Kreisliga A Düren live: Spiele fallen aus! So läuft der Sonntag

Vor dem 9. Spieltag der Kreisliga A Düren absolviert der FC Düren 77 am Donnerstag erst noch ein Heimspiel gegen den BC Oberzier, bevor der FC Golzheim am Sonntag in Düren gastiert. Es winkt Platz zwei - und damit ein Topspiel gegen den FCG! Borussia Freialdenhoven gastiert erst im März in Oberzier. Schlusslicht Rhenania Lohn empfängt zudem Tabellenführer Winden. So läuft die Woche:

Spieltag 8:

Zwischen dem FC Düren 77 und dem BC Oberzier teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Hussein Kmeinasi brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde verdient in Führung. Kurz vor der Pause schlug Luca Wantke auf der Gegenseite zurück und traf zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft, aber einen Sieger gab es nicht mehr. Spieltag 9:

SG Nörvenich-Hochkirchen erwischte in Welldorf den besseren Start und ging durch Jan-Niklas Pyka bereits in der 11. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam jedoch Grün-Weiß Welldorf-Güsten zum Zug. Jens Westmark traf in der 58. Minute zum Ausgleich, ehe Carl Shogi Pithan zehn Minuten später per Foulelfmeter das Spiel drehte. Die Gäste stemmten sich in der Schlussphase gegen die Niederlage, doch Welldorf-Güsten brachte das 2:1 über die Zeit und sichert sich Rang zwei.

Spieltext Koslar - Wenau

Heute, 15:00 Uhr FC Düren 77 Düren 77 FC Golzheim Golzheim 15:00 live PUSH

Spieltext Düren 77 - Golzheim

Spieltext SW Düren - Barmen

Spieltext Burgwart - SC Jülich/SV Ho...

Spieltext Frenz - H.-Stammeln

Spieltext Lohn - Winden