Allgemeines
Düren 77 auf dem Vormarsch.
Düren 77 auf dem Vormarsch. – Foto: Marian Stanienda

Kreisliga A Düren live: Spiele fallen aus! So läuft der Sonntag

Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 spielt am Donnerstag gegen den BC Oberzier und am Sonntag gegen den FC Golzheim. So läuft der 9. Spieltag.

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Vor dem 9. Spieltag der Kreisliga A Düren absolviert der FC Düren 77 am Donnerstag erst noch ein Heimspiel gegen den BC Oberzier, bevor der FC Golzheim am Sonntag in Düren gastiert. Es winkt Platz zwei - und damit ein Topspiel gegen den FCG! Borussia Freialdenhoven gastiert erst im März in Oberzier. Schlusslicht Rhenania Lohn empfängt zudem Tabellenführer Winden. So läuft die Woche:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Spieltag 8:

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
1
1
Abpfiff
Zwischen dem FC Düren 77 und dem BC Oberzier teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Hussein Kmeinasi brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde verdient in Führung. Kurz vor der Pause schlug Luca Wantke auf der Gegenseite zurück und traf zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft, aber einen Sieger gab es nicht mehr.

Spieltag 9:

Gestern, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
2
1
Abpfiff
SG Nörvenich-Hochkirchen erwischte in Welldorf den besseren Start und ging durch Jan-Niklas Pyka bereits in der 11. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam jedoch Grün-Weiß Welldorf-Güsten zum Zug. Jens Westmark traf in der 58. Minute zum Ausgleich, ehe Carl Shogi Pithan zehn Minuten später per Foulelfmeter das Spiel drehte. Die Gäste stemmten sich in der Schlussphase gegen die Niederlage, doch Welldorf-Güsten brachte das 2:1 über die Zeit und sichert sich Rang zwei.

Gestern, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Abgesagt
Heute, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:00live
Heute, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:30live
Heute, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00live
Heute, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00
Heute, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Abgesagt
Mi., 04.03.2026, 19:30 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
19:30
Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

10. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Viktoria Koslar
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Salingia Barmen - FC Düren 77
So., 02.11.25 14:00 Uhr VfVuJ Winden - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier
So., 02.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Rhenania Lohn
So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SG Germania Burgwart
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Düren
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - JSV Frenz

11. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 09.11.25 14:30 Uhr JSV Frenz - Borussia Freialdenhoven
So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - Salingia Barmen
So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - VfVuJ Winden
So., 09.11.25 14:30 Uhr Rhenania Lohn - Jugendsport Wenau
So., 09.11.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Viktoria Koslar
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SC Jülich/SV Hoengen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Nörvenich-Hochkirchen

redAutor