Kreisliga A Düren live: So läuft der Sonntag!

Am 6. Spieltag der Kreisliga A Düren gibt es wegen des Tags der Deutschen Einheit diesmal keine Freitagsspiele. Salingia Barmen startet am Sonntag gegen Rhenania Lohn, die SG Nörvenich-Hochkirchen hofft gegen Viktoria Koslar auf den ersten Dreier. Topspiel zwischen Winden und Freialdenhoven - so laufen die Spiele!

Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Frenz

Spieltext Golzheim - Welldorf

Heute, 15:00 Uhr FC Düren 77 Düren 77 SG Germania Burgwart Burgwart 0 0 PUSH

Spieltext Düren 77 - Burgwart

Spieltext SW Düren - Oberzier

Spieltext H.-Stammeln - Wenau

Heute, 15:00 Uhr VfVuJ Winden Winden Borussia Freialdenhoven F´aldenhoven 1 0 PUSH

Spieltext Winden - F´aldenhoven

Spieltext Nörvenich - Koslar

Spieltext Barmen - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

7. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - VfVuJ Winden

Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Salingia Barmen

So., 12.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Jugendsport Wenau

So., 12.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 12.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SC Jülich/SV Hoengen

So., 12.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Düren 77

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Golzheim



8. Spieltag

Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - SG Germania Burgwart

So., 19.10.25 14:30 Uhr VfVuJ Winden - JSV Frenz

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Schwarz-Weiß Düren

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - BC Oberzier

So., 19.10.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Borussia Freialdenhoven

So., 19.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Viktoria Koslar

So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Rhenania Lohn

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

_______________