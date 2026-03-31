Kreisliga A Düren live: Vier Nachholspiele stehen an

Freialdenhoven spielt am Donnerstag. – Foto: Juline Mittag

In Düren ruht der Spielbetrieb über Ostern weitestgehend, lediglich Nachholspiele werden ausgetragen. So auch in der Kreisliga A Düren! Vor dem 22. Spieltag finden vier Spiele statt - natürlich live auf FuPa.

Di., 07.04.2026, 19:30 Uhr Rhenania Lohn Lohn VfVuJ Winden Winden 19:30 live PUSH

Frenz fordert Jülich am 8. April, dienstags

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

Tabellenführer Winden beim Schlusslicht Lohn: 7. April, dienstags

22. Spieltag

Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier

So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz

So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar

So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn



23. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau

Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen

So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77

So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim

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