April, donnerstags

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
19:30live

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
19:30
Tabellenführer Winden beim Schlusslicht Lohn: 7. April, dienstags

Di., 07.04.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
19:30live

Frenz fordert Jülich am 8. April, dienstags

Mi., 08.04.2026, 20:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
20:00live

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

22. Spieltag
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar
So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn

23. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen
So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77
So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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