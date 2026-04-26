Kreisliga A Düren live: So laufen die Spiele am Sonntag

Spieltag 24 in der Kreisliga A Düren: Germania Burgwart spielt am Donnerstag in Jülich vor, am Freitag gastiert der BC Oberzier in Freialdenhoven. Am Sonntag erwartet Tabellenführer VfVuJ Winden Schlusslicht Rhenania Lohn zum ungleichen Duell.
Ein Spiel mit mehreren Wendungen sahen die Zuschauer beim SC Jülich/SV Hoengen. Bereits früh brachte Bilal Jerboui die Gastgeber in Führung (3.), ehe Philipp Lippert kurz vor der Pause ausglich (41.). Noch vor dem Seitenwechsel stellte Visar Behrami die Führung wieder her (45.), doch Burgwart blieb dran. Nach der Pause glich Lucca Heucken per Foulelfmeter aus (51.), ehe Joker Bastian Hammerschmidt die Partie zugunsten der Gäste drehte (75.). In der Nachspielzeit sorgte Lorenz Klee für den Ausgleich (90.+2), scheiterte jedoch kurz darauf mit einem weiteren Strafstoß an Phil Hensch (92.).
Zusätzlich schwächte sich Burgwart selbst: Jan Kurth (90.) und Nico Dorsel (94.) sahen jeweils Gelb-Rot, sodass die Gäste die Schlussphase in doppelter Unterzahl beenden mussten. Jülich ordnet sich weiterhin im Mittelfeld ein, während Burgwart im Tabellenkeller zwar punktet, aber wichtige Zähler liegen lässt.
Der BC Oberzier nutzte die anhaltende Schwächephase von Borussia Freialdenhoven und rückt auf Rang zwei vor. Zwar brachte Dustin Dekena die Gastgeber früh in Führung (8.), doch Hamid Ataie glich noch vor der Pause aus (25.). Im zweiten Durchgang kippte die Partie endgültig. Marvin Kornetzky brachte Oberzier in Führung (61.), kurz nachdem Andre Kranzhoff mit Rot vom Platz gestellt worden war (60.). In Überzahl legte Jannis Neulen wenig später nach (69.) und entschied die Begegnung. Für Freialdenhoven ist es die achte Niederlage in Folge (sieben in der Liga, einmal im Pokal), während Oberzier im Aufstiegsrennen weiter Boden gutmacht.
25. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden
So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau
So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen
Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen
26. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim
Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77
So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart
So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn