Kreisliga A Düren live: Nörvenich gewinnt! Golzheim patzt

Kreisliga A Düren: Nur sechs Spiele steigen am Wochenende, darunter das nächste Kellerduell: Schafft es Nörvenich gegen Lohn? Die Heimspiele von der SG Jülich und dem FC Düren 77 steigen in der kommenden Woche - so läuft der 8. Spieltag.

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr FC Düren 77 Düren 77 BC Oberzier Oberzier 19:30 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

9. Spieltag

Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Jugendsport Wenau

Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 26.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Borussia Freialdenhoven

So., 26.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - FC Golzheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SC Jülich/SV Hoengen

So., 26.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - VfVuJ Winden

So., 26.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Salingia Barmen



10. Spieltag

Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Viktoria Koslar

Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Salingia Barmen - FC Düren 77

So., 02.11.25 14:00 Uhr VfVuJ Winden - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier

So., 02.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Rhenania Lohn

So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SG Germania Burgwart

So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Düren

So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - JSV Frenz

