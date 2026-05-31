Kreisliga A Düren live: Meister in Golzheim, Nörvenich braucht Sieg

Spieltag 29 in der Kreisliga A Düren: Germania Burgwart gastiert bei Borussia Freialdenhoven, Nörvenich braucht einen Heimsieg gegen Salingia Barmen.
Borussia Freialdenhoven setzte sich vor 50 Zuschauern deutlich gegen die SG Germania Burgwart durch und festigte damit Rang acht. Nabil Ouaziz brachte die Gastgeber nach 15 Minuten in Führung, ehe Walid Janfi Laaraj noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel baute Tim-Calvin Brendel den Vorsprung weiter aus (52.), bevor Janfi Laaraj mit zwei weiteren Treffern (64., 73.) seinen Dreierpack vollendete.
Für Burgwart, das weiter auf Rang 13 steht, traf Phil Hensch in der 76. Minute zum 1:5. Am Spielausgang änderte das nichts mehr: Die Germania muss zittern.
29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau
Di., 02.06.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier
30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten