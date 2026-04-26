Kreisliga A Düren live: So laufen die Spiele am Sonntag

Misere der Borussia. – Foto: Juline Mittag

Spieltag 24 in der Kreisliga A Düren: Germania Burgwart spielt am Donnerstag in Jülich vor, am Freitag gastiert der BC Oberzier in Freialdenhoven. Am Sonntag erwartet Tabellenführer VfVuJ Winden Schlusslicht Rhenania Lohn zum ungleichen Duell.

Ein Spiel mit mehreren Wendungen sahen die Zuschauer beim SC Jülich/SV Hoengen. Bereits früh brachte Bilal Jerboui die Gastgeber in Führung (3.), ehe Philipp Lippert kurz vor der Pause ausglich (41.). Noch vor dem Seitenwechsel stellte Visar Behrami die Führung wieder her (45.), doch Burgwart blieb dran. Nach der Pause glich Lucca Heucken per Foulelfmeter aus (51.), ehe Joker Bastian Hammerschmidt die Partie zugunsten der Gäste drehte (75.). In der Nachspielzeit sorgte Lorenz Klee für den Ausgleich (90.+2), scheiterte jedoch kurz darauf mit einem weiteren Strafstoß an Phil Hensch (92.).

Zusätzlich schwächte sich Burgwart selbst: Jan Kurth (90.) und Nico Dorsel (94.) sahen jeweils Gelb-Rot, sodass die Gäste die Schlussphase in doppelter Unterzahl beenden mussten. Jülich ordnet sich weiterhin im Mittelfeld ein, während Burgwart im Tabellenkeller zwar punktet, aber wichtige Zähler liegen lässt.

Der BC Oberzier nutzte die anhaltende Schwächephase von Borussia Freialdenhoven und rückt auf Rang zwei vor. Zwar brachte Dustin Dekena die Gastgeber früh in Führung (8.), doch Hamid Ataie glich noch vor der Pause aus (25.). Im zweiten Durchgang kippte die Partie endgültig. Marvin Kornetzky brachte Oberzier in Führung (61.), kurz nachdem Andre Kranzhoff mit Rot vom Platz gestellt worden war (60.). In Überzahl legte Jannis Neulen wenig später nach (69.) und entschied die Begegnung. Für Freialdenhoven ist es die achte Niederlage in Folge (sieben in der Liga, einmal im Pokal), während Oberzier im Aufstiegsrennen weiter Boden gutmacht.

Spieltext Barmen - SW Düren

Spieltext H.-Stammeln - Frenz

Heute, 15:00 Uhr Jugendsport Wenau Wenau Viktoria Koslar Koslar 15:00 PUSH

Spieltext Wenau - Koslar

Heute, 15:00 Uhr FC Golzheim Golzheim FC Düren 77 Düren 77 15:00 PUSH

Spieltext Golzheim - Düren 77

Spieltext Nörvenich - Welldorf

Heute, 15:00 Uhr VfVuJ Winden Winden Rhenania Lohn Lohn 15:00 PUSH

Spieltext Winden - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

25. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden

So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau

So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen

Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen



26. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz

Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim

Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77

So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart

So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn

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