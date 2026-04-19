Kreisliga A Düren live: So laufen die Spiele am Sonntag

Spielte stark: Julian Schmitz. – Foto: Giuseppe Borgetta

In der Kreisliga A Düren hat der FC Düren 77 mit einem klaren Auswärtssieg beim Schlusslicht nachgelegt, während Grün-Weiß Welldorf-Güsten im oberen Drittel punktete. Für Aufsehen sorgte zudem Jugendsport Wenau, das sich in einem torreichen Spiel bei Borussia Freialdenhoven durchsetzte. So läuft der Spieltag 23:

Beim abgeschlagenen Schlusslicht Rhenania Lohn wurde der FC Düren 77 seiner Rolle gerecht und stellte die Weichen im ersten Durchgang. Thomas Bergstreiser brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, ehe Julian Schmitz kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Direkt nach dem Seitenwechsel legte Schmitz nach und baute den Vorsprung weiter aus (49.), womit früh eine klare Richtung vorgegeben war. Im weiteren Verlauf blieb Düren konsequent. Nico Oepen verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:0 (68.), ehe Schmitz mit seinem dritten Treffer (75.) den Abstand weiter vergrößerte. Den Schlusspunkt setzte Joker Niklas Peterwitz nur zwei Minuten später (77.). Durch den deutlichen Erfolg rückt der FC Düren 77 im engen oberen Mittelfeld weiter heran, während Lohn tief im Tabellenkeller verbleibt und erneut ohne Punkte bleibt.

Ein Spiel mit vielen Wendungen sahen die Zuschauer bei Borussia Freialdenhoven. Jugendsport Wenau erwischte den besseren Start und ging durch Leon Feka (8.) und Arbent Hajdari (10.) früh mit 2:0 in Führung. Die Gastgeber reagierten jedoch schnell: Dennis Lehmann verkürzte (19.), ehe Pascal Schneider den Ausgleich herstellte (25.). Noch vor der Pause brachte Luis Kugel die Gäste erneut nach vorne (44.).

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Dominik Baczewski glich per Foulelfmeter zum 3:3 aus (57.), doch in der Schlussphase kippte die Partie erneut. Luca Datené traf zur Führung für Wenau (78.), ehe Kugel in der Nachspielzeit per Strafstoß den Endstand markierte (90.+3). Für Freialdenhoven bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Anschluss nach oben, während Wenau sich im Mittelfeld stabilisiert.

Im Duell zweier Teams aus dem oberen Mittelfeld setzte sich Grün-Weiß Welldorf-Güsten durch und schließt damit zur Spitzengruppe auf. Ben Grafen brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), doch Daniil Slastinov glich nur zehn Minuten später für den SC Jülich/SV Hoengen aus (23.). Noch vor der Pause stellte erneut Grafen den Vorsprung wieder her (39.), sodass Welldorf-Güsten mit einer knappen Führung in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, ehe Max Ries in der 84. Minute für die Entscheidung sorgte. Mit dem Sieg zieht Welldorf-Güsten im Tableau mit mehreren Teams gleich und hält Anschluss an die oberen Plätze, während Jülich im dicht gedrängten Mittelfeld verbleibt.

Spieltext Koslar - H.-Stammeln

Heute, 15:00 Uhr SG Germania Burgwart Burgwart Salingia Barmen Barmen 15:00 live PUSH

Spieltext Burgwart - Barmen

Spieltext SW Düren - Golzheim

Heute, 15:00 Uhr BC Oberzier Oberzier FC Düren 77 Düren 77 15:00 PUSH

Spieltext Oberzier - Düren 77

Heute, 15:00 Uhr JSV Frenz Frenz VfVuJ Winden Winden 15:00 live PUSH

Spieltext Frenz - Winden

Spieltext Lohn - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

24. Spieltag

Do., 23.04.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SG Germania Burgwart

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - BC Oberzier

Sa., 25.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Düren

So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - JSV Frenz

So., 26.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Viktoria Koslar

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - FC Düren 77

So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Rhenania Lohn



25. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden

So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau

So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen

Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen

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